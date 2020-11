Les meilleurs K-Dramas pour débutants sur Netflix

Bienvenue chez K-Dramas! Ou, si vous êtes un vétéran de K-Drama, bienvenue à nouveau! Lorsqu’on plonge dans ce merveilleux nouveau monde des médias, il est souvent difficile de savoir par où commencer. Sans oublier que vous n’avez même pas Viki, KOCOWA, ou tout autre service de streaming spécifique à K-Drama. Mais! Tu as Netflix! Avec autant de titres incroyables sur cette énorme plateforme, il est difficile d’en choisir un à regarder. Donc, voici 11 titres trouvés sur Netflix qui sont infaillibles pour les débutants et toujours divertissants pour les vétérans.

(Attention: les émissions Netflix sont susceptibles de changer tout le temps, donc si vous lisez ceci dans un an, certains titres peuvent ne plus être sur la plate-forme.)

1. Classe Itaewon



Les vétérans de K-Drama savaient que celui-ci allait arriver, car il a connu un succès féroce plus tôt cette année. Avec nul autre que Park Seo Joon en tant que responsable masculin, basé sur le webtoon Classe Itaewon parle d’un élève du secondaire dont la vie est déracinée lorsqu’il est expulsé de l’école après avoir frappé un intimidateur. Ensuite, les choses empirent lorsque son père est tué dans un accident de moto. Il décide de changer son destin en suivant les traces de son père et en ouvrant un restaurant appelé «DanBam».

Ce drame aborde plus de sujets que la plupart et a une distribution délicieusement diversifiée. C’est une montre facile pour adoucir le saut dans K-Dramas.

2. Réponse 1997



L’ensemble Répondre La série n’est que de l’or pur dans la communauté K-Drama, mais de nombreuses personnes ont commencé leur voyage avec Réponse 1997. Il est centré sur un lycéen, Shi Won (Jung Eun Ji), obsédé par le groupe K-Pop, CHAUD. L’histoire va et vient entre son passé de lycéenne en 1997 et son présent à 33 ans à sa réunion de lycée.

C’est une montre facile remplie de sens et de plaisir. Il reste toujours une montre incontournable, en particulier pour les fans de K-Pop.

(PS Vous n’êtes pas obligé de regarder toutes les émissions de la série car chacune est une histoire distincte, mais c’est très encouragé car elles sont toutes si bonnes.)

3. Bonjour mes vingt ans



Cinq filles dans la vingtaine viennent vivre ensemble et chaque fille a une personnalité, un parcours et des problèmes particuliers. Ils croient également tous qu’il y a un fantôme vivant dans la maison, mais chacun voit le fantôme différemment. Au fur et à mesure que les filles se lient, elles traversent luttes et incidents liés aux relations, aux emplois à temps partiel, à l’alcool, aux espoirs et aux rêves.

Ce drame est parfait pour ceux qui sont dans une phase de transition de leur vie et qui ont besoin de trouver quelqu’un d’autre en rapport avec les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Cela vous donnera certainement une ambiance chaleureuse partout.

4. Chroniques d’Arthdal



Ce drame est un peu plus violent que les autres. Situé dans l’antique terre fictive d’Arth, Eun Seom (Chanson Joong Ki) est né avec un destin de désastre dans le monde. Ta Gon (Pistolet Jang Dong) est un héros de guerre et a ouvert la voie à Arthdal ​​pour devenir une ville-nation prospère. Tan Ya (Kim Ji Won) est née avec le même sort qu’Eun Seom et est la prochaine grande mère de la tribu Wahan. Tae Alha (Kim Ok Bin) est la fille du chef de la tribu Hae et a de grandes ambitions.

Décrit par certains comme le «coréen Le Trône de Fer«, Cela peut sembler beaucoup à suivre, mais le spectacle est si bien filmé qu’il le rend extrêmement facile. Beaucoup de gens qui n’ont jamais regardé K-Dramas sont devenus curieux, ont essayé et ont adoré! Ses décors magnifiques, ses combats intenses et ses divinités mystérieuses vous garderont accro.

5. Royaume



Situé dans la période Joseon, le roi tombe malade à la «variole» et des rumeurs se répandent qu’il est mort. Pendant ce temps, le prince héritier, Lee Chang (Joo Ji Hoon), est qualifié de traître et tente de découvrir le mystère de ce qui est arrivé à son père. Ce qu’il trouve est le médecin adjoint Seo Bi (Bae Doo Na) et un homme mystérieux nommé Young Shin (Kim Sung Gyu) dans un village en proie à une terrible maladie.

