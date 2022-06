Partager

6 films de Leonardo DiCaprio que vous pouvez regarder sur Netflix pour profiter des meilleures performances de cet artiste.

Ce n’est un secret pour personne qu’il y a des artistes à Hollywood qui ont gagné l’affection du peuple avec leurs performances magistrales sur grand écran. Par conséquent, aujourd’hui, nous vous dirons quels sont les meilleurs films de Leonardo DiCaprio que vous pouvez regarder sur Netflix. Aimez-vous la façon dont cette star de cinéma travaille? Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Leonardo Wilhelm DiCaprio est un acteur, producteur de cinéma et écologiste américain de 47 ans qui a reçu de nombreuses récompenses, dont l’Oscar du meilleur acteur. On parle de quelqu’un qui en 2019, il avait rapporté environ 7,2 milliards de dollars grâce à ses films et a figuré huit fois sur la liste des acteurs les mieux payés de l’année.

6 films de Leonardo DiCaprio à voir sur Netflix

Nous vous apportons la liste définitive avec 6 films de Leonardo DiCaprio que vous pouvez regarder sur Netflix. Si vous appréciez les performances de cet artiste, vous apprécierez l’un de ces films. Choisissez celui qui vous plaît le plus et c’est tout !

L’île sinistre

Attrape-moi si tu peux

Le loup de Wall Street

ne regarde pas

le renaît

il était une fois à hollywood

L’île sinistre

Un film réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et avec la participation de stars telles que Mark Ruffalo et Ben Kingsley. Plongez dans l’histoire d’un couple de détectives qui doit se rendre dans un hôpital psychiatrique isolé, loin de tout sur une île inaccessible, pour enquêter sur la disparition d’un jeune patient. Cependant, à son arrivée dans l’établissement, sa santé mentale commencera à se fissurer, car le responsable de ce mystérieux bâtiment semble avoir de sombres intentions, à la fois avec ses propres patients et avec les chercheurs. L’un des meilleurs films de Leonardo Dicaprio que vous pouvez regarder sur Netflix, car il transmet un sentiment d’intrigue du début à sa fin inattendue.

Année 2010

Durée approximative : 132 minutes

Attrape-moi si tu peux

En la década de los sesenta, el joven Frank Abagnale Jr. (interpretado por Leonardo DiCaprio) se ha convertido en un artista de la estafa al desviar 2.5 millones de dólares y figurar en las listas del FBI como uno de los diez individuos más buscados de États Unis. C’est un vrai génie de la tromperie possédant des identités aussi diverses que celles d’un pilote de ligne, d’un médecin, d’un professeur d’université ou même d’un procureur adjoint.

De l’autre côté se trouve Carl Hanratty : un agent strict du FBI qui il a été humilié très durement par l’escroc après une ruse astucieuse. Passé ce moment, l’agent incarné par Tom Hanks fera de sa recherche une mission prioritaire. Serez-vous capable de l’attraper? Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs films d’escrocs de tous les temps.

Année 2002

Durée approximative : 141 minutes

Le loup de Wall Street

Peut-être l’histoire de courtier en valeurs mobilières la plus impressionnante que vous puissiez rencontrer de toute votre vie, celui qui vous présente le rusé Jordan Belfort, parfaitement incarné par Leonardo DiCaprio. Découvrez comment l’ascension au sommet des tout-puissants mercenaires de la finance s’est faite sur un chemin semé d’excès, dans lequel la culture de l’ego est le principal fondement de la critique façonnée par le réalisateur Martin Scorsese. Installez-vous confortablement, c’est presque trois heures de film !

Année 2013

Durée approximative : 179 minutes

ne regarde pas

L’un des meilleurs films originaux de Netflix dans lequel la performance de Leonardo DiCaprio se démarque. Celui-ci raconte l’histoire d’un professeur d’astronomie et de son assistant, qui se rendent compte qu’une énorme météorite est en route vers la Terre pour la détruire en moins d’un an. Mais quand ils essaient d’avertir le gouvernement américain, personne ne les prendra au sérieux jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Une critique sociale amusante qui montre une facette inédite de Leonardo DiCaprio.

Année : 2021

Durée approximative : 138 minutes

le renaît

Le film avec lequel Leonardo DiCaprio a remporté son seul Oscar jusqu’à présent. Inspiré d’événements réels, The Revenant vous emmène dans une histoire épique de survie et de transformation dans le Far West américain. Au cours d’une expédition dans une nature sauvage inexplorée, le légendaire explorateur Hugh Glass est brutalement blessé par un ours puis abandonné par ses propres compagnons. Mourant et complètement seul, Glass fera tout ce qui est en son pouvoir pour survivre.

Année : 2016

Durée approximative : 156 minutes

il était une fois à hollywood

Leonardo DiCaprio joue le rôle de Rick, un acteur vétéran du western qui passe ses journées avec son double cascadeur et ami, Cliff Booth (Brad Pitt). Deux anciennes gloires qui comptent désormais leurs cheveux blancs tout en Ils essaient de se frayer un chemin dans un Hollywood décadent à la recherche d’une nouvelle génération de stars. Mais comme il s’agit d’un film de Quentin Tarantino, une série d’événements inattendus se produiront qui vous laisseront sans voix.

Année : 2019

Durée approximative : 181 minutes

