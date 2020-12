Les meilleurs jeux Activision pour profiter en famille

Les recommandations seront bonnes ce Noël

L’un des moments les plus attendus de l’année se rapproche de plus en plus, et penser à des cadeaux pour ceux que l’on aime le plus peut devenir un véritable casse-tête. Pour cette raison, d’Activision ils ont décidé de nous donner un coup de main pour que nous réussissions avec notre famille et nos amis et même, pour que nous nous fassions plaisir.

Cette sélection comprend des recommandations pour toutes les tranches d’âge, car nous en avons certaines, comme la dernière tranche de Appel du devoir, Call of Duty: Guerre froide Black Ops pour 59,99 €. En revanche, une proposition plus adorable, telle quelle Crash Bandicoot 4: il s’agit de Temps pour 69,99 €. Et pour plaire à tous, le mythique Tony Hawk avec sa compilation Tony Hawk’s Pro Skater 1+ 2 pour 44,99 €.

La source: Communiqué de presse Activision