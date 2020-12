Les meilleurs jouets d’apprentissage Montessori

Peut-être avez-vous déjà entendu le mot «Montessori». Peut être pas. Quoi qu’il en soit, vous avez probablement rencontré des jouets Montessori.

À la fin des années 1800, Maria Montessori, médecin italienne, a remarqué que les enfants apprennent naturellement grâce à la motivation intrinsèque de ramasser quelque chose et d’explorer son fonctionnement. Elle a développé une méthode d’enseignement qui englobe des activités pratiques et multi-sensorielles que les enfants peuvent étudier à leur propre rythme.

La méthode Montessori est encore utilisée dans les crèches et les écoles maternelles aujourd’hui, mais vous pouvez commencer à la maison bien avant que votre enfant n’arrive à l’école … ou à tout moment. De nombreux jouets commercialisés pour les bébés et les tout-petits suivent la méthode Montessori, offrant des expériences sensorielles qui aident les jeunes enfants à apprendre par l’exploration.

Ce sont des jouets comme les anneaux et blocs d’empilage arc-en-ciel classiques qui se tordent pour former différents mots de trois lettres. Ci-dessous, nous avons rassemblé certains des meilleurs jouets Montessori disponibles cette saison des fêtes.

Puzzle d’apprentissage des formes et des nombres de rire et de rugissement: 14,99 € à la cible Les tout-petits (3 ans et plus) peuvent s’amuser pendant des heures avec Puzzles 4-en-1 de Chuckle & Roar . Cette planche comporte 75 pièces: 10 numéros, 10 formes et 55 anneaux d’empilage. En apprenant à connaître les nombres, les formes et les couleurs, votre enfant pratiquera également la coordination œil-main tout en empilant les pièces en bois.

Récolte de carottes Cheffun: 22,46 € chez Amazon Ce bloc de bois lisse de Cheffun agit comme un morceau de terre dans une ferme regorgeant de carottes. Les tout-petits (1 an et plus) auront sept carottes différentes de différentes tailles à «cueillir» puis à «replanter» dans le bloc, tout en découvrant quelles carottes s’insèrent dans quels trous. Voir l’offre A lire : Des momies de lama sacrifiées découvertes au Pérou

Roches en bois RubRab: 19,99 € chez Amazon Les blocs de bois de RubRab ressemblent un peu à des pierres précieuses avec leurs couleurs brillantes et leurs bords facettés. Avec différentes tailles et formes, ces pierres en bois donnent aux enfants l’expérience sensorielle pour laquelle Montessori est célèbre. Ils sont non seulement amusants à toucher, mais également empilables. Voir l’offre

Hey! Jouer! Blocs de torsion: 29,99 € 23,99 € chez Khol’s Lorsque vos enfants se préparent à apprendre les bases des lettres et de l’orthographe (à partir de 3 ans), Hey! Les blocs d’alphabet torsadés de Play! peut être d’une grande aide. Ces blocs se tordent pour former différents mots de trois lettres, une couleur représentant les consonnes et les autres voyelles. Grâce au plaisir tactile, vos enfants apprendront les bases de la phonétique. Voir l’offre

Hey! Jouer! Blocs d’empilage arc-en-ciel: 29,99 € 23,99 € chez Kohl’s Celui-ci est si classique que vous aviez probablement votre propre ensemble d’empileurs arc-en-ciel lorsque vous étiez enfant. le Hey! Jouer! ensemble comprend trois blocs d’empilage de formes différentes: carré, circulaire et hexagonal. Voir l’offre

deMoca Busy Board: 47,95 € chez Amazon Un tableau chargé offre de nombreuses options pour les petits doigts agités de votre tout-petit. Celui-ci de deMoca comprend une boucle, une fermeture à glissière, un engrenage de roue et plus encore. Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus, ce tableau sensoriel comprend 10 activités préscolaires pour aider les enfants à développer leur motricité fine. A lire : Cette semaine sur les forums 45Secondes.fr: AMA sur la convivialité et l'évolution

Perles de laçage Melissa & Doug: 12,99 € chez Amazon Vos tout-petits développeront leur motricité fine, leurs compétences cognitives et leur perception visuelle en ramassant et en jouant avec les 30 perles différentes dans Ensemble de perles à laçage de Melissa et Doug . Les perles sont de couleurs primaires vives et de différentes formes avec des lacets suffisamment fins pour s’enfiler facilement à travers les perles. Voir l’offre

Blocs standard Melissa & Doug: 69,99 € 52,49 € chez Amazon Chaque enfant devrait avoir un ensemble de blocs de construction, qui favorisent la résolution de problèmes et les compétences en ingénierie dès le début. Cet ensemble de Melissa & Doug est parfait pour les plus petits de votre vie, avec des blocs assez grands pour que les mains des tout-petits puissent les saisir et des formes qui peuvent être assemblées pour construire à peu près tout. L’ensemble est recommandé pour les enfants de 3 à 8 ans.

Boîte de tri de légumes et de fruits CENOVE: 20,99 € chez Amazon Votre enfant peut planter des fruits et des légumes avec cette trousse amusante qui les aidera à en apprendre davantage sur la correspondance des motifs. Tout en triant leurs produits, les enfants perfectionneront également leur motricité fine.

Jouez au jeu de puzzle Brainy Color and Shape: 25,99 € 14,99 € chez Amazon Les enfants âgés de 4 ans et plus peuvent choisir l’une des 18 cartes incluses et apprendre à reconnaître et à faire correspondre les couleurs et les formes, tout en essayant de résoudre ce casse-tête dans le temps imparti du sablier. Et quand il est temps de nettoyer, le plateau de jeu en bois fait également office de boîte de rangement. A lire : Le télescope Hubble repère une `` plus grande citrouille '' dans l'espace pour Halloween

Puzzles d’animaux Berkshiled: 29,99 € chez Amazon Ces énigmes adorables sont parfaits pour les petits penseurs de votre vie. Des formes mignonnes comme une grenouille aux yeux bulbeux et un bourdon flottant créent des puzzles simples pour que les bébés apprennent la concentration, la reconnaissance des couleurs et des formes et la coordination œil-main. Voir l’offre

Ensemble de formes mathématiques en bois d’Asher & Olivia: 23,99 € chez Amazon Cet ensemble Montessori comprend plusieurs jouets en un, avec un puzzle numérique, un ensemble d’anneaux d’empilage, des formes en bois, deux jouets de laçage et une horloge d’apprentissage. En jouant avec ces puzzles, les enfants développeront leur motricité fine, la perception de la profondeur et la reconnaissance des formes et des couleurs. Voir l’offre

Ensemble de musique en bois international de Stoie: 39,99 € chez Amazon Ensemble de musique internationale de Stoie est une magnifique collection d’instruments en bois du monde entier. Les enfants utiliseront un tambourin, des maracas, un tambour à main et plusieurs autres instruments pour créer de la musique et en apprendre davantage sur différentes cultures. Voir l’offre