Les meilleurs jeux de 2020 selon l’écriture

Tourner la page

Il y a de nombreuses façons d’évaluer cette année 2020 qui se termine, mais je pense qu’il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord, c’est que cette année a été rare, et pourquoi ne pas la dire aussi triste. Le passage normal des premiers mois a conduit à un arrêt global, dans lequel notre vie quotidienne s’est soudainement remplie de chiffres peu encourageants et d’un confinement qui nous a mis à l’épreuve psychologiquement. Comme à de nombreuses autres occasions, les jeux vidéo se sont avérés être de fidèles compagnons et nous ont certainement accompagnés dans les moments difficiles, dans une année où de très grands titres et pour tous les goûts ont vu le jour, des goûts que vous pouvez voir reflétés dans les choix que nous vous apportons de l’écriture d’HyperHype. Sans plus tarder, nous vous laissons la liste et nous vous souhaitons une bonne 2021.

Kentucky Route zéro, par Carlos Sánchez

Quand il y a quelques semaines, on m’a demandé d’écrire pour ZonaRed sur le titre indépendant qu’il avait le plus apprécié cette année, mon pouls ne tremblait pas en parlant de Les sacrifices; « Une anthologie encore inachevée de sept chapitres conversationnels suggérés par les critiques vers la contemporanéité, pour traiter les problèmes de l’ici et maintenant, et pour le faire sous un prisme extrêmement mature et viscéral ». Je ne mentais pas: ses deux premiers chapitres semblaient sublimes, agréables, et cachent un potentiel stimulant pour 2021; une raison de plus de vivre. Et le fait est que la loi a fait le piège. Kentucky Route zéro, aussi d’origine humble, ce n’est pas seulement mon jeu de l’année (au-dessus d’un Le dernier d’entre nous: partie II Je suis fatigué de défendre bec et ongles); c’est aussi l’un des jeux les plus spéciaux auxquels j’ai jamais joué. Mais la promenade le long de la route zéro d’un Kentucky décadent et pictural n’est pas appréciée; vous jouez, vous vivez. Limites et démonstrations. Un écho intermittent, un spectacle nocturne sans récepteurs. Une ville de rien. Même sans l’avoir ressenti, presque sans avoir compris (peut-être, parce qu’il n’y a vraiment rien à comprendre), Je ne peux m’empêcher de recommander Kentucky Route zéro à tous ceux qui apprécient les capacités narratives du médium. Pour le meilleur ou pour le pire, car l’indifférence n’a jamais caractérisé le travail de Cardboard Computer, préparez-vous à affronter un voyage que vous n’oublierez jamais.

The Last of Us Part II, par Abelardo González

En une année si pleine de perplexité, de tristesse et de faux espoirs, Le dernier d’entre nous partie II Il représente ce gant qui, comme s’il s’agissait du procès OJ Simpson, s’intègre parfaitement dans la main glacée de 2020 sombre. Le travail de Naughty Dog est imparfait, a une approche narrative déroutante et pourrait éliminer les images sans altérer le résultat final, mais il cache un message puissant qui, en ces temps, est plus que nécessaire. Dans un monde de nuances, du noir et blanc qui s’estompent au gris, Ellie et Abby ont su tracer un chemin qui, malheureusement pour le joueur, se termine par une déchirure qui ne fait que pousser plus loin. Des mois se sont écoulés depuis que j’ai terminé cette froide odyssée que l’étude américaine nous a présentée, et il n’y a pas une seule semaine où l’une des phrases les plus importantes du titre ne tourne pas autour de ma tête: «Si Dieu décidait de me donner une seconde chance, je vous assure qu’il le ferait. de nouveau ». Parce qu’en une année avec des joies aussi limitées, la douleur est déjà devenue une partie de nous. ET The Last of Us Part II, comme s’il s’agissait d’une prophétie, il est venu atténuer la douleur, bien qu’en chemin il se soit chargé de détruire nos rêves.

Comme l’a dit Desmond, «on se voit dans une autre vie, frère».

