Les meilleurs jeux vidéo qui sortiront en août 2022

Après une année 2021 entourée de plusieurs retards en termes de lancements de jeux vidéo, cette année semble pleine de nouvelles livraisons qui conviennent à tous les types de joueurs, le mois d’août voyant la sortie de titres de grandes entreprises. Bien que le »Dieu de la guerre Ragnarok » Soit »Champ d’étoiles », le mois a des jeux pour les joueurs occasionnels et experts.

rumbleverse







Date de sortie : 11 août Plates-formes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One et Xbox Series X|S

La compagnie Jeux épiques et le producteur Galaxie de fer se sont associés pour développer un nouveau jeu dans le genre bataille royale, bien que contrairement aux autres titres du genre, celui-ci se concentre sur le combat au corps à corps plutôt que sur les armes à feu. Dans » Rumbleverse », 40 joueurs s’affronteront pour être le dernier debout, en utilisant toutes sortes d’attaques de base, des attaques chargées et un éventail d’armes de mêlée comme des chaises et des battes de baseball.

Les batailles se dérouleront dans une ville où les bâtiments pourront être escaladés et où un cercle délimitera les zones dans lesquelles les joueurs pourront se trouver en toute sécurité. » Rumbleverse » sera un jeu entièrement gratuit, utilisant les modèles de passe de combat bien connus, offrant aux joueurs des cosmétiques à débloquer pour leur personnage, similaire au hit d’Epic Games, »Fortnite ».

Saint’s Row







Date de sortie : 23 août. Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Après six mois de retard, Volition Oui Argent profond lancera le titre qui relancera l’histoire de » Saints Row », le populaire et irrévérencieux jeu de monde ouvert de style » GTA ». Situé dans une ville fictive du sud-ouest des États-Unis appelée Santo Ileso, les joueurs contrôleront « El Jefe », un ancien membre de Marshall Defence Industries qui crée son propre gang pour prendre le contrôle des trois pouvoirs existants.

Au-delà de sa mécanique amusante et de son action en monde ouvert, » Saints Row » se démarquera pour avoir l’un des créateurs de personnages les plus détaillés jamais vus dans n’importe quel jeu vidéo, publiant une démo intitulée » Boss Factory » dans laquelle les fans ont créé tous sortes de personnages, des plus épiques aux plus bizarres.

Marvel’s Spider-Man remasterisé







Date de sortie : 12 août Plates-formes : PC

Après avoir été une exclusivité sur les consoles PlayStation pendant 4 ans, » Marvel’s Spider-Man » donnera aux joueurs sur PC une chance d’avoir un avant-goût du titre ce mois-ci, y compris à la fois le jeu original de 2020 et »Spider-Man : Miles Morales », un jeu qui introduit un nouveau personnage et était exclusif à PlayStation 5.

»Marvel’s Spider-Man » nous met aux commandes d’une version adulte de Peter Parker, où il combattra les Sinister Six à New York, laissant les joueurs explorer un vaste monde ouvert basé sur la ville de Manhattan. Cette nouvelle version remasterisée comprend de grandes avancées dans sa section graphique et débloquera de nouvelles versions du costume Spider-Man.

Teenage Mutant Ninja Turtles: La collection Cowabunga







Date de sortie : 30 août Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Tous les fans de Tortues Ninja Ils apprécieront la sortie de »The Cowabunga Collection », une nouvelle compilation qui comprend 13 jeux vidéo de la franchise. En plus de permettre aux joueurs de revisiter ces classiques, ce nouvel opus ajoute des fonctionnalités de qualité de vie modernes telles que les états de sauvegarde, les fonctionnalités de rembobinage, le mappage des boutons et la fonctionnalité de coopération en ligne et locale pour certains titres. Voici les jeux inclus dans »The Cowabunga Collection » :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tortues dans le temps (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le jeu d’arcade (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Le projet Manhattan (NES)

Tortues Ninja Teenage Mutant: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Les tortues dans le temps (Super Nintendo)

Combattants du tournoi (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Le casse d’Hyperstone (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Combattants du tournoi (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles : La chute du clan Foot (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Retour des égouts (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III : Sauvetage radical (Game Boy)