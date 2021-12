Les meilleurs films mexicains que 2021 nous a apportés

Difficile à expliquer et à plonger dans les émotions cinéphiles que cette année a apportées. Parce que? Car en même temps que des films mexicains extraordinaires arrivaient sur les panneaux d’affichage des chaînes commerciales et des circuits alternatifs, une grande majorité de spectateurs n’a pas voulu s’approcher des cinémas pour la raison compréhensible de la peur d’attraper le Covid-19.

Face à cette complexité, sans grande affluence mais avec une audience limitée, plusieurs titres nationaux ont pu être vus à l’endroit où on les voit le mieux : le grand écran. Cependant, bien que l’expérience soit différente, certains d’entre eux ont également trouvé un hébergement sur des plateformes de streaming pour être vus. Et comme c’est bon ! Parce qu’il serait injuste qu’ils passent inaperçus.

Il y a des exceptions dans la sélection de titres suivante. Par exemple, Le civil, marqué par Teodora Mihai. S’il est vrai qu’il a été projeté au Festival de Cannes et en fonction spéciale au sein du Festival international du film de Morelia, sa première commerciale aura lieu en 2022.

Choses que nous ne faisons pas (de Bruno Santamaría)

Nous sommes habitués à contextualiser la confirmation de notre sexualité dans des histoires qui se déroulent en milieu urbain. Ici, cette centralisation des atmosphères est rompue, nous emmenant sur le plan rural. Là-bas, dans un territoire pour beaucoup d’étrangers au Mexique, l’enfance nous dit et montre aussi ce qu’est la liberté d’accepter et d’accepter l’autre pour faire des choses que les adultes n’ont pas faites étant enfants, ou ont cessé de faire.

Voici notre entretien avec Bruno Santamaría.

Sans signes particuliers (de Fernanda Valadez)

De même que des milliers de femmes disparaissent quotidiennement dans notre pays, les adolescents de sexe masculin aussi. Le plus sombre n’est pas seulement de savoir où ces garçons vont s’arrêter, mais aussi de voir et d’accompagner leurs mères dans l’angoisse de leur recherche ; la chance entre la résignation et l’espoir. Cette agitation est l’enfer lui-même et le diable peut danser dans votre visage en vous rappelant que le mal, en plus d’être macabre, fait mal.

Voici notre avis

Nuit de feu (par Tatiana Huezo)

Au Mexique, malheureusement, les femmes doivent redoubler d’efforts pour être fortes et ainsi survivre à un environnement macho où les hommes se sentent propriétaires juste pour le plaisir. Ces mêmes femmes sont aussi capables de tisser des liens d’affection et de solidarité comme acte de résistance face à cette réalité.

* Peut être vu sur Netflix.

Jungle tragique (Yulene Olaizola)

Combien de fois nous tournons-nous vers la frontière sud pour entendre leurs histoires hors parcelle sur la plage, les vacances et les éruptions ? Eh bien, ici, ils le font pour remonter à la deuxième décennie du XXe siècle et entrer dans le voyage d’un groupe de travailleurs mexicains du chicle à travers la jungle maya adjacente au Belize. Son voyage nous fait découvrir la légende de la Xtabay, une femme mythologique du sud-est mexicain.

* Peut être vu sur Netflix.

499 (par Rodrigo Reyes)

Un conquérant espagnol apparaît de manière mystérieuse au large de Veracruz. Il se rend compte qu’il est perdu dans le temps, qu’il n’appartient pas à ce temps. Alors qu’il se rend à Tenochtitlan, en plus de vérifier qu’il vit dans le futur (notre présent), il entend des histoires d’un Mexique qui ressemble trop à celui qu’il a connu en 1521.

Voici notre avis

Un film policier (par Alonso Ruizpalacios)

Faux documentaire ? Film de non-fiction ? Cette œuvre est un coup réflexif qui nous place en tant que spectateurs à un point médian par rapport à notre perception de la police. Ses personnages principaux, réels et faux, nous guident à travers un univers qui d’une manière ou d’une autre motive l’empathie.

* Peut être vu sur Netflix.

Blanc d’été (par Rodrigo Ruiz Patterson)

Un mineur qui traverse le passage de l’enfance à l’adolescence, découvre que sa mère est tombée amoureuse et a un petit-ami. Habitués à être ensemble, ce qui peut bien être interprété comme une relation malsaine, mère et fils doivent faire face à un changement radical de vie avant l’arrivée d’un tiers qui veut bien faire les choses, mais il se heurte à un rejet clair de sa présence par le garçon.

Voici notre avis

Noeud mixtèque (de Ángeles Cruz)

Entre Puebla et Oaxaca, il y a une région qui porte le nom du film. Là convergent trois histoires qui se croisent d’absences et de pauvreté. Elle nous oblige aussi à réfléchir sur la répression sexuelle des femmes en milieu rural. L’assemblée est extraordinaire, vertigineuse.

La recua (de Trudi Angell et Darío Higuera Meza)

Pour ceux d’entre nous qui ont grandi en écoutant et en vénérant les histoires que nos grands-parents nous ont racontées sur leurs aventures dans la vie, en particulier ceux qui ont grandi dans un environnement rural, ce documentaire ou ce road movie ? nous emmène à ces moments à travers les anecdotes de Darío Higuera, un septuagénaire qui traverse la Sierra de Baja California à La Paz dans sa meute pour vendre différents produits typiques du désert.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