Personne 5 Royal, par Jaime Llanos

Je n’aime pas les systèmes de combat au tour par tour et les longs jeux me donnent des ruches. Ou du moins c’est ce qu’il disait en début d’année, avant de mettre les pieds, non sans une certaine méfiance, en Personne 5. Quatre-vingt-dix heures et de nombreuses nuits blanches plus tard, il ne voulait pas abandonner le commandement. Je voulais rester immergé à Tokyo, je voulais continuer à parler avec le Voleurs fantômes, continue d’explorer Souvenirs et jouez à tous les mini-jeux à sa disposition. C’est pourquoi quand il est tombé Personne 5 Royal quelques mois après avoir joué à la version vanilla, je n’ai pas pu m’empêcher de reconstituer Ren et de revivre l’expérience complète une fois de plus. J’ai été étonné de voir comment Atlus a réussi à améliorer l’expérience dans tous les aspects du jeu de base, y compris l’histoire selon laquelle j’ai toujours eu le sentiment qu’un certain arc était resté inachevé. Personne 5 Royal Elle est polie au point d’en dire assez et l’expérience parvient à être diamétralement différente quand on sait tirer parti de sa mécanique, des relations avec vos liens sociaux et du temps qu’on vous donne pour interagir avec eux. C’est un jeu quasiment impossible à mettre de côté une fois que vous l’avez lancé et qui vous encourage à jouer un jour de plus, un niveau de plus souvenirs ou avancez un peu plus dans le palais en service jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’il est cinq heures du matin et que vous vous endormez parce qu’il est temps.

Dans la plupart, par Manuel Casal

J’ai apprécié de nombreux jeux dans ma vie. J’ai passé un bon moment avec des œuvres d’action frénétique ou de conduite. J’ai pleuré avec mes sagas préférées. Cependant, peu d’œuvres sont capables de m’inonder d’un sentiment de tristesse vraiment profond. Chevalier creux avec son atmosphère, il a réussi à rendre le voyage mélancolique, comme s’il possédait une aura particulière. Mais à ce jour seulement Dans la plupart Il a réussi à me déchirer et à me relever en si peu de temps. C’est sa magie. Elle assomme complètement le joueur, le place dans une dure réalité camouflée sous la forme d’un fantasme onirique, dans une petite succession d’histoires entrelacées qui angoissent autant que fascinent. Mais il revient pour le sauver, il ne l’abandonne pas. De nombreux titres indépendants s’efforcent de raconter, au-delà des conceptions de base du médium du jeu vidéo, en faisant semblant de transmettre au joueur une idée, une curiosité, une situation. Peut-être que le développeur le ferait, ou peut-être connaissait-il quelqu’un qui lui servirait d’inspiration. Mais le résultat est le même: un travail destiné à sensibiliser, pour que nous vivions dans notre propre chair un pourcentage de l’expérience qui, même si elle est négligeable, nous rappelle que l’empathie est le meilleur outil dont nous disposons si nous ne voulons pas nous détruire. Avec Dans la plupart vous souffrez, vous compatissez et vous vous en souvenez. Mais il est là pour nous, car c’est son but: invoquer notre capacité à aider, à être là ou, à défaut, à demander de l’aide.

Sakuna: de riz et de ruine, par Alejandro Reinosa

Depuis la première bande-annonce que j’ai vue de Sakuna, mon cœur a été kidnappé sans aucune possibilité de sauvetage, du moins jusqu’à ce que j’arrive aux commandes pour en profiter. Ce que j’ai trouvé a dépassé toutes mes attentes. Je ne m’attendais pas à un bon jeu de ferme, et il m’a surpris avec un système intéressant où j’ai appris tout le processus que subit le riz, de la préparation de la terre à la plantation des graines aux sections de séchage et de traitement final. Je ne m’attendais pas non plus à un hack and slash Cela m’a surpris, et la fluidité avec laquelle ils aiment se battre m’a époustouflé, me permettant de bouger comme un poisson dans l’eau et d’atteindre tous les ennemis avec mes coups dévastateurs. Mais s’il y avait quelque chose auquel je ne m’attendais même pas à distance, c’est à quel point toutes les parties qui composent ce jeu sont justifiées, des deux perspectives jouables, où elles nous obligent à ne rien laisser de côté, à une histoire et une section graphique attachantes, ce qui tient tout ensemble, résultant en l’un des jeux les plus ronds auxquels j’ai joué cette année. Sans aucun doute, l’histoire placera Sakuna et sa compagnie là où elles le méritent, car il est rare qu’une proposition similaire puisse être jouée, où deux mondes se heurtent et qu’aucune étincelle ne sort de la réunion.

