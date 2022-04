Les meilleurs films de Saoirse Ronan

in

L’actrice n’a que 28 ans mais peut dire fièrement qu’elle a déjà 4 nominations aux Oscars. La première fois que l’Académie l’a remarquée, c’était à l’âge de 13 ans.

©IMDBRonan dans Lady Bird, le film de Greta Gerwig.

L’une des actrices les plus importantes de sa génération est en fête. Saoirse Ronan fête ses 28 ans. Oui, même si vous pensez l’avoir vue dans mille films et qu’elle a fait carrière dans Hollywoodn’a pas encore passé la barre des 30. Mais bien sûr, chacune des productions qu’elle a faites a laissé sa marque et cela a fait qu’elle a par exemple été reconnue à plusieurs reprises par L’Académie.

A seulement 28 ans, Saoirse Ronan (prononcer quelque chose comme « sercha » Ronan) a déjà reçu 4 nominations pour Les Oscars. La première, c’était alors qu’il n’avait que 13 ans et, bien qu’il n’ait pas encore réussi à décrocher sa statuette bien méritée, force est de constater que son avenir est prometteur et que l’industrie se chargera de rembourser cette dette.

+4 Grands films de Saoirse Ronan

4 – Expiation

Dirigée par Joe Wrightce film qui nous montrait un côté très sombre et triste de la guerre, l’avait Ronan dans la peau de Briony Tallis. Cette fille de 13 ans est celle qui a affirmé avoir été abusée par le petit ami de sa sœur et a déclenché des conséquences catastrophiques sans fin qui l’ont hantée pour le reste de leur vie. vous le trouvez dans Apple TV.

3 – Le Grand Hôtel de Budapest

Dans la première de ses collaborations avec wes anderson, l’actrice a dû se mettre dans la peau d’Agatha, une petite boulangère qui a un détail qui n’est pas passé inaperçu auprès du public latino. Sur la joue du personnage se trouve une tache de naissance en forme de Mexique. Comme l’a révélé l’actrice, c’était l’un des nombreux modèles que le département artistique du film a essayés et celui qui lui convenait le mieux. Vous pouvez regarder ce film sur Étoile+.

2 – Petites femmes

L’une des adaptations qui avait le roman de Louisa MayAlcott était celui qui, en 2019, était dirigé par Greta Gerwig et a fini par être nominé pour oscar. Là bas, Ronan était dans la peau de Jo March, le protagoniste de l’histoire. Ce film est disponible sur Amazon Prime Vidéo et c’est la dernière qui lui a valu une nomination pour oscar à l’actrice.

1-La Dame Oiseau

La première rencontre entre Saoirse Ronan et Greta Gerwig au cinéma était de nous offrir ce magistral devenir majeur, très personnel pour le réalisateur. Ici, l’actrice joue le protagoniste de l’histoire, qui dans sa recherche de la vie se fait appeler Dame Oiseau. Une belle histoire sur ce que signifie grandir, quitter le nid et chercher de nouveaux horizons, que vous pouvez trouver dans Movistar Jouer.

