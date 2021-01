Ce n’est pas seulement l’un des jeux les plus populaires de la dernière décennie, mais aussi l’un des meilleurs vendeurs de ces 30 dernières années, comme nous le disent nos collègues d’Alpha Beta Play. Nous parlons du fait qu’il ne pourrait en être autrement de Grand Theft Auto V.

GTA est une saga développée par les gars de Rockstar Games. Son premier titre est apparu en 1996 et racontait une histoire et un thème rares dans le monde des jeux vidéo: criminels, drogues, meurtres et surtout de nombreuses voitures. La vérité est que malgré l’attrait de sa peinture, personne ne pouvait imaginer le succès que la saga obtiendrait aujourd’hui. GTA V est peut-être le titre le plus complet de la saga, atteignant même 800 millions de dollars dans les 24 premières heures de sa première.

Ce sont les meilleurs fonds d’écran GTA V que vous pouvez mettre sur votre mobile

Alors aujourd’hui, nous avons décidé de partager avec vous tous certains des meilleurs fonds d’écran de ce titre étonnant que tant d’heures de plaisir nous ont offert à tous les amateurs de jeux vidéo. Une belle collection d’images pour montrer à tout le monde, votre amour pour Franklin, Trevor, Michael et d’autres personnages de GTA V.

Le type d’appareil que vous possédez n’a pas d’importance, même s’il s’agit d’un iPhone. Merci à ces fonds d’écran tu vas être l’envie du monde entier et ils vous demanderont sûrement d’où vous les avez téléchargés.

L’avantage d’Android est qu’il nous permet de personnaliser notre téléphone mobile à notre guise et sans complications. Alors sélectionnez simplement l’image que vous aimez le plus, téléchargez-la sur votre smartphone et … Profitez de votre nouveau fond d’écran! Bien sûr, ces fonds d’écran et de nombreux autres liés à GTA V ou à tout autre titre de la saga peuvent être téléchargés à partir de l’application gratuite ZEDGE.[trosmuchosfondosdepantallarelacionadosconGTAVocualquierotrotítulodelasagapuedenserdescargadosdesdelaappgratuitadeZEDGE

Que pensez-vous des fonds d’écran GTA V? Quel est ton préféré?