Ce drame est parfait pour les accros d’horreur et les fans de zombies. Les drames historiques sont parfois difficiles à comprendre, mais ajoutez une apocalypse zombie et aucun décor ne vous gênera. C’est incroyablement filmé et passionnant, vous ne vous ennuierez donc pas à aucune étape du chemin.

6. Sauve-moi



Sang Mi (Seo Ye Ji) et sa famille déménagent à Muji-gun où ils n’ont ni amis ni parents. Lorsque Sang Mi et sa famille font face à des problèmes, le chef religieux Baek Jung Ki (Jo Sung Ha) propose de les aider. Cependant, lorsque sa famille est lentement aspirée par son culte, quatre jeunes hommes doivent essayer de les sauver.

Si vous voulez que votre tension artérielle soit à un niveau record, ce spectacle est pour vous. Il est incroyablement unique et vous gardera au bord de votre siège jusqu’à la toute fin.

sept. Crash atterrissant sur vous



Ah oui, nous arrivons à un autre K-Drama explosivement bien reçu de 2020. Crash atterrissant sur vous suit une héritière sud-coréenne, Yoon Se Ri (Fils Ye Jin), qui, en parapente, est pris au piège d’une tempête et finit par atterrir en Corée du Nord. Officier d’élite nord-coréen, Ri Jung Hyuk (Hyun Bin), accepte de l’aider à retourner dans son pays d’origine. Au fil du temps, ils tombent l’amour, mais le différend entre leurs pays se trouve sur leur chemin.

Ce spectacle a presque tous les tropes K-Drama auxquels vous pouvez penser, mais il le fait d’une manière si merveilleuse et si douce que ce n’est pas du tout grincheux. Le réalisateur a même été conseillé par un vrai transfuge nord-coréen, Kwak Moon Wan, donc les détails sont assez précis. C’est une montre adorable et une fois que vous voyez Ri Jung Hyuk, aucun autre acteur masculin ne se comparera.

8. Barre pop-up mystique



Ce drame raconte l’histoire d’un mystérieux bar extérieur tenu par une femme âgée de plusieurs siècles et une personne innocente à temps partiel qui visitent les clients dans leurs rêves pour les aider à résoudre leurs problèmes émotionnels.

Avec seulement 12 épisodes courts, ce drame regorge encore d’émotion et de plaisir. Chaque épisode a sa propre sensation unique et est une montre géniale si vous n’avez le temps que pour un épisode à la fois.

9. La romance est un livre bonus



Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) est le plus jeune rédacteur en chef d’une maison d’édition. Il s’emmêle dans la vie de son ami d’enfance, Kang Dan Yi (Lee Na Young) qui était autrefois un rédacteur publicitaire populaire. Elle est maintenant au chômage, divorcée et mère célibataire. jeDans une tentative désespérée de trouver un emploi, elle ment sur ses antécédents et commence à travailler comme employée temporaire dans le même bâtiment qu’Eun Ho. Ils commencent lentement à tomber amoureux.

Pour les débutants, il est préférable d’avoir un drame de Lee Jong Suk sous votre ceinture dès que possible, car il est si bon que vous voudrez regarder tout ce qu’il a jamais fait. C’est un drame léger et réconfortant pour chaque fois que vous vous sentez déprimé.

dix. Livreur le plus fort



L’hilarant Allez Kyung Pyo joue le rôle de Choi Kang Soo, un livreur qui donne tout ce qu’il fait. Lee Dan Ah (Chae Soo Bin) est une livreuse tellement concentrée sur le fait de gagner de l’argent qu’elle n’a pas de temps pour les hommes… jusqu’à Kang Soo. Ensemble, ils ont une compétition naissante et une romance dans leur quête de richesse.

Ce spectacle s’adresse à ceux qui recherchent une tranche de vie légère qui leur donne l’impression d’être vus.

11. Playbook de la prison



Kim Je Hyuk (Parc Hae Soo), un célèbre joueur de baseball, est arrêté et condamné à la prison après avoir utilisé la violence contre un homme qui tentait d’agresser sexuellement sa sœur. Il rencontre son ami d’enfance et collègue joueur de baseball, Lee Joon Ho (Jung Kyung Ho), qui a abandonné le baseball après un accident de voiture et travaille maintenant comme gardien de prison. Divers événements se produisent alors que Je Hyuk se fait des amis et traverse sa période d’incarcération.

Ce drame montre un cœur et une fraternité si incroyables que vous ne ferez que fondre. Même si les histoires de prison ne sont pas votre truc, ce drame est essentiel à regarder.

Espérons que cette liste pourrait vous aider à naviguer dans les premières étapes de «K-Dramaland». Bon visionnage!