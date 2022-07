Les meilleurs films de Tessa Thompson à regarder après « Thor : Love and Thunder »

la talentueuse actrice Tessa Thompson Elle s’est fait un nom dans le monde du théâtre avec sa participation à divers films, se démarquant comme l’héroïque Valkyrie dans »Thor : Ragnarok » et le récemment sorti »Thor : Amour et tonnerre »ou pour son retour en tant qu’animateur de la série HBO »Westworld ». Cependant, Thompson a livré des performances émouvantes dans de nombreux autres films, ses talents étant présentés à travers les genres et les styles, dans des productions qui valent vraiment le détour.

Meilleurs films de Tessa Thompson

Anéantissement (2018)







Un film de science-fiction avec pour prémisse de s’explorer soi-même et ce que signifie détruire ce que l’on était pour recommencer à zéro. Dirigée par alex guirlande et basé sur le roman du même nom créé par Jeff Vander Meer, suit l’histoire d’un groupe de femmes qui font une dangereuse expédition dans une zone connue sous le nom de »El Brillo ». Ici, nous pouvons voir Thompson dans le rôle de l’astrophysicienne Josie Radek, où elle a l’une des scènes les plus impressionnantes d’un film plein de superbes visuels et de moments impressionnants.

Chers Blancs (2014)







Film sorti en 2014 dont une série a été créée par la suite. Le film original a montré que Thompson avait un grand contrôle sur le thème de chacune de ses scènes. »Chers Blancs » comporte beaucoup de sarcasme qu’il utilise pour raconter sa propre histoire satirique. Situé dans l’université fictive, il suit quatre étudiants noirs alors qu’ils naviguent dans le racisme en cours qui fait partie de la fondation de l’institution.

Petit Bois (2018)







Un thriller policier qui défie les thèmes typiques du genre et ceux qui doivent se battre en marge de la vie moderne. Écrit et réalisé par Nia DaCosta »Little Wood » est centré sur deux sœurs, Ollie, jouée par Thompson, et Deb, jouée par Lily Jamesalors qu’ils luttent pour joindre les deux bouts dans le Dakota du Nord rural.

Ollie tentera de se remettre sur pied après des problèmes juridiques, mais est frappée par une crise qui laissera au duo peu d’options pour leur avenir. C’est un film qui est un portrait profondément ressenti de leur vie qui révèle également à quel point le monde peut être cruel et indifférent. De belles scènes et une performance incontournable de Thompson, c’est le genre de film qui surprend avant de vous couper le souffle d’un seul coup.

Passant (2021)

Dirigée par salle rebecca, » Passing » est un film entièrement en noir et blanc centré sur deux amis qui se reconnectent après ne pas s’être vus depuis le lycée. Basé sur le roman du même nom de 1929 de Nella Larsen, Thompson joue ici Irene, la jeune femme qui découvre que Clare (Ruth Nega) a fait semblant d’être blanc. Ce faisant, elle a pu épouser un homme blanc riche et avoir accès à bien plus qu’une personne noire n’obtiendrait normalement dans le New York des années 1920.

Ce qui suit est une série de scènes tendues et incroyablement bien tournées où les mondes respectifs des personnages commencent à s’entremêler avec un désastre qui se profile à l’horizon. Les deux se complètent et s’opposent, les deux amis se séparant alors que leurs trajectoires ont pris des directions très différentes.