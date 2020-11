Les meilleurs jeux de société spatiaux de 2020

Avec les vacances à l’horizon, il est temps de commencer à magasiner. Pour les proches de votre vie qui aiment à la fois l’espace et les soirées de jeux, 45secondes.fr est là pour vous. Le personnel de 45secondes.fr (dont la plupart sont également des amateurs de jeux!) A gardé les yeux ouverts pour les meilleurs jeux de société liés à l’espace.

Certains des jeux de ce guide prennent une tournure cosmique sur des jeux classiques, comme Monopoly et Trouble, et certains sont de toutes nouvelles aventures spatiales (qui impliquent des fesses).

Consultez notre guide de cadeaux de jeux spatiaux ci-dessous. Et pour plus d’idées cadeaux hors du commun, consultez nos autres guides d’achat:

Terraformation de Mars et extensions

(Crédit d’image: Stronghold Games / Fair Dealing)

Terraformation de Mars: 69,95 € 41,99 € sur Amazon

C’est intelligent, stimulant et magnifiquement conçu et vous pouvez maintenant obtenir le jeu de base Terraforming Mars avec une énorme réduction de 40%, ce qui vous permet d’économiser 27 € sur le prix habituel.

Nous ne pouvons pas encore vivre sur Mars, mais vous pouvez essayer de faire de la planète rouge une nouvelle terre dans l’étonnant jeu de plateau Terraforming Mars de Stronghold Games. À 41,99 € sur Amazon, le jeu est 40% de moins que son prix normal de 70 €, ce qui est une bonne affaire même pour les agences spatiales les plus avares.

Terraforming Mars met deux à quatre joueurs au défi de transformer la planète rouge en un jeu à la fois coopératif et compétitif. Le premier à faire passer Mars au-delà du point de basculement de l’habitabilité avec leur mégacorporation remporte le 24ème siècle. Vous devrez élever la température de la planète, faire de l’air, construire des villes et des océans tout en gérant vos ressources.

Terraforming Mars: Vénus Next: 29,95 € 23,05 € sur Amazon Vénus est un monde mortel, mais plein de potentiel. Votre entreprise peut-elle réussir à construire d’immenses villes volantes et à introduire la vie dans un environnement inhospitalier? Venus Next ajoute un plateau de jeu secondaire ainsi que de nouvelles tuiles, jetons et cartes Vénus au deck.

Terraformation de Mars: les colonies: 29,95 € 25,39 € sur Amazon

La recherche de ressources s’est étendue à tous les coins du système solaire. Aidez votre société à coloniser les nuages ​​de Jupiter et à échanger avec des lunes lointaines dans cette extension. A lire : Rover qui explorera la lune de Mars Phobos commence les tests d'atterrissage Colonies ajoute des tuiles Colonie et inclut de nouvelles cartes et corporations.

Terraforming Mars: Turmoil: 34,95 € 29,74 € sur Amazon

Tout ne va pas bien sur Mars. Cette expansion vous permet de lutter pour le contrôle du Conseil en transformation et d’influencer les politiques qui se sont développées. Turmoil comprend de nouvelles entreprises, des projets et de nouvelles cartes d’événements mondiaux qui peuvent jeter n’importe quoi, des tempêtes de poussière aux soulèvements sur les joueurs.

Et si Mars ne suffit pas, plusieurs extensions sont également en vente pour le Black Friday. Dans Venus Next disponible sur Amazon, vous affronterez vos concurrents pour faire de Vénus la prochaine maison de l’humanité. Il est en vente pour environ 23 €, contre 40 €. Terraforming Mars: The Colonies (en vente pour 25,39 € sur Amazon) vise le système solaire externe, tandis que l’expansion Terraforming Mars: Turmoil (en vente pour 29,74 € sur Amazon) revient sur la planète rouge, où tensions politiques, soulèvements civils et plus faire de la vie martienne un défi!

Espace extra-atmosphérique de cuirassé



(Crédit d’image: Hasbro)

Ce jeu prend le cuirassé classique hors de l’eau et dans le cosmos. Au lieu d’essayer de couler des navires, vous essaierez de vaporiser des vaisseaux spatiaux. Et alors que l’ancien jeu était en 2D, ce jeu est en 3D. Les adversaires devront rechercher les vaisseaux spatiaux ennemis en trois coordonnées: ligne, colonne et secteur. Le jeu s’étend sur trois secteurs verticaux, avec cinq vaisseaux spatiaux cachés pour chaque équipe. Chaque flotte comprend les cinq mêmes types de vaisseaux spatiaux: le Dueler, le Tricorn Fighter, le Celestial Crawler, le Rocket Raider et le puissant Quadron.

Pour réussir, un joueur appelle deux des trois coordonnées (le secteur et la ligne ou la colonne). Si un vaisseau spatial ennemi occupe une partie de cet espace, il est touché. Une fois qu’un adversaire a trouvé chaque partie du vaisseau, il est «vaporisé» et hors jeu.

Avec un peu plus de complexité et un thème spatial moderne, Battleship Outer Space est un moment de plaisir pour toute la famille.

7 ans et plus

Espace Monopoly



(Crédit d’image: Hasbro)

Ce n’est pas le monopole dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant. Au lieu de courir autour de la collection de propriétés comme Boardwalk et Park Place, vous courrez autour de la collecte de morceaux de planètes dans notre système solaire et leurs lunes. Monopoly Space est une course à la possession de l’univers.

