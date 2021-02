Les meilleurs films romantiques à regarder sur Netflix le jour de la Saint-Valentin

un



Le fil fantôme



An:



2017

Dirigée par:



Paul Thomas Anderson

Protagonistes:



Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville





Un créateur de mode tombe amoureux d’une serveuse, qui devient son modèle, sa muse et son amant. Au fil du temps, la relation devient plus intense … et étrange.





2



L’âge de l’innocence



An:



1993

Dirigée par:



Martin Scorsese

Protagonistes:



Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer





Un aristocrate new-yorkais tombe amoureux de la cousine scandaleuse de sa fiancée et son dévouement met en péril le moral de la société américaine de l’âge d’or.





3



Ghost, l’ombre de l’amour



An:



1990

Dirigée par:



Jerry Zucker

Protagonistes:



Patrick Swayze, Demi Moore





Quand Sam est assassiné, son esprit essaie d’avertir son amour, Molly, qu’elle aussi est en grave danger.





4



Orgueil et préjugé



An:



2005

Dirigée par:



Joe Wright

Protagonistes:



Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike





Dans le roman du XIXe siècle de Jane Austen, Mme Bennet veut marier ses filles à des messieurs prospères, dont le nouveau venu M. Darcy.





5



Le journal de Bridget Jones



An:



2001

Dirigée par:



Sharon Maguire

Protagonistes:



Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant





Cette histoire de l’odyssée désespérée de Bridget Jones pour trouver l’homme parfait offre un regard ingénieux sur le fonctionnement de l’esprit des femmes.





6



Rebeca



An:



2020

Dirigée par:



Ben Wheatley

Protagonistes:



Armie Hammer, Lily James





Une femme nouvellement mariée s’installe dans l’imposant manoir de son mari, où elle doit vivre avec la sinistre gouvernante et l’ombre de la digne dame de la maison.





sept



Comment perdre un homme en 10 jours



An:



2003

Dirigée par:



Donald Petrie

Protagonistes:



Kate Hudson et Matthew McConaughey





Un idiot parie à ses collègues qu’il peut exciter une femme en seulement 10 jours, mais il choisit la mauvaise fille: un journaliste qui a aussi des intentions cachées.





8



Amis avec des avantages



An:



2011

Dirigée par:



Ivan Reitman

Protagonistes:



Natalie Portman, Ashton Kutcher





Emma et Adam, les bons amis à toucher, n’ont aucun problème avec leur relation ouverte, jusqu’à ce que ces petites choses embêtantes appelées «sentiments» se mettent en travers.





9



Wimbledon



An:



2004

Dirigée par:



Richard Loncraine

Protagonistes:



Paul Bettany, Kirsten Dunst, Jon Favreau





Sa carrière plonge jusqu’à ce qu’il ait une dernière chance à Wimbledon, où l’amour d’un jeune joueur de tennis ravive sa passion pour le sport.





dix



Nous dans la nuit



An:



2017

Dirigée par:



Ritesh batra

Protagonistes:



Robert Redford, Jane Fonda





Addie et Louis sont deux voisins veuves qui décident de dormir ensemble pour fuir la société, mais l’amour commencera à s’épanouir dans leur âme.