Les meilleurs jeux vidéo de novembre 2020 pour la rédaction

Nouvelle édition de Top Guilty, où nous vous montrerons les meilleurs jeux vidéo de novembre 2020. Il y a quelque chose à donner et à prendre, coupable.

Nous sommes à un mois de la fin de l’année, coupables. 2020 n’a pas grand-chose à nous offrir *toux* Cyberpunk 2077 *toux* et en l’absence de décembre, nous vous proposons les jeux qui nous ont le plus plu de ce que nous avons pu revoir ce mois-ci. Là vous allez, coupable, le meilleurs jeux vidéo de novembre 2020.

C’est un classement du plus haut au plus bas où nous vous parlerons des jeux qui l’ont frappé parmi nos compagnons coupables. Bien entendu, nous vous laisserons avec leurs liens respectifs dirigés vers les analyses complètes. Ainsi, si vous êtes curieux, vous pouvez lire en profondeur pourquoi ils ont reçu les notes qu’ils portent avec fierté.

Yakuza: Comme un dragon – Note: 9,9

Je pense que beaucoup marqueront Yakuza: Like a Dragon comme une bonne ode au JRPG, mais je pense qu’il a pris le genre, et en plus de rendre hommage, il l’a reformulé pour le rendre moderne, frais et très addictif. C’est comme lorsque vous prenez Persona 5 pour la première fois et que vous vous laissez berner par toute sa fantaisie visuelle, sociale et mécanique. Seulement avec l’humour et l’épopée de Nagoshi frappant votre petit cœur de Yakuza.

Ce n’est peut-être pas le GOTY, mais du moins pour moi, c’est déjà le cas. Like a Dragon est le RPG au tour par tour le plus amusant et le plus absorbant auquel j’ai joué ces dernières années. Il touche un soin et un chouchoutage dans sa mécanique qui fait même pâlir le Dragon Quest dont il puise tant d’inspiration.

Analyser: Marcos Casal

Remake de Demon’s Souls – Grade: 9.3

Demon’s Souls sur PlayStation 5 est le meilleur moyen de connaître le début d’un sous-genre qui a causé un avant et un après dans l’industrie. La refonte graphique est superbe, vraiment spectaculaire et mérite une visite. L’utilisation du DualSense, bien que moindre que dans la Playroom d’Astro, donne un nouveau sens et de nouvelles sensations extrêmement enrichissantes. Le combat a été rationalisé tandis que la difficulté d’origine a été maintenue, donc cette rationalisation ne facilite pas les choses comme vous pourriez le penser … et ne les change pas trop.

En termes généraux, nous continuerons à remarquer beaucoup de choses comme un jeu 2009 qui était déjà exceptionnel à l’époque et qui continue de l’être aujourd’hui. Mais d’une manière générale, il n’atteint pas les niveaux de qualité que chérissent les derniers jeux de la série. Que vous n’ayez jamais joué l’original ou que vous souhaitiez le redécouvrir, c’est un incontournable pour tout fan du genre. Si, au contraire, vous voulez entrer dans ce monde des âmes à travers cela, vous trouverez le germe initial d’une merveilleuse saga mais ce n’est peut-être pas la meilleure porte d’entrée.

Analyser: Daniel Viñambres

No More Heroes 2 pour Nintendo Switch – Remarque: 9.3

No More Heroes 2: Desperate Struggle donne une critique légendaire à la première partie. Beaucoup de problèmes sur celui-ci ont été résolus, il est visuellement fatigant et a une intrigue et une mécanique beaucoup plus prétentieuses. Tout un « Must Have » dans votre collection Nintendo Switch.

Eh bien, rien de plus, mes chers. Le dicton selon lequel les suites sont toujours pires est rompu avec la lutte désespérée. No More Heroes 2 est plus et meilleur que la première partie, étant un titre plus sobre et concentré, nous donnant ainsi une expérience plus purifiée qui mettra nos 5 sens au maximum. Encore un génie du grotesque Goichi Suda à ne pas manquer. Plus avec la troisième partie à tomber dans quelques mois, coupable.

Analyser: Marcos Casal

Empire of Sin – Grade: 9.3

Empire of Sin est le meilleur simulateur de crime organisé sur lequel nous pouvons mettre la main aujourd’hui. Un TBTS intéressant avec de nombreuses options de prise en charge, mais simple à assimiler, qui nous emmène dans le Chicago le plus sanglant des années 20 de l’histoire.

Empire of Sin m’a ébloui, même si ses problèmes ne peuvent être ignorés. Ce qui est clair, c’est que je peux vous dire que nous sommes confrontés à l’un des meilleurs jeux pour dire au revoir à l’année, coupable.

Analyser: Marcos Casal

No More Heroes pour Nintendo Switch – Remarque: 9.0

Le fait que nous puissions rejouer No More Heroes sur Nintendo Switch est avant tout un motif de célébration. À partir d’aujourd’hui, les versions Wii et PlayStation 3 sont aussi obsolètes qu’inaccessibles. Ajoutons également le fait que le port est plus que décent en augmentant la fréquence d’images et la résolution à des niveaux agréables. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, le prix le sera peut-être. Il en coûte 20 euros dans le Nintendo eShop, une bonne affaire pour le jeu qu’il s’agit.

Travis Touchdown est de retour et veut écraser quiconque lui donne un mauvais regard. Un port intéressant, qui n’est pas critiqué par la censure et qui conserve tous les avantages et incitations qui ont fait de l’original un classique instantané. Le meilleur set-up pour la troisième partie qui nous arrivera d’ici 2021.

Analyser: Marcos Casal

Qu’est-ce qui nous attend pour décembre?

Eh bien, c’est le meilleur de ce que nous avons pu revoir dans l’avant-dernier mois de l’année, coupable. Un mois plein de jeux exceptionnels qui confirment que le dernier trimestre est toujours le plus chargé de l’année. Maintenant, nous avons décembre et 2020 doit mettre tout ce qui reste dans le chargeur. Espérons voir des choses impressionnantes comme le Cyberpunk 2077 susmentionné et un autre bijou qui nous prend par surprise.

Novembre est fini, coupable. Nous avons eu un méli-mélo intéressant de versions qui, nous l’espérons, reprendra au début de 2021.