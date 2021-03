Avez-vous un Google Home à la maison? Profitez-en pour passer un bon moment de divertissement en jouant aux meilleurs jeux de l’Assistant Google. Ce sont.

Avoir un Google Home à la maison est synonyme de plaisir garanti. En plus de vous tenir informé de l’actualité, d’agir en tant que secrétaire personnelle en vous rappelant les rendez-vous sur votre calendrier ou en vous aidant à contrôler d’autres appareils intelligents à la maison, le haut-parleur intelligent de Google il peut aussi vous divertir avec ses jeux.

C’est vrai, Google Home sert également à jouer grâce à Intégration de l’Assistant Google, l’assistant virtuel de l’entreprise. Désormais, avoir un Google Home à proximité est incompatible avec l’ennui, un simple «Ok Google, jouons» suffit. Faites attention, car nous vous recommandons les meilleurs jeux de l’Assistant Google à jouer avec votre Google Home.

Meilleurs meilleurs jeux Google Assistant

Pour jouer à des jeux avec l’Assistant Google, il vous suffit de dire « Ok Google, je veux jouer à un jeu ». Ainsi l’assistant lui-même vous informera des jeux disponibles, et ce sera à vous de choisir celui que vous voulez jouer. Parfois, il est également utile de dire « Ok Google, je veux jouer Nom du jeu« Pour que l’assistant l’ouvre directement.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez, l’important est de vous amuser avec les meilleurs jeux Google Assistant pour Google Home que nous recommandons maintenant. Nous clarifions que pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour pouvoir y accéder.

Le Vortex

Le Vortex, l’un des jeux auxquels vous pouvez jouer avec Google Home, commence lorsque vous vous réveillez dans un navire abandonné menacé par des extraterrestres qui veulent vous tuer.

Pour pouvoir surmontez-les et récupérez votre vaisseauVous devrez diriger une équipe de robots surmontant différentes missions qui vous aideront également à trouver des objets et des indices avec lesquels résoudre les mystères du passé. En bref, The Vortex est un jeu narratif de science-fiction avec lequel vous pouvez vous immerger dans un environnement mystérieux tout en vous vous divertissez en accomplissant les tâches.

A demandé

Si vous souhaitez tester vos connaissances générales, jouez à Trivia Crack. Dans ce jeu, auquel vous pouvez jouer en mode classique ou défi, vous devrez répondre aux questions de 6 catégories différentes. Vous pouvez jouer jusqu’à 4 joueurs, donc Trivia Crack est un bon jeu pour rivaliser avec vos amis et découvrir qui en sait le plus sur tout le monde.

Ludo pro

Un « Ok Google, joue à Ludo Pro » suffit pour ouvrir ce jeu qui vous sera très familier. Bien que son nom ne l’indique pas, Ludo Pro est un jeu ludo auquel vous pouvez jouer avec trois autres joueurs ou simplement contre la machine. Choisissez votre couleur et lancez les dés pour démarrer une partie qui se terminera à votre arrivée avec tes quatre jetons jusqu’au carré final.

M. Football

Si vous aimez le footballVous devez donner une chance à M. Football, un jeu de questions et réponses dans lequel vous devrez montrer tout ce que vous savez sur ce sport. Après avoir ouvert le jeu, l’assistant vous posera une question et vous proposera trois réponses possibles. Choisissez l’un d’entre eux et laissez l’assistant vous dire si vous aviez raison ou tort, en plus d’ajouter des informations supplémentaires Sur le thème. Continuez ensuite à répondre au reste des questions.

Tu te sens chanceux

De la main de Google vient You Feel Lucky, un jeu de quiz qui prend en charge jusqu’à 6 joueurs. Plus précisément, le jeu se compose de 5 séries de questions et de surprises. Nous l’avons testé et nous pouvons confirmer que c’est le plus divertissant, en plus d’avoir un travail pédagogique important.

Haut le crayon

Parmi les choses inconnues que vous pouvez demander à Google Assistant est de jouer à Stop the Pencil, le jeu classique dans lequel vous devez répondre à des mots de différentes catégories qui commencent par la lettre indiquée. Le temps file contre vous, vous devez donc vous dépêcher de remplir toutes les cases avant la fin.

Game of Thrones

Connaissez-vous parfaitement Daenerys Targaryen, Jon Snow et Cersei Lannister? Thé avez-vous vu les 8 saisons de Game of Thrones En un clin d’œil? Vous devez prouver que vous êtes celui qui en sait le plus sur cette série HBO avec Game of Thrones, un jeu Google Assistant basé sur des questions sur la série. Attention si vous échouez, vous risquez de perdre le trône de fer et de mourir aux mains des marcheurs blancs …

