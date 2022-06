Les meilleurs films à voir cet été disponibles sur HBO Max

Avec l’été qui approche à grands pas, il n’y a pas de meilleur moment de l’année pour vous donner du temps pour vous détendre et vous détendre tout en profitant d’un bon film dans le confort de votre maison. Désormais, avec les plateformes de streaming, nous pouvons accéder à toutes sortes de films à tout moment, et c’est là que HBO Max se démarque, ayant diverses productions modernes et classiques dans son catalogue, ce qui vous donnera sans aucun doute une pause de cette chaleur estivale.

Du film récemment sorti CC » The Batman » aux classiques du cinéma comme » Jurassic Park », qui diffuse actuellement » Jurassic World: Domination » dans les salles, HBO Max a de grands films disponibles du producteur Warner Bros., c’est pourquoi ici Nous partons vous les meilleurs films disponibles sur le service de streaming Warner Media.

Dynamite noire (2009)







Un classique culte écrit par et interprété par Michael Jae Blanc qui a abouti à une satire très directe de l’ère des années 70, étant une comédie hilarante parfaite pour rire à haute voix tout en ayant des scènes d’action vraiment divertissantes. La performance de Jae White reflète cela en tant que héros titulaire qui dégage toutes sortes de « résistance ».

Vieux (2021)







» Old Men » est un film d’horreur psychologique qui tire le meilleur parti de son concept unique et rafraîchissant. L’histoire suit un groupe de personnes séjournant dans un hôtel qui sont invitées à visiter une plage isolée de tout. Bien qu’au début, cela semble être un paradis de vacances parfait, ils se rendront vite compte que la plage fait vieillir très rapidement tout le monde, donc les familles devront trouver un moyen de sortir avant qu’elles ne tombent en poussière. .

42 : La véritable histoire d’une légende du sport (2013)







Film documentaire qui raconte l’histoire de jackie robinson, le premier homme noir à jouer dans la Major League Baseball aux côtés des Dodgers. » 42 » nous emmène à travers le parcours professionnel de Robinson en tant que joueur, détaillant les épreuves et les complications qu’il a connues à la fois dans et hors du champ extérieur. Le film présente d’excellentes performances de Harrison Ford Oui Chadwick Boseman.

Batman (2022)







Sorti il ​​y a quelques mois à peine, »The Batman » est désormais entièrement disponible sur le service HBO Max. Le film était considéré comme l’une des adaptations les plus sérieuses et les plus matures du Chevalier noir au cinéma. C’est une version plus lente et plus méthodique du personnage emblématique, où Batman doit utiliser son intelligence au lieu de sa force pour traquer et arrêter le tueur en série impitoyable connu uniquement sous le nom de The Riddler.

Transformateurs (2007)







La première adaptation en direct de la populaire gamme de jouets et de séries animées est actuellement considérée comme la meilleure. Michael Bay il a su adapter les robots transformés en voitures dans une action et un spectacle qui ont assuré le succès du film »Transformers ». Vous pouvez profiter pleinement d’Optimus Prime et de son équipe sur HBO Max.

Informatique (ESO) (2017)







Les fans du roman original de Stephen King ils attendaient depuis longtemps une adaptation plus actuelle de l’histoire de Pennywise à venir en 2017 avec une version beaucoup plus sérieuse et terrifiante, se concentrant principalement sur l’histoire où les Losers Club étaient des enfants. Le clown tueur n’a jamais été aussi terrifiant, et le film offre une quantité surprenante de légèreté et d’humour pour empêcher les spectateurs d’avoir constamment les yeux bandés.

Jurassic Park (1993)







» Jurassic World: Dominion » est enfin dans les salles, et si vous voulez revisiter l’aventure qui a tout commencé, le film original » Jurassic Park » est disponible en streaming sur HBO Max. Le chef-d’œuvre d’horreur des dinosaures du romancier de science-fiction Michel Crichton prend vie avec la direction incomparable de Steven Spielbergainsi que la composition légendaire de Jean Williams.