Les pièces sont des astronautes, des rovers, des vaisseaux spatiaux et des satellites. Bien sûr, les espaces les plus classiques du jeu – passer Go, aller en prison, chance et coffres communautaires, sont tous les mêmes. Ce ne serait pas Monopoly sans eux.

8 ans et plus

Problème sur la lune



(Crédit d’image: Hasbro)

Un autre classique devenu cosmique, Trouble on the Moon fait quelques mises à jour sur le thème de l’espace. Au lieu d’essayer de ramener plusieurs pièces en forme de goutte «à la maison», vous essayez d’amener un groupe d’astronautes à explorer la lune en toute sécurité dans leurs sas. Pour la plupart, jouer cette version est similaire à jouer le problème d’origine. Vous faites éclater une bulle au milieu du plateau pour lancer deux dés, qui vous indiquent comment vous déplacer.

Mais dans Trouble on the Moon, l’un de ces dé a une série d’actions au lieu de nombres. Selon le résultat de ce dé, vos astronautes peuvent bénéficier d’une sécurité supplémentaire (comme si vous obtenez de l’oxygène frais) ou être mis en danger (comme lorsque vous tombez dans un manque de carburant). Le jeu dispose également d’une série d’attaches spatiales, qui permettent aux joueurs de se déplacer plus rapidement sur le plateau.

Comme pour l’original, le premier joueur à amener les quatre astronautes en toute sécurité dans leur sas désigné remporte la partie.

5 ans et plus

L’équipage: quête de la planète neuf



(Crédit d’image: Thames & Kosmos)

Si vous recherchez un jeu amusant pour les plus vieux nerds de l’espace de votre vie, The Crew est une option parfaite. The Crew est un jeu de stratégie coopératif. Chaque joueur fait partie d’une équipe d’astronautes voyageant à travers le système solaire à la recherche de la mystérieuse planète neuf. Avec des cartes et des jetons, les joueurs doivent accomplir 50 missions différentes au cours de leur voyage, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que le jeu progresse.

Chaque mission prend cinq à 10 minutes, et le jeu peut être repris en plusieurs parties différentes (tant que vous avez la même équipe).

Avec une intrigue et des défis vraiment uniques qui nécessitent une coopération, The Crew est une aventure amusante de nuit de jeu.

10 ans et plus

Spaceteam

(Crédit d’image: Stellar Factory)

Une fois de plus, vous et les autres joueurs de Spaceteam agissez ensemble pour sauver votre équipage. La prémisse de Spaceteam est que trois à six astronautes (c’est-à-dire des joueurs) sont sur un vaisseau spatial traversant l’espace. Mais le navire s’effondre. Afin de vous sauver, vous devez travailler avec les autres membres de votre équipe pour reconstruire plus vite qu’elle ne casse.

Chaque joueur a un jeu de cartes bleues “outil spatial” avec des noms ridicules comme “distributeur centrifuge” et un jeu de cartes orange “dysfonctionnement”. Au moment de jouer, vous retournez votre première carte de dysfonctionnement face visible sur la table. Et puis vous commencez à crier. Chaque soin de dysfonctionnement a un ensemble d’outils spatiaux qui vont le réparer – vous pourriez avoir ces outils dans votre main, ou ils pourraient être dans la main de quelqu’un d’autre. Afin d’obtenir les outils dont vous avez besoin, vous devez crier et espérer qu’un membre de votre équipe vous passera la bonne carte.

Ce qui rend cette tâche difficile (et très amusante!), C’est que tout le monde essaie de réparer son propre dysfonctionnement. Et donc, cela devient un jeu de hurlement et d’écoute les uns des autres pour travailler ensemble et réparer le navire.

Les cartes Anomalie lancées dans le paquet fournissent des défis supplémentaires, et les cartes «Les systèmes vont» (6 d’entre elles, qui représentent différentes parties du vaisseau) doivent être collectées avant la fin du temps imparti pour gagner la partie.

Prenez-le du personnel de 45secondes.fr, qui est de grands fans de Spaceteam – c’est un paquet de plaisir lors de toute soirée de jeu ringard.

12 ans et plus

Butts dans l’espace



(Crédit d’image: Butts in Space)

Comme vous pouvez le deviner, Butts in Space n’est pas le jeu spatial le plus sérieux. Au fil de l’histoire, Evil Butt a volé tout le papier toilette de l’univers et détruit votre vaisseau spatial en forme de toilette. Deux à quatre joueurs rejoignent le jeu en tant que «Bow Butt», «Hairy Butt», «Classy Butt» ou «Butt Butt».

Cette équipe de mégots se lance dans une quête à travers l’univers pour récupérer le papier toilette. Ce ne sont bien sûr pas du papier toilette ordinaire. Vous avez du papier toilette qui ressemble à une machine à gommes, du papier toilette qui ressemble à un petit gâteau, comme un ananas, comme une licorne, et bien d’autres.

Tout au long de votre quête, vous évitez des obstacles comme “Power Farts” et gagnez des cartes de sécurité comme une paire de slips chanceux. Celui qui a le plus de jeux de cartes en papier hygiénique à la fin du jeu gagne.

Ce jeu hilarant et coloré est un moment amusant pour tout nerd de l’espace qui ne se prend pas trop au sérieux.

9 ans et plus

Suivez Kasandra Brabaw sur Twitter @KassieBrabaw. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.