Les meilleurs jeux de 2021 à ce jour et les plus attendus à venir

L’arrivée tant attendue de 2021 Il est déjà parmi nous et il porte sous son bras la révolution de la nouvelle génération qui est restée à moitié l’an dernier. Il est temps de peaufiner toutes les plateformes, anciennes et nouvelles, avec tous les jeux qui arriveront cette année sur PC et consoles.

De grands jeux capables de fournir le saut que méritent la PS5 et la Xbox Series s’ajoutent au retour de grandes sagas qui seront également abandonnées sur des plates-formes telles que Stadia et Switch. Cela promet certainement d’être une excellente année pour les joueurs, et c’est tout ce que nous avons déjà marqué sur notre calendrier.

Les meilleurs jeux de 2021

‘Hitman 3’

Plateformes: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia Prix: 59,99 euros

La formidable expérience de furtivité et d’assassinat d’IO Interactive livre sa plus grande et plus ambitieuse édition. ‘Hitman 3’ nous ramène à Agent 47 pour nous inviter à trouver les moyens les plus imaginés de mettre fin à nos objectifs. Un jeu d’action qui pourrait bien être classé comme un puzzle.

‘Le moyen’

Les fans de la terreur Ils ont rendez-vous avec l’équipe Bloober et leur vision particulière de la peur. Après nous avoir éblouis avec «Layers of Fear», ils reviennent jouer avec la dualité de deux mondes, le vrai et celui des morts, pour nous plonger pleinement dans «The Medium», une aventure qui ne convient pas aux âmes sensibles.

‘Petits cauchemars 2’

Plateformes: PC, PS4, Xbox One et Switch

PC, PS4, Xbox One et Switch Prix: 32,46 euros

Le premier ‘Little Nightmares’ était un grand jeu dans lequel son esthétique particulière, quelque chose comme Tim Burton fait un jeu de terreur, il a fallu tous les regards. Maintenant, sans le facteur wow, ‘Little Nightmares 2’ prouve qu’il peut également attirer toute notre attention dans le jeu. Une opportunité dans laquelle il n’a fait que faiblir par le passé par excès de facilité.

‘Super Mario 3D World + Bowser Fury’

Devenu l’une des plates-formes de plombier les plus célèbres de Nintendo et dans une certaine mesure tomber dans l’oubli par la malédiction de la Wii U, «Super Mario 3D World» revient à la vie pour démontrer tout son potentiel à ceux qui n’ont pas pris le gant dans le passé. Il le fait aussi avec ‘Bowser’s Fury’ une nouvelle aventure pour faciliter encore plus – si possible – la boisson à ceux qui y ont déjà joué.

Les jeux les plus attendus de 2021

«Retour»

Date: 19 mars

19 mars Plateformes: PS5

Housemarque C’est devenu l’une de ces études rarement vues, mais quand elles le font, c’est pour enseigner. Les rois des tireurs de style martien reviennent à la charge avec ce qui est probablement leur martien le plus extrême.

‘Il faut être deux’

Date: 26 mars

26 mars Plateformes: Série PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox

Si quelqu’un voulait plus de Josef Fares après ‘Brothers’ et ‘A Way Out’, Il faut être deux Cela montre à quel point les aventures coopératives sont une excellente idée. Un jeu de plateforme dans lequel vous accompagnez un couple qui ne vit pas son meilleur moment et qui promet des tonnes de sourires.

‘Monster Hunter Rise’

Date: 26 mars

26 mars Plateformes: Changer

Après avoir triomphé dans les maisons d’autres personnes avec «Monster Hunter World», la chasse aux insectes géants basée sur le broyage et les effets élémentaires revient dans ce qui a été leur maison ces dernières années. ‘Monster Hunter Rise’ Il a un défi difficile devant lui, mais soyons damnés si nous n’avons pas une folle envie de nous y perdre.

‘Resident Evil Village’

Date: 7 mai 2021

7 mai 2021 Plateformes: Série PC, PS5 et Xbox

Un autre des grands titres de 2021 Ce sera le retour de la première personne à «Resident Evil». Cela a fonctionné comme un charme dans « Resident Evil VII » et ici, il promet un épisode encore plus sombre et plus insensé, nous avons donc hâte de mettre la main dessus et de voir ce que vous pensez d’ajouter des loups-garous aux zombies classiques.

