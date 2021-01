Les meilleurs films de Jim Carrey

James Eugène CarreyNé à Newmarket, en Ontario, un jour comme aujourd’hui en 1962, il célèbre son 59e anniversaire. Acteur, comédien et chanteur américain, il est l’un des artistes préférés du public pour ses grands rôles et son sens de l’humour unique. Tout au long de sa carrière, il a remporté deux Golden Globe Awards et a été nominé pour un BAFTA en 2005.

Sa carrière débute à l’âge de 15 ans lorsqu’il imite Elvis Presley, James Stewart et Jerry Lewis, personnalités dont il prend des aspects pour son humour. En 1981, un média canadien le catalogua déjà comme une future star, l’année où il fit ses débuts sur grand écran, dans «Rubberface». Là, il a gagné du terrain et a commencé à être considéré par d’autres cinéastes.

Le succès est venu en 1994 quand il a joué dans «Ace Ventura», un rôle qui l’a catapulté à la célébrité et en a fait une icône populaire. Le film est un succès au box-office, tout comme deux films de cette année-là: «The Mask» et «Tonto y retonto». Après cela, il a fait sa place dans divers drames, qui ont révélé une autre facette de sa performance. Cette combinaison de caractéristiques fait de lui un acteur aimé du public et le célèbre à chaque apparition.

