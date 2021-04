Les meilleurs jeux de mars 2021 pour la rédaction

Nouvelle édition de Top Guilty, où nous vous montrerons les meilleurs jeux vidéo de mars 2021. Il y a quelque chose à donner et à recevoir, chers coupables.

Nous n’avons pas fait nos critiques classiques du meilleur du mois depuis décembre 2020. Je sais que nous vous avons manqué (c’est un mensonge, ils ne veulent même pas de moi chez moi) alors nous revenons à cette section pour vous parler du meilleurs jeux de mars 2021.

C’est un classement du plus haut au plus bas où nous parlerons des jeux qui l’ont frappé parmi nos compagnons coupables. Bien sûr, nous vous laisserons avec leurs liens respectifs dirigés vers les analyses complètes. Ainsi, si vous êtes curieux, vous pouvez lire en profondeur pourquoi ils ont reçu les notes qu’ils portent avec fierté.

Narita Boy – Moyenne: 9.3

Notre beau et basque Topofreeman a analysé l’une des promesses indie de l’année, ne sortant que de nos terres et qui semble l’avoir effrayé. Notre partenaire coupable a donc résumé son expérience comme suit:

«Un nouveau platformer 2D pixelisé, avec beaucoup de personnalité et beaucoup de plaisir jouable. Si vous êtes de la génération des années quatre-vingt, vous vous sentirez comme chez vous. Un des incontournables de l’année. »

Analyser: Topofreeman

Street Fighter V Champion Edition – Remarque: 9.0

Eh bien, je pourrais dire que le jeu a fendu le velours côtelé. Street Fighter V n’est plus ce qu’il était à sa sortie. En ce moment, nous avons un jeu plein de modalités pour perdre des heures et des heures, un personnage en ligne plus que compétent et profond pour trouver celui qui vous va comme une bague.

Il est vrai que les Fighter Coins sont toujours une illusion plus qu’une ressource efficace pour débloquer du contenu, mais ce n’est pas que leurs passes de combat soient très chères pour les nouvelles qu’elles offrent chaque saison.

Sans aucun doute, Street Fighter V Champion Edition fait partie du meilleur du genre actuel. Une merveille à ne pas manquer si vous aimez les jeux de combat ou s’ils vous ont toujours imprégné de trop de respect. Cela peut être une excellente passerelle pour profiter du genre.

Analyser: Marcos Casal

Bravely Default II – Remarque: 8.5

Bravely Default II est un jeu indispensable dans votre bibliothèque si vous aimez les jeux de rôle classiques. Il propose des explorations, des combats et même un mini-jeu de cartes qui vous feront perdre des heures à élaborer des stratégies pour ne pas perdre l’un des trophées obtenus.

Le titre rendra une fois de plus les choses pas ce qu’elles paraissent, de la même manière que nous l’avons vu dans « Where the Fairy Flies » et « End Layer ». Cependant, nous n’allons pas vous donner un indice, car c’est le plaisir.

Bien sûr, nous vous prévenons que l’histoire est beaucoup plus sombre que la première. Malgré ce que cela peut paraître, nous allons voir plus de morts et d’attitudes dans le monde qui nous feront nous interroger sur beaucoup de choses. Ce n’est pas un jeu qui convient à tous les publics dans ce sens.

Pour le reste, brillant au niveau sonore, exceptionnel dans la technique et merveilleux dans le jouable. On ne peut pas en dire plus sur lui. Alors préparez-vous à y consacrer des heures, des heures et plus d’heures.

Analyser: Manu Mora

Super Mario 3D World + Bowser Fury – Note: 8,4

Bien que ce soit une période mouvementée pour le nintendero moustachu, il semble que le retour de son « hit » Wii U ait ébloui Notre-Dame Ana, qui a dédié ces mots sinueux au travail de Mario furry:

«Si vous avez joué au jeu sur Wii U et que vous pensez que cela ne vaut pas vraiment la peine d’être acheté, réfléchissez-y à deux fois. Non seulement parce que, quelle que soit l’heure, une plate-forme Mario a toujours l’air bien, mais parce que Bowser Fury le mérite bien si vous êtes un fan de Mario. »

Analyser: Ana Quintana

Spacebase Startopia – Remarque: 8.3

Nous sommes confrontés à un titre de gestion soigné, bien élaboré et avec un gameplay équilibré et divertissant. Aussi, avec un humour qui vous donne envie de continuer à jouer pour savoir ce que l’IA va faire pour vous.

Ce travail apporte différents modes de jeu, pour ces loups solitaires ou pour les plus sociaux. Même pour les joueurs compétitifs (oui, ceux que vous n’aimez pas car ils perdent tous les deux sur trois qui sont très bons et qui ont terminé troisième dans un tournoi de pétanque régional dont personne ne se soucie).

J’adore qu’une machine me donne des bêtises comme celles que j’ai mentionnées. Bien sûr, si le jeu accompagne le reste des sections, il me bat. Un titre qui, dans un genre aussi peuplé que le management stratégique, parvient à se creuser un petit trou avec son cachet personnel.

Analyser: Isaac Toro

Après les meilleurs matchs de mars 2021, qu’est-ce qui nous attend pour avril de cette étrange 2021?

Mars, ou plutôt devrions-nous dire jusqu’à présent cette année, n’a pas été très généreux en termes de nouveautés notables. Il est indéniable qu’un joyau curieux est sorti, comme c’est le cas avec le grand Narita Boy de David Flores, mais nous espérons que d’ici avril, la machine de lancement commencera à prendre le soufflet auquel nous sommes habitués.

C’est ainsi que l’on perçoit déjà des arômes qui nous mettent l’eau à la bouche. Je parle de choses comme le remaster de NieR Replicant, le retour des aventures d’Abe avec Oddworld: Soulstorm ou ce Returnal qui promet d’être un excellent aliment pour les propriétaires de PlayStation 5.

Après avoir lu nos meilleurs jeux de mars 2021, nous espérons que vous nous lirez le mois prochain si le bonheur accompagne, ainsi que nos critiques bien-aimées de ces sorties tant attendues.