‘Deathloop’

Date: Le 21 mai

Le 21 mai Plateformes: PC et PS5

Avec Arkane jusqu’au bout du monde et, voyant le potentiel de cette magnifique idée publiée par le Bethesda récemment acquise par Microsoft, il serait fou de ne pas lui accorder l’attention qu’elle mérite. Une journée de la marmotte avec des assassins entraînés comme protagonistes et le défi difficile de terminer votre objectif pendant qu’il essaie de faire de même.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’

Date: 11 juin 2021

11 juin 2021 Plateformes: PS5

Un autre qui marquera probablement le début de l’année sera «Ratchet & Clank: Rift Apart», une plate-forme ancrée aux possibilités du SSD PS5 et l’un des titres vedettes de Sony pour cette année. Nous verrons si les éventuels retards d’autres projets en font également le roi absolu de la console.

‘Back 4 Blood’

Date: 22 juin

22 juin Plateformes: Série PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox

Avec un nom qui ne laisse aucune place à trop d’interprétations, les créateurs de ‘Left 4 Dead’ reviennent à la mêlée avec une nouvelle overdose de zombies et une action coopérative. La barre est incroyablement haute et n’a pas le parapluie de Soupape Cela peut être effrayant, mais s’il y a quelqu’un capable de faire avancer les choses, c’est bien eux.

‘Kena: Pont des esprits’

Date: 1er semestre 2021

1er semestre 2021 Plateformes: PC, PS4 et PS5

À «Kena» Nous avons une affection particulière pour cela car c’était l’un des premiers jeux à nous montrer le potentiel de la nouvelle génération. Après avoir retardé son arrivée pour être à la hauteur des attentes, cette aventure parfumée Pixar sera l’un des grands atouts de la PS5 au cours du premier semestre.

«Halo infini»

Date: 2ème semestre 2021

2ème semestre 2021 Plateformes: Série PC, Xbox One et Xbox

Il n’a pas commencé avec le meilleur pied, mais s’il y a quelqu’un capable de se relever après une bataille, c’est le Master chef. Son objectif est de devenir le premier grand porte-étendard de la nouvelle génération de Xbox, donc pour faire face à cette étape, il attendra probablement longtemps que sa patte réapparaisse.

‘Horizon Forbidden West’

Date: 2ème semestre 2021

2ème semestre 2021 Plateformes: PS4 et PS5

Personne n’avait de grands espoirs pour les créateurs de «Killzone» après les derniers revers, mais l’aventure d’Aloy a réussi là où Sony ne semblait pas trouver sa place. Le monde ouvert de ‘Horizon Forbidden West’ Il promet d’être encore plus riche et plus spectaculaire, il ne reste donc plus qu’à croiser les doigts très fort pour qu’il atterrisse en 2021 comme promis.

«L’héritage de Poudlard»

Date: 2021

2021 Plateformes: Série PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox

Retourner à Poudlard Cela se fera à une époque différente de celle de Potter, mais cela n’enlève rien à l’importance du jeu de Warner d’un iota. Avec «Hogwarts Legacy», nous affrontons l’un des jeux les plus prometteurs et ambitieux de l’année. Un de ces mélanges d’aventure et de RPG que vous devrez aborder, que vous soyez fan ou non de la saga.

‘Far Cry 6’

Date: 2021

2021 Plateformes: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia

Ubisoft a eu un de chaux et un autre de sable avec leurs dernières versions, donc il y a beaucoup d’yeux ‘Far Cry 6’ et son saut vers la nouvelle génération. Les fans de la saga ont devant nous une autre carte remplie de repères à effacer, ce qui est généralement plus que suffisant pour gagner notre enthousiasme.

‘Dieu de la guerre Ragnarok’

Date: 2021

2021 Plateformes: PS5

Nous finirons peut-être par le vouloir, mais Sony a promis que cette année, nous frapperons à nouveau Kratos et son fils avec la hache. De ‘Dieu de la guerre Ragnarok’ la bonne chose est connue, qu’elle cherchera à répéter l’exploit du premier, mêlant action et récit de manière magistrale. Tournez-vous pour savoir si vous pouvez boucler la boucle.

‘Gotham Knights’

Date: 2021

2021 Plateformes: Série PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox

Homme chauve-souris Il est mort et c’est à ses fidèles élèves de continuer son travail particulier. De là, nous pouvons nous attendre à un monde ouvert assez continu par rapport à ce qui a été vu dans la saga «Arkham», mais nous devrons voir ce que ressentent le changement et le passage des années. En tout cas, c’est un jeu à prendre en compte par les fans de la chauve-souris.

«Gran Turismo 7»

Il sera difficile pour Sony de finir par se jeter dans la piscine avec un tel catalogue pour 2021, mais pour l’instant «Gran Turismo 7» Il est répertorié comme l’une des versions phares de la PlayStation 5. Les fans de la simulation Yamauchi peuvent s’attendre à la partie la plus ambitieuse de la série ici. Son créateur a déjà laissé tomber que, comme John Hammond, ils n’avaient épargné aucune dépense.