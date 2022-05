Les meilleurs films qui sortent en juin

Agitation suit un dépisteur de basket malheureux qui tombe sur un joueur remarquable et l’accueille sans la permission de son équipe. Le film sort sur Netflix le 8 juin 2022 et met en vedette Adam Sandler.

Elvis raconte la vie et le travail du musicien rock et star de cinéma Elvis Presley ainsi que la façon dont il s’est fait un nom dans les années 1950 et sa relation complexe avec son manager. Le film est en retard sur nos écrans après avoir subi des retards pandémiques, mais Elvis sera désormais prévu pour une sortie en salles le 24 juin 2022 par Warner Bros. La date de sortie américaine du Elvis le film est deux jours plus tard. Les abonnés de HBO Max pourront diffuser le film seulement 45 jours après sa sortie.