Les meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android

Si la mémorisation de vos mots de passe est fatale, utilisez l’aide de ces gestionnaires Android qui donnent la priorité à la sécurité.

Un gestionnaire de mots de passe est un véritable économiseur de vie pour ces utilisateurs qui ont tendance à oublier les mots de passe qu’ils ont configuré dans leurs comptes. La vérité est que se souvenir de chacun des codes est compliqué, car il est courant d’avoir des comptes sur des dizaines de plateformes: Google, Netflix, Spotify, Instagram, votre banque …

Dans un premier temps, vous pouvez avoir peur d’utiliser l’un de ces gestionnaires, car en fin de compte, c’est un endroit où vous gardez les clés de toutes vos informations personnelles. Cependant, dans cet article, nous recommandons les meilleurs et les plus sécurisés gestionnaires de mots de passe pour Android, ceux en qui vous pouvez avoir confiance pour stocker vos clés et ainsi ne pas avoir à les retenir toutes.

Meilleures applications pour gérer les mots de passe sur Android

Il existe de nombreuses applications pour Android qui ont pour fonction de stocker et de gérer tous vos mots de passe, mais toutes ne sont pas également sécurisées. Compte tenu de l’importance des informations que ces applications conservent, il vaut la peine d’en choisir une qui accordez la priorité à votre sécurité et à votre confidentialité à d’autres facteurs.

Après avoir analysé le Google Play Store, ce sont les meilleurs et les plus sûrs gestionnaires de mots de passe que vous pouvez utiliser.

Dernier passage

L’un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires est LastPass, que nous recommandons déjà il y a quelques années. C’est une plateforme qui enregistrez vos noms d’utilisateur et mots de passe dans un endroit crypté vous n’avez donc pas à vous en souvenir à chaque fois que vous vous connectez. De plus, vous pouvez synchroniser votre compte sur différents appareils pour accéder aux informations que vous utilisiez votre mobile, tablette ou ordinateur.

Les autres fonctionnalités qui font de LastPass une excellente option sont la vérification à deux facteurs, la générateur de mot de passe qui vous aide à choisir le mot de passe le plus sécurisé et à verrouiller l’application elle-même avec votre empreinte digitale.

Mes mots de passe

Avec la version gratuite de Mes mots de passe, vous pouvez stocker vos mots de passe en toute sécurité grâce au cryptage sécurisé des données avec AES-256 bits tu utilises. Pour accéder à cette application, vous devez d’abord entrer le mot de passe principal que vous avez vous-même configuré. Ainsi, vous protégez toutes les données qu’il enregistre des regards indiscrets.

De plus, My Passwords dispose également d’un générateur de mots de passe intégré, sortie automatique lorsque l’écran mobile s’éteint et nombre illimité de billets. Si vous vous abonnez à la version payante, vous pouvez également joindre des images et utiliser l’authentification biométrique, entre autres fonctions.

1Mot de passe

À plusieurs reprises, nous avons qualifié 1Password de meilleur gestionnaire de mots de passe pour Android, depuis allie facilité d’utilisation et sécurité, tout ce que nous pouvons demander à ce type de plateforme. Avec 1Password, vous pouvez enregistrer tous vos utilisateurs et mots de passe, créer les mots de passe les plus sûrs et y accéder depuis tous les appareils synchronisés.

D’autre part, l’application est protégée par une authentification biométrique, vous ne pouvez donc accéder aux informations qu’à l’aide de votre empreinte digitale. Une autre fonction intéressante de 1Password est celle qui vous permet partager des mots de passe avec votre famille ou vos collègues en toute sécurité.

Kaspersky Password Manager

Kaspersky, la célèbre société de cybersécurité, dispose également d’un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour Android. Son nom est Password Manager et avec lui, vous pouvez stocker bien plus que vos clés. Par exemple, vous pouvez enregistrer vos adresses, coordonnées bancaires, notes privées et des images de documents confidentiels.

Dans Password Manager, nous trouvons également autres fonctions nécessaires dans ce type de services, comme le verrouillage de l’application, le générateur de mot de passe, l’auto-complétion de clé et la synchronisation entre différents appareils.

Gardien

Plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store ont Keeper, l’un des gestionnaires de mots de passe les plus réputés en général, pas seulement pour Android. Nous parlons d’une application gratuite dans laquelle vous pouvez protéger vos mots de passe pas de limite en nombre. Avec le générateur de mots de passe, vous pourrez trouver des clés aléatoires et sécurisées pour vos comptes.

Keeper n’est pas seulement un gestionnaire de mots de passe, il vous permet également de stocker des fichiers confidentiels en privé. Pour bloquer l’accès à l’application, vous pouvez utiliser le empreinte digitale et reconnaissance faciale. De plus, avec Keeper, vous pouvez également partager des mots de passe avec votre famille ou vos amis lorsque vous en avez besoin.

Bitwarden – Gestionnaire de mots de passe

Pour que votre présence sur les services et plateformes numériques soit sécurisée, il est préférable d’utiliser des mots de passe différents pour chacun d’entre eux. Comme il est difficile de se souvenir de tous, vous pouvez compter sur l’aide de Bitwarden, un gestionnaire qui stocker vos utilisateurs et les clés qui leur sont liées.

Étant dans un coffre-fort chiffré, vous seul avez accès aux données que Bitwarden conserve. Pour cette raison, vous pouvez être tranquille, car il stockera les mots de passe en toute sécurité.

Dashlane

Avec Dashlane, vous pouvez stocker un nombre illimité de mots de passe et y accéder depuis n’importe quel appareil grâce à la synchronisation de votre compte. Grâce à la fonction de saisie semi-automatique, il vous suffit de taper sur l’écran pour saisir le mot de passe enregistré. De plus, avec la vérification à deux facteurs, vous pouvez ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos données.

SafeInCloud

Le gestionnaire SafeInCloud stocke tous vos mots de passe en un base de données cryptée avec la norme AES-256 afin que vous seul y ayez accès. Dans cette application, vous pouvez trouver les fonctions les plus importantes d’un gestionnaire, telles que la saisie semi-automatique, la synchronisation entre différents appareils, commencer par l’empreinte digitale …

Lors de la création d’un nouveau mot de passe, vous pouvez utiliser le Analyse SafeInCloud pour connaître son niveau de sécurité. S’il est bas, la plateforme elle-même vous propose un générateur qui vous recommandera la meilleure option possible.

un porte-monnaie

Si les options précédentes ne vous ont pas convaincu, vous pouvez essayer aWallet, qui se distingue également par la sécurité avec laquelle il protège tous les mots de passe que vous stockez dans son service. Un détail particulier de cette application est que vous pouvez regrouper les mots de passe dans différentes catégories et même en choisir certains comme favoris.

