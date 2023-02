Les meilleurs films extraterrestres sur Netflix et HBO Max

L’espace et les extraterrestres attirent l’attention de beaucoup de gens depuis de nombreuses années, car nous nous demandons toujours s’il existe vraiment d’autres formes de vie en dehors de la planète Terre. À tel point que de nombreux films de science-fiction ont pris le thème des extraterrestres pour raconter leurs histoires, couvrant des genres tels que l’action, l’horreur et même les comédies.

Beaucoup de ces films sont disponibles sur différentes plateformes de streaming, avec Netflix et HBO Max avoir de grands titres dans son catalogue. Pour tous ces fans de science-fiction, nous vous laissons ici les meilleurs films extraterrestres disponibles sur Netflix et HBO Max.

Anéantissement (Netflix)







Dirigée par alex guirlande et mettant en vedette Natalie Portman, » Annihilation suit Lena une biologiste qui rejoint une mission à la recherche de son mari disparu dans une région à accès restreint. Avec un autre groupe d’explorateurs, Lena découvrira pourquoi la zone a été restreinte en rencontrant des créatures mortelles d’une autre planète.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Confirmer les films Backrooms : que sait-on et quand est-il sorti ?

La guerre des mondes (Netflix)







Film basé sur le roman du même nom écrit par HG Wells. Sorti en 2005, »La guerre des mondes » est réalisé par Steven Spielberg et mettant en vedette Tom Croisière et Dakota Fanning, en racontant aussi avec la narration de Morgan Freeman. L’histoire raconte comment un groupe d’extraterrestres envahit la Terre après plusieurs années à observer les humains. On suit ici Ray Ferrier, un père de famille qui fera tout son possible pour sauver ses enfants.

DOOM (HBO Max)







Le populaire jeu vidéo de tir »DOOM » a sorti son adaptation cinématographique en 2005, mettant en vedette les acteurs Dwayne Johnson et Karl Urbain en tant que soldats de l’espace envoyés en mission de sauvetage dans une installation scientifique Marvel, où ils affronteront de monstrueuses créatures d’un autre monde.

La rébellion (HBO Max)







»The Rebellion » suit un groupe de rebelles qui, après avoir été maîtrisé pendant dix ans par une invasion extraterrestre, décident d’organiser un plan pour reconquérir la planète Terre, utilisant tous leurs efforts pour détruire les êtres d’un autre monde qui sont venus les maîtriser. .

Pixels (Netflix)







Comédie avec Adam Sandler. Le film raconte l’histoire d’un joueur de borne d’arcade qui doit arrêter les extraterrestres, qui décident d’envahir la Terre, pensant que les images sur les bornes d’arcade sont une déclaration de guerre, utilisant des jeux vidéo pour détruire l’humanité.

Cela pourrait aussi vous intéresser : qui sont les actrices les mieux payées au monde aujourd’hui ?

La cinquième vague (Netflix)







»La cinquième vague » fonde son histoire sur le roman écrit par subvention susannah, où il raconte comment les extraterrestres attaquent la planète Terre de manière planifiée. Après quatre vagues qui ont anéanti une grande partie de la population de la planète, les quelques survivants commencent à se préparer à affronter la cinquième vague, avec Cassie Sullivan, interprétée par Chloë Grace Moretzune jeune femme qui va tenter de sauver son jeune frère.

Créatures de la nuit (HBO Max)







Après qu’un vaisseau s’est écrasé sur une planète désertique, 11 survivants devront trouver un moyen de survivre, dont un dangereux forçat nommé Richard B. Riddick (vin Diesel). Alors qu’ils gardent initialement Riddick enfermé, ils se rendent compte qu’il est le seul à pouvoir tenir tête aux créatures de la planète, qui sortent pour le sang tous les soirs, ils devront donc lui faire confiance pour s’en sortir vivant.

Dernier jour sur Mars (HBO Max)







Un groupe d’astronautes attend qu’un vaisseau prenne le relais lorsqu’ils font une étrange découverte : des formes de vie microscopiques à l’intérieur d’échantillons de roche. Juste avant de partir, deux des astronautes reviennent pour recueillir d’autres trouvailles, l’un d’eux étant infecté par une forme de vie terrifiante qui menace de mettre fin à ses jours.