Les meilleurs films de la reine Elizabeth II de tous les temps

Cinéma

La reine Elizabeth est l’une des figures de proue de l’histoire récente et sa vie a été portée au grand écran. Passez en revue une liste avec quelques options intéressantes!

© GettyLes meilleurs films de la reine Elizabeth II de tous les temps.

Quand on parle de personnalités historiques qui ont marqué, surtout tout au long d’un siècle comme le XXe, le Reine isabelle II sera l’un des premiers à être nommé. À la mort de son père George VI, il a pris les rênes de la monarchie en 1952 et reste à ce jour au sommet de la famille royale. Dans sa vie, il a traversé de multiples situations personnelles et professionnelles, qui ont été dépeintes dans la série La Couronne du service de streaming Netflix. Cependant, nous vous apporterons ici les films dans lesquels il a été adapté et les actrices qui l’ont joué. Découvrez ces 4 options !

+Les meilleurs films sur la reine Elizabeth II

4- King Charles : Le successeur

En 2017 est sorti ce film réalisé par Rupert Goold, avec Tim Pigott-Smith, Oliver Chris, Richard Goulding, Charlotte Riley, Margot Leicester et Katie Brayben. Ce drame politique imagine ce qui se serait passé après la mort de la reine Elizabeth II, avec les enfants, petits-enfants et belles-mères entourant son cercueil et en vue de l’avenir de la nation. Compte tenu de ce fait, le prince Charles devient roi et prend la couronne face à l’incertitude.

3- Une évasion royale

Sarah Gadon joue le rôle de la princesse Elizabeth dans cette comédie qui se déroule le 8 mai 1945 et qui la suit aux côtés de sa sœur, la princesse Margaret. Alors que Londres célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux jeunes femmes aspirent à quitter Buckingham Palace. Avec des protocoles stricts et gardés par des gardes royaux, le film imagine la liberté de ces deux sœurs entourées d’aventures. Il a été créé en 2015, sous la direction de Julian Jarrold.

2- Le discours du Roi

Ce drame de Tom Hooper sorti en 2010 est qualifié de l’un des meilleurs biopics de tous les temps, ayant remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Ici, nous avons un aperçu de l’enfance et des origines d’Elizabeth avec une intrigue centrée sur son père, le roi George VI. Le monarque souffre de son bégaiement car c’est un inconvénient dans ses fonctions et demande l’aide de Lionel Logue pour éliminer son trouble de la parole.

1- La Reine

Helen Mirren a remporté un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA Award de la meilleure actrice pour ce rôle de la reine Elizabeth II dans le film qui suit les événements politiques après la mort de la princesse Diana. Nous verrons les pourparlers entre le monarque et le Premier ministre Tony Blair pour parvenir à un accord sur la demande populaire d’un deuil national. Le réalisateur était Stephan Frears et le scénario était en charge de Peter Morgan, créateur de la série The Crown.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