Les meilleurs films de David Fincher et où les regarder

Il est l’un des réalisateurs les plus importants d’Hollywood aujourd’hui, avec des titres qui se distinguent par son obsession marquée pour le temps de tournage.

David Fincher est l’un des cinéastes les plus importants d’aujourd’hui, dont le dernier grand titre est allé directement à Netflix (homme) et a été nominé pour oscar. En 1999, il a eu l’un des points les plus importants de sa carrière et il n’a pas cessé de faire de grandes productions auxquelles, bien sûr, il faut ajouter ses œuvres précédentes comme Sept, Le jeu Soit Extraterrestre 3. Défini par nombre de ses acteurs par son obsession et le nombre de plans qu’il fait par scène, on vous dit quels sont ses meilleurs films et où les voir.

+Où voir le meilleur de David Fincher

6-7

L’une des pièces qui l’ont mis en scène, qui avait Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey et Gwyneth Paltrow comme protagonistes et la scène mythique de la « Qu’est ce qu’il y a dans la boite?! ». L’histoire tourne autour d’un tueur en série chargé de choisir ses victimes en fonction des péchés capitaux tels que la gourmandise et la luxure. Un policier à part entière que vous pouvez trouver dans hbo max.

5 – Le réseau social

Le film qui s’est concentré sur le phénomène mondial qui a changé et resignifié la façon de consommer sur Internet, qui parlait de la façon dont nous nous montrons et de ce que sont nos amitiés, avec la loupe braquée sur son créateur lui-même. Nous parlons de l’histoire derrière Facebookle premier grand réseau social, dirigé par Andrew Garfield et Jesse Eisenberget sur quoi jouer avec un compte hbo max ou un dans Paramount+.

4 – Perdu

Tout n’est pas ce qu’il semble et tout le monde n’est pas ce qu’il prétend être. Les victimes peuvent être les auteurs et vice versa. génie absolu de David Fincher avec Rosamund Pike et Ben Affleck, où une femme disparaît mystérieusement et son mari est accusé de meurtre. Les rebondissements dramatiques vous coupent le souffle dans ce film de 2014 que vous pouvez retrouver sur trois plateformes de streaming : Netflix, Star+ et Prime Video.

3 – Zodiaque

Il avait déjà démontré sa capacité à faire des films policiers et il l’a répété avec ce travail parfait centré sur l’un des tueurs en série les plus emblématiques des États-Unis. A ce jour, on ne connaît toujours pas la véritable identité de ce personnage dont l’histoire est racontée dans ce long métrage dirigé par Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Robert Downey Jr.. vous le trouvez dans Movistar Jouer.

2 – Club de combat

Brisons la première règle de Le club de combat en parlant de Le club de combat. Un thriller avec beaucoup d’humour et deux oeuvres magistrales de Edward Norton et Brad Pitt. L’histoire d’un employé de bureau tellement absorbé par son travail qu’on ne connaît même plus son nom, qui rencontre un homme dérangé nommé Tyler Durden avec qui il crée un espace pour que chaque nuit, les hommes se battent et broient des coups. C’est dans HBO Max, Star+, Netflix et Prime Video.

1 – Salle de panique

avec un tout petit Kristen Stewart accompagné du consacré Jodie Fostercette production nous étouffe du début à la fin lorsqu’un groupe de voleurs entre dans une maison à New York et que ses deux occupants se réfugient dans le bunker dont ils disposent, afin de survivre. Forest Whitaker et Jared Leto apparaissent dans ce film de 2002 que vous pouvez retrouver dans le catalogue de hbo max.

