Les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile (TOP mis à jour)

Changez votre écran d’accueil avec les meilleurs fonds d’écran mobiles gratuits que vous pouvez télécharger.

Ceci est notre section hebdomadaire avec les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile. Vous êtes nombreux à poser des questions sur les fonds d’écran qui apparaissent dans nos critiques, ceux que nous utilisons au quotidien et que nous avons soigneusement sélectionnés.

Bien qu’un bon magicien ne révèle jamais ses astuces, dans ce cas, le mérite ne nous appartient pas, et au fil des semaines, nous vous montrerons non seulement nos fonds d’écran mobiles préférés, mais aussi les endroits où vous pouvez trouver certains des les meilleures images de qualité de partout sur Internet, pour pouvoir les utiliser comme fond d’écran sur votre téléphone mobile, tablette, ordinateur ou tout autre appareil.

Chaque semaine, nous mettons à jour cet article pour vous apporter de nouvelles images d’arrière-plan, ainsi que leurs liens de téléchargement correspondants et la recommandation d’une source de fonds d’écran où vous pouvez en découvrir des centaines de nouveaux. fonds d’écran libre. Les thèmes sont variés, vous trouverez donc des arrière-plans de toutes sortes et dans différentes tailles et résolutions afin qu’ils s’adaptent parfaitement au panneau de n’importe quel appareil.

Fonds d’écran mobiles: nos favoris

Avant de continuer, nous vous rappelons que nous avons également un guide complet avec des astuces de personnalisation sur Android, ainsi que d’autres sélections de fonds d’écran qui peuvent vous intéresser:

Semaine du 16/11/2020

Voici les meilleurs arrière-plans pour votre mobile. Comme chaque semaine, nous sélectionnons un total de douze images haute qualité que vous pouvez utiliser sur votre mobile, ordinateur, tablette ou tout autre appareil doté d’un écran.

Semaine du 11/02/2020

Nous commençons le mois de novembre avec notre sélection hebdomadaire de papiers peints. Comme d’habitude, nous sélectionnons douze images de haute qualité que vous pouvez télécharger et utiliser comme fond d’écran sur votre mobile ou votre tablette.

Semaine du 26/10/2020

La dernière semaine d’octobre, nous revenons avec une nouvelle sélection d’images de fond d’écran que vous pouvez télécharger gratuitement et en haute qualité sur votre mobile.

Semaine du 19/10/2020

Profitant de l’arrivée de l’automne, la sélection de cette semaine ne pouvait que suivre thème automnal. Nous l’avons sélectionné douze meilleurs fonds d’écran avec ce style que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre mobile Android, tous en haute qualité.

Semaine du 10/12/2020

Alors que nous nous préparons pour Halloween – avec sa collection respective de papiers peints thématiques -, nous revenons un jour de plus à notre sélection de fonds d’écran haute qualité pour mobile que vous pouvez télécharger gratuitement. Comme d’habitude, vous pouvez voir les fonds dans la galerie sur ces lignes et les télécharger dans le dossier Google Drive que nous lions ci-dessous.

Semaine du 10/05/2020

Nous avons atterri au mois d’octobre et sommes revenus avec un nouvelle collection de fonds d’écran pour mobile que vous pouvez télécharger gratuitement.

Semaine du 28/09/2020

Nous ne manquons pas notre rendez-vous avec le meilleurs fonds d’écran pour mobilePas même la dernière semaine de septembre, quand la moitié du monde a déjà dit au revoir à l’été. Dans cette première sélection de fonds d’écran d’automne, nous avons choisi 12 images de haute qualité que vous pouvez télécharger sur votre mobile ou votre tablette.

Semaine du 09/07/2020

Déjà en septembre, nous avons commencé un nouveau cours avec de nouveaux fonds d’écran que vous pouvez télécharger sur votre mobile. Comme d’habitude, tous peuvent être télécharger et en haute résolution sur votre mobile, tablette ou PC.

Fonds d’écran des semaines précédentes

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