Les meilleurs jeux vidéo de mai 2021 pour la rédaction

Nouvelle édition de Top Guilty, où nous vous montrerons les meilleurs jeux vidéo de mai 2021. Il y a quelque chose à donner et à recevoir, chers coupables.

Le début du mois de mars était très bon mais celui d’avril nous l’avons sauté à cause d’une science infusée (et aussi à cause de l’erreur de l’éditeur, tout est dit). Cependant, nous sommes prêts à vous ravir avec le meilleurs jeux vidéo de mai 2021 que nous avons pu examiner. Embrassez-vous, coupable.

C’est un classement du plus haut au plus bas où nous parlerons des jeux qui l’ont frappé parmi nos compagnons coupables. Bien sûr, nous vous laisserons avec leurs liens respectifs dirigés vers les analyses complètes. Ainsi, si vous êtes curieux, vous pouvez lire en profondeur pourquoi ils ont reçu les notes qu’ils portent avec fierté.

Resident Evil Village – Note: 9,0

Il est difficile d’entrer dans certains des meilleurs points du jeu sans s’occuper des spoilers, mais nous pouvons facilement résumer cette analyse de Resident Evil Village en affirmant que c’est le point culminant auquel la franchise aspirera au cours de la prochaine décennie. Le jeu réalise tout ce que la septième livraison numérique n’a pas pu toucher à l’époque.

C’est une aventure beaucoup plus cohérente, plus dynamique dans son approche et avec des personnages plus charismatiques. Il a une identité très forte et son utilisation de la famille ne sera pas quelque chose d’aussi intime que les Bakers, mais il n’en a pas besoin. Le combat est considérablement amélioré et les idées sur lesquelles il s’est inspiré pour le renforcer facilement en font l’un des meilleurs Resident Evils.

Nous continuerons à parler de Village et de la façon dont il a marqué la franchise au fil des ans, ne vous y trompez pas.

Analyser: Daniel G. Astarloa

Metro Exodus: Enhanced Edition – Note: 9,0

Si vous avez aimé Metro: Exodus, mais que cela ne vous a pas bien jeté sur votre tout nouveau PC, Enhanced Edition est l’occasion de vous racheter. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à passer à nouveau la caisse pour le faire, car cette mise à jour est totalement gratuite! pour les détenteurs de l’original.

Bien que cela ne me semble pas le meilleur des épisodes de la franchise, puisque son idée de monde ouvert ne correspond pas trop bien aux mécanismes et aux forces de la saga Metro, c’est toujours un fantastique jeu de tir à la première personne, avec un mime et un univers post-apocalyptique hallucinent.

Alors maintenant, vous savez, prenez votre AK-47 battu et aidez Artyom à réaliser son rêve de voir le monde extérieur. Bien sûr, mettre le jeu avec le doublage russe, s’il vous plaît.

Analyser: Marcos Casal

Retour – Remarque: 8.9

Returnal est un jeu extrêmement addictif et extrêmement amusant. Sa difficulté d’entrée peut rendre de nombreux joueurs frustrés, mais rien qui ne se laisse une chance, vous pourrez connaître un jeu pas comme les autres qui animera longtemps vos soirées de vice.

La simplicité de son approche, mais la complexité de sa compréhension totale, signifie que le jeu vidéo a de nombreuses couches de profondeur, parmi lesquelles une utilisation du facteur risque-récompense se démarque comme peu l’ont vu dans l’industrie. Le retour est une expérience à ne pas manquer si vous aimez les défis. Voyez-vous l’ombre blanche?

Analyser: Daniel Viñambres

Nouveau Pokémon Snap – Note: 8,0

Le jeu est très bon, les choses telles qu’elles sont, mais il ne convient pas aux joueurs dynamiques. Laissez-moi vous expliquer, si ce que vous recherchez est un titre percutant ou émouvant, New Pokémon Snap va vous ennuyer. Les choses telles qu’elles sont.

Le nouveau Pokémon Snap est tout ce que les fans se souviennent du jeu Nintendo 64. Oui, vous l’apprécierez si vous savez ce que vous faites. Parce que gardez à l’esprit que vous devrez faire le même itinéraire plusieurs fois, avec le même Pokémon et faire de même jusqu’à ce que vous découvriez comment les faire interagir différemment. Wow, la patience du photographe professionnel.

Analyser: Isaac Toro

Subnautica: sous zéro – Remarque: 8.0

Vous pouvez voir que Subnautica: Below Zero est né comme une extension de l’original. Pourtant, il contient de nouvelles fonctionnalités qui le rendent plus rond que son prédécesseur. Les fans de la série l’apprécieront certainement, et les débutants ont une bonne pierre de touche pour commencer.

En conclusion, Subnautica: Below Zero est une livraison très continue. Les fans du précédent opus auront une sorte de déjà vu en termes de mécanique, mais ils adoreront quand même tester leurs compétences dans ce nouvel environnement.

En revanche, ceux qui n’ont jamais vécu la saga trouveront un excellent jeu de survie. L’un des meilleurs du genre en fait. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vous en procurer à la fois sur PlayStation, Xbox ou PC.

Analyser: Topofreeman

Après les meilleurs jeux vidéo de mai 2021, qu’est-ce qui nous attend pour juin de cet étrange 2021?

Bon, on met la fin du mois avec une série de jeux plutôt sympas, vraiment. Maintenant, l’été commence et ce sont généralement des mois secs de sorties, mais qui sait, coupables. Peut-être que cette année, des choses comme Necromunda: Hired Gun, Ratchet and Clank: Une dimension à part, Guilty Gear -Strive- ou Scarlet Nexus nous raviront en vacances.

Après avoir lu nos meilleurs jeux de mai 2021, nous espérons que vous nous lirez le mois prochain si le bonheur accompagne, ainsi que nos critiques bien-aimées de ces sorties tant attendues.