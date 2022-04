Les meilleurs looks de Simone Ashley, la star de Bridgerton

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de Kate Sharma est passée d’inconnue à icône du tapis rouge. Passez en revue ses tenues les plus impressionnantes et quand elle les a portées.

© GettySimone Ashley, l’actrice de Bridgerton qui brille sur les tapis rouges.

La première de la deuxième saison de Bridgerton dans Netflix a donné une popularité mondiale aux protagonistes de ce nouvel opus. L’un d’eux était Simone-Ashley, qui depuis sa participation à l’émission Shonda Rhimes en tant que Kate Sharma, est dans le viseur des téléspectateurs qui veulent tout savoir sur elle. L’un des facteurs qui a conquis les amateurs de cette série d’époque est sa contraste entre la réalité et son personnage: Alors que dans la fiction elle porte des robes classiques, dans la vraie vie elle porte des tenues complètement iconiques. Découvrez ses meilleurs looks !

+ Les meilleurs looks de Simone Ashley

– Valentino Beauté

Simone Ashley est une experte pour porter des costumes ou des robes qui contrastent fortement avec sa carnation : elle opte pour des couleurs vibrantes et des modèles qui flattent sa silhouette. En ce sens, il n’a pas hésité à choisir ses vêtements pour le dîner du lancement de Valentino Make Up dans No Mad London. Pour novembre 2021, elle portait un costume dans les tons de rose, une blouse et un sac à main violets, et un maquillage assorti qui lui donnait simplicité et élégance.

– Première de Bridgerton

Bien que l’actrice britannique travaille depuis des années pour obtenir des personnages bien connus, la vérité est que ce n’est que lorsqu’elle a participé à Bridgerton qui a gagné en popularité. En ce sens, sa présence dans le première mondiale de la série ça fonctionnerait comme une présentation et ça devait être impeccable. Elle n’a pas déçu : elle a assisté à la Tate Modern de Londres en mars de cette année et a choisi une tenue en noir et blanc où volants et dentelles mettaient en valeur sa beauté.

– Soirée Tiffany & Co

Il était évident que l’élégance et la présence sont deux mots qui définissent le style caractéristique de Simone Ashley. Vêtue de vêtements simples et monochromes, l’actrice de Bridgerton parvient à voler les regards C’est comme ça qu’il l’a fait dans le Soirée Vogue britannique et Tiffany & Co.en mars 2022 à Londres, où elle se démarquait dans un ensemble violet avec un nœud à la taille et un blazer qui complétait le look impressionnant.

-BAFTA

Sa carrière est intéressante bien que pas trop étendue. En ce sens, il n’a quasiment aucune expérience sur les tapis rouges. Mais quand il l’a fait, il a ébloui : c’était comme ça dans le BAFTA, les British Academy of Film and Television Arts Awards qui ont eu lieu au Royal Albert Hall en mars de cette année. Elle y portait une tenue rose vibrante, avec des transparences, une cape imposante et des poches qui donnaient la touche finale au look.