Rues de Rage 4, par José Miguel González

En plein confinement, l’attendu est arrivé battez-les de Sega, un jeu qui avait porté le poids de nombreuses attentes, après vingt-six ans depuis le dernier opus sur Mega Drive. Il pouvait y avoir des doutes, mais ils ont sans aucun doute été dissipés avec un produit final plus que satisfaisant. Au-delà d’une ode vide à la nostalgie Rues de la rage est venu défendre un genre qui, bien mesuré, comme c’est le cas, est aussi amusant en 2020 qu’en 1996. Ce quatrième opus maintient les valeurs qui ont fait de ses antécédents une référence et met tout le poids de la proposition dans un facteur jouable qui fait que par-dessus tout nous sommes face à un titre très drôle. Coup par coup et combo par combo nous réaliserons à quel point tout s’intègre parfaitement Rues de la rage 4, comment le Horaire de chaque mouvement et de la façon dont chaque ration pour récupérer la vie est stratégiquement placée là où elle est nécessaire. Chaque fois que nous perdons une vie, nous saurons que c’est de notre faute et que ce n’est pas le jeu qui essaie de nous faire répéter pour s’allonger inutilement. Cela fait des mois que j’ai publié la critique ici sur HyperHype, et j’y ai joué plusieurs fois depuis. Amour pur pour lui battez-les et pour une saga qui occupe une place très importante dans la mémoire de beaucoup d’entre nous.

Enfers, par Rubén López

Il reste peu à dire sur Enfers Cela n’a pas encore été dit à ce stade de l’année. Une des grandes petites sorties que la fin de cette génération de consoles nous laisse et que nous n’oublierons guère. Avec lui, Supergiant Games a pris toutes les bonnes choses d’un roguelike, laissant derrière lui ce qui restait de sa formule, tout en le mélangeant à un récit, un art et un design de personnage émergents qui vous ont collés à l’écran jusqu’à ce que vous voyiez le générique final. Cette sortie indépendante annuelle typique qui ne manquera pas de figurer sur la plupart des charts GOTY.

En fait, une phrase que j’ai beaucoup lue en parlant d’Hadès est que c’est lui roguelike qui peut être aimé par quiconque n’a jamais été appelé par le genre, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Ici, une autre course fait partie du récit de votre monde. Cela vous apprend que mourir n’est pas la fin, mais le début. Continuez à avancer. Cela, même si vous échouez encore et encore, vous aurez toujours cette maison où retourner même s’il semble que tout est perdu. Et, surtout, cela vous apprend que la famille peut surmonter tout obstacle qui se présente. C’est ce jeu vidéo que tout le monde aime, mais qui a également catapulté Supergiant à une place parmi les dieux.

DOOM Eternal, par Juan Pablo Corella

DOOM Eternal marque le vrai retour de tireur arcade, s’éloignant de tireur militaire et être plus proche de la nouvelle branche de la tireur rétro, juste bestiale. DOOM Eternal ressemble aussi Crise temporelle dans son approche d’escarmouche en escarmouche, étant absurdement linéaire même pour la saga elle-même. C’est lui CONDAMNER Moins CONDAMNER, et éventuellement le meilleur: ce n’est pas lui CONDAMNER À partir de 1993, les couloirs étroits ont été remplacés par des scènes complètement ouvertes, mais il conserve toujours cette magie de tuer, tuer et tuer. Les démons ne vont pas rendre les choses faciles, et pour beaucoup, ce ne sera pas agréable et je comprends et respecte cela; Mais si vous êtes peu attiré à sauter d’un côté à l’autre en pensant en l’air quelle arme utiliser, puis en changer la modification et en mettre une grenade dans la bouche d’un imbécile qui passait derrière, voici votre place.

Ori et la volonté des feux follets, par Ignacio Ory

Même si cela a été une année à la maison et l’occasion de jouer à tous ces jeux que nous n’aurions normalement pas pu faire faute de temps, les nouvelles versions ont été rares et celles qui restent dans la mémoire semblent lointaines. Je ne me souvenais même pas que la suite de Ori et la forêt aveugle était arrivé au mois de mars, dans l’ancienne normalité, et il est choquant de penser qu’un jeu aussi puissant (bien qu’il affine une formule plutôt que d’en créer une nouvelle) semble si loin alors qu’à peine neuf mois se sont écoulés. En parlant du jeu lui-même, cela renforce avec la prémisse de faire la navette tout ce que nous avons déjà vu dans le premier opus, et en restant excellent à la fois graphiquement et sainement, étant une version étendue et raffinée d’Ori, définitive en l’absence de connaître les nouvelles de la franchise en le futur.