Les meilleurs films et séries de Bill Skarsgard et où les regarder

L’acteur bill skarsgård Il s’est imposé comme un favori parmi les fans ces dernières années. Né en Suède, il a participé à un grand nombre de films et de séries, livrant une performance totalement spectaculaire à chacune de ses performances. Bien qu’il soit récemment connu pour sa participation en tant que Pennywise, le clown terrifiant dans »Ça », c’est en 2010 que sa carrière a commencé à exploser.

Sa première performance était à l’âge de 10 ans dans le thriller suédois »Järngänget », mettant en vedette son frère. Alexandre Skarsgårdmais c’est en 2011 que Bill a été nominé pour un prix Gulbagge pour son rôle principal de Simon dans le film »Simon ordinaire ». À 21 ans, il remporte le prix Shooting Stars à l’European Film Academy et en 2013, il décroche le rôle de Roman Godfrey dans la série originale de Netflix »Bosquet de la pruche ». Depuis lors, les rôles de Skarsgard ont été très variés, nous avons donc ici une liste des meilleures séries et films de l’acteur.

Le diable à toute heure







Thriller psychologique basé sur un roman du même nom se déroulant après la Seconde Guerre mondiale. Le film nous montre une histoire non linéaire de plusieurs personnes qui ont été endommagées par les événements de la guerre, avec la performance de Tom Holland, Robert Pattinson, Riley Keough et Bill Skarsgard, qui joue Willard Russell dans ce film, un homme désespéré qui recourt à la prière pour sauver sa femme.

Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, les critiques ont loué le suspense et les performances de ses principaux protagonistes. »Le diable à toute heure » est disponible sur Netflix.

château de Pierre







Série télévisée basée sur les histoires de l’auteur d’horreur, Stephen King. Chaque chapitre reprend l’une des histoires du multivers fictif de King, chacune ayant sa propre histoire distincte des autres et avec des acteurs différents dans chacune. Ici, Bill Skarsgard joue »The Kid », un prisonnier mystérieux et sauvage découvert dans une cage au fond d’un pénitencier.

La série »Castle Rock » a deux saisons et est disponible dans le service de streaming de Starzplay.

Article







La nouvelle version du clown maléfique de 2017. Dans »It » (Ça) nous suivons un groupe d’enfants dans la ville de Derry dans les années 80 connue sous le nom de »The Losers Club », et bien qu’ils doivent d’abord se défendre des problèmes quotidiens de l’école, leur vie prend une tournure inattendue lorsque, pendant l’été, un clown commence à les traquer.

Bill Skarsgard donne vie au clown emblématique Pennywise, laissant entendre que quel que soit notre âge, les clowns peuvent toujours nous effrayer. Actuellement, il y a « It: Chapter 2 », une suite à l’histoire du film sorti en 2019.

»Ça » est disponible sur le service de hbo maxtandis que son chapitre 2 peut être vu dans Première vidéo.

Bosquet de pruches







Série d’horreur basée sur le roman du même nom de brian mcgreevyProtagonisée par Landon Liboiron et Bill Skarsgard. L’histoire suit Peter Rumancek, un garçon gitan et loup-garou potentiel, et Roman Godfrey, héritier d’une riche famille locale, dans leur mission de résoudre et d’arrêter la série de meurtres macabres qui se cachent dans leur petite ville de Pennsylvanie.

» Hemlock Grove » est une exclusivité du service de streaming Netflix et a 3 saisons.

Simon ordinaire

»Simple Simon » est une comédie suédoise de 2010 réalisé par Andreas Öhman. Le film a été sélectionné comme l’entrée officielle suédoise pour le meilleur film étranger dans la quatre-vingt-troisième tranche de la Oscars. Bill Skarsgard joue le rôle de Simon, un jeune de 18 ans atteint du syndrome d’Asperger qui est incapable de vivre de manière autonome, devant être pris en charge par son frère patient et aimant.

Le film est considéré comme l’ascension de Bill vers la célébrité, étant son premier grand succès. » Simple Simon » était connu sous le nom de » El Simón Simón » au Mexique, où malheureusement il n’est pas disponible sur aucune plateforme de streaming.

Clark







La production la plus récente à laquelle Skarsgard a participé. »Clark » raconte l’histoire de Clark Olofson, l’homme qui a créé le syndrome populaire de Stockholm, trompant toute la Suède dans ce qu’il voulait malgré tous ses crimes. Bill incarne Olofsson lui-même dans une série qui nous fera découvrir la vie de ce personnage controversé.

« Clark » est disponible sur Netflix avec une saison de 6 épisodes d’environ une heure chacun.