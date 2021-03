Les meilleurs jeux de type Minecraft pour Android: 8 alternatives à Google Play

Si vous vous êtes déjà ennuyé de Minecraft, mettez votre créativité à l’épreuve avec l’un de ces jeux similaires.

Minecraft est sans aucun doute l’un des jeux les plus populaires de la planète. Cependant, il est probable que, pour une raison ou une autre, vous recherchez une alternative similaire. Pour cette même raison, aujourd’hui nous allons vous dire ce qu’ils sont Les meilleurs jeux de type Minecraft pour Android. 8 alternatives incroyables à Google Play!

Le mot «Minecraft» est un mélange de deux mots en anglais: «mine» en référence à l’activité minière / excavation et «craft», en référence à la construction. Dans Minecraft, vous pouvez explorer tout un monde minier et collecter des matériaux de toutes sortes, mais avec les jeux que vous verrez dans la liste suivante, vous aurez également une expérience amusante devant votre écran mobile.

8 jeux similaires à Minecraft pour Android que vous allez adorer

Artisanat de la Terre

Earth Craft est un jeu avec lequel vous pouvez construire des bâtiments et des structures, comme dans Minecraft. En plus de cela, il vous donne également la possibilité de participer à une variété d’activités telles que la chasse et la pêche.

Sans aucun doute, la survie et l’exploration sont les deux éléments principaux de ce titre. De plus, c’est un titre avec peu d’exigences mais qui cumule plus d’un million de téléchargements dans le Google Play Store.

Multicraft

Multicraft est un autre jeu inspiré de Minecraft avec un une variété d’outils et de ressources que vous pouvez utiliser pour construire des bâtiments. C’est un titre dont vous pouvez profiter en mode multijoueur, il est donc idéal pour jouer avec des amis.

Plongez dans un monde avec des ennemis comme de grosses araignées, des zombies et ainsi de suite. La solution? Construisez un abri solide et protégez-vous à tout prix.

Block Craft 3D

Block Craft 3D est un titre avec Graphiques et activités pixélisés très similaires à Minecraft. Si vous faites partie de ceux qui aiment jouer à Minecraft depuis votre mobile, ce titre vous divertira également.

De la tour Eiffel à une mine construisez tout ce que vous imaginez dans ce jeu Android gratuit. Nous parlons d’un jeu qui a une note de 4,2 étoiles et plus de 100 millions de téléchargements sur le Google Play Store!

Artisanat et construction

Aimez-vous les jeux de construction? Eh bien, l’artisanat et la construction sont un nouveau jeu de construction gratuit qui a tout ce dont vous avez besoin pour vous faire tomber amoureux. Commencez à construire et montrez au monde vos meilleures créations. Crafting and Building est un jeu gratuit pour toute la famille.

Jouez avec des chiens, des souris ou des chevaux. Contrairement à d’autres titres, ** dans ce jeu, aucun monstre n’est impliqué dans la conception et la construction **. Étiez-vous à la recherche d’une alternative à Minecraft qui soit vraiment intéressante? Ensuite, téléchargez Crafting and Building à partir du lien sous ces lignes.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved est un jeu qui présente de nombreux éléments familiers à la communauté Minecraft tels que rassembler des ressources, fabriquer, construire et explorer un monde vaste. Ce jeu a également un mode non linéaire où les joueurs peuvent décider de leur progression.

Une grande différence entre Ark: Surival Evolved et Minecraft est que les joueurs peuvent apprivoiser les dinosaures. Cependant, une autre des caractéristiques les plus importantes est qu’il a des graphismes beaucoup plus réalistes que Minecraft et tous les jeux qui apparaissent dans cette liste.

Vallée de Stardew

Stardew Valley est un jeu comparé à Minecraft pour ses graphismes simples et son style addictif. Si vous faites partie de ceux qui passent plus de temps à construire et à cultiver qu’à chasser, vous allez adorer cette alternative à Minecraft pour Android.

Prenez le contrôle d’un terrain agricole et construisez votre résidence ultime. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez même vous marier, vous installer et interagir avec les PNJ du village de différentes manières.

Utopie: Origine

Utopia est un jeu similaire à Minecraft dans son accent particulier sur l’exploration et la construction. Cependant, cela vous donne une sensation magique de RPG en raison du type d’histoire et des caractéristiques de ses personnages.

Comme dans Minecraft, les principaux objectifs de ce jeu sont d’exploiter, de créer et de construire une maison pour survivre contre les créatures mortelles qui menacent la nuit. En outre, l’exploration du vaste monde fait également partie intégrante de l’histoire.

Histoire de bloc

Dans Block Story, vous pouvez créez un monde de paysages incroyables où vous aurez un contrôle absolu. Vous décidez où aller et quoi construire. Montez à dos de dragons ou d’autres créatures en vous embarquant dans une aventure épique pour sauver le monde.

Block Story combine les mécanismes de construction et le gameplay exploratoire de Minecraft avec tous les éléments addictifs des RPG. Terminez des missions pour conquérir divers biomes et devenir le plus grand guerrier de tout le royaume.

