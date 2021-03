Les meilleurs films d’Akira Kurosawa que vous devriez voir

Akira Kurosawa



est né le 23 mars 1910 dans le district d’Omori, à Tokyo, et



ce mardi marque le 111e anniversaire de sa naissance



. C’est considéré



l’un des meilleurs réalisateurs de l’histoire du cinéma et l’un des plus influents du Japon après la Seconde Guerre mondiale



.



Sa filmographie comprend 30 titres qui ont laissé des héritages différents et ont été admirés par ses collègues



, comme quand



Steven Spielberg



je l’ai appelé



« le Sheakespeare du cinéma contemporain »



.

Tout au long de sa trajectoire, il a été



récompensé dans des festivals tels que Cannes, Venise, Berlin et Moscou,



en plus d’être récompensé dans le



BAFTA ou les Oscars



, quand il a reçu un



Oscar d’honneur en 1990



pour sa carrière. Il a été actif jusqu’en 1993 et ​​est décédé le 6 septembre 1998.



On se souvient de lui le jour de son anniversaire avec ses meilleurs films



.

+ Les meilleurs films d’Akira Kurosawa:



1

Les sept samouraïs

An:



1954 Protagonistes:



Takashi Shimura, Isao Kimura, Seiji Miyaguchi, Daisuke Kato Terrain:



Un village japonais engage sept guerriers samouraïs pour se défendre contre un groupe de bandits au 16ème siècle. deux

Sanjuro

An:



1962 Protagonistes:



Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, Takashi Shimura, Yuzo Kayama Terrain:



L’histoire d’Akira Kurosawa sur un samouraï du XIXe siècle qui dirige un groupe d’épéistes contre un gouverneur local corrompu. 3

Pas de regrets pour nos jeunes

An:



1946 Protagonistes:



Setsuko Hara, Susumu Fujita, Denjiro Okochi, Haruko Sugimura Terrain:



Yukie est une jeune femme vivant au Japon dans les années 1930, ignorant les changements politiques tumultueux qui se déroulent autour d’elle. Cependant, elle est choquée par la réalité, lorsque son père, professeur d’université, est contraint de démissionner après avoir donné ses vues antifascistes. Elle prend davantage conscience du monde qui l’entoure et tombe amoureuse d’un des élèves de son père qui partage ses idées radicales. 4

Le mauvais sommeil bien

An:



1960 Protagonistes:



Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Kyoko Kagawa, Takashi Shimura Terrain:



Déterminé à venger la mort de son père qui s’est suicidé face à un scandale de corruption d’entreprise, Nishi tombe amoureux de la fille du propriétaire de l’entreprise et le jour de leur mariage, il se prépare à démasquer les coupables. 5

Ran

An:



1985 Protagonistes:



Tatsuya Nakadai, Jinpachi Nezu, Mieko Harada, Daisuke Ryu Terrain:



Les fils d’un guerrier japonais du 16ème siècle se battent violemment pour son trône dans cette adaptation du «Roi Lear».

