Les meilleurs et les plus drôles mèmes sur le nouveau petit ami d’Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy a obtenu une plus grande reconnaissance en 2020 pour son interprétation de Beth Harmon dans The Lady’s Gambit, du service de streaming Netflix. C’est pourquoi il y a également eu une forte augmentation du nombre de fans, qui mardi après-midi, ils en ont fait une tendance pour les photos dans lesquelles l’actrice a été vue avec un nouveau petit ami et généré mèmes drôles sur Twitter. Ne manquez pas les meilleurs!

La jeune femme vit un grand moment professionnel, après ce qu’elle était ses triomphes aux Golden Globes et aux SAG Awards, et serait sur la bonne voie pour conquérir la prochaine édition du Emmys. De plus, il fait partie du grand projet secret de David O. Russell; sera en Le Northman, dans ce qui sera une autre collaboration avec le réalisateur Robert Eggers; et sortira bientôt Dernière nuit à Soho, de Edgar Wright.

Alors que devant les caméras il ne fait rien de plus que captiver les téléspectateurs, ce n’est pas la raison pour laquelle « Anya » est devenu un sujet tendance dans plusieurs pays. Ce qui s’est passé, c’est que De nouvelles images d’elle ont fui, mais accompagnées d’un nouveau petit ami dans les rues de New York, et a été surpris de ne pas avoir autant de nouvelles de sa vie amoureuse.

Contrairement à ce qui s’est passé à l’époque avec l’acteur Henry Cavill, où personne ne savait qui était son partenaire, nous savons maintenant qui est le petit ami de la star de The Witch. Il s’agit de Malcom Mc Rae, deux ans plus âgée qu’elle, et se consacre au monde de la musique, bien que dans son enfance elle se soit lancée dans le théâtre. Ses rôles les plus importants comprennent deux courts métrages: How ‘dy! (2020) et Brotherly (2008).

En 2018, elle a déclaré qu’elle était très réservée avec sa vie amoureuse: « Il y a de la beauté à être anonyme et c’est pourquoi les acteurs jouent d’autres personnes ». Cependant, les caméras de L’Image Direct Ils étaient au bon moment pour le capturer dans les nouvelles photos qui sont devenues virales sur Twitter, où ses fans ont laissé de super mèmes. Découvrez-les ici!

+ Les meilleurs mèmes sur le nouveau petit ami d’Anya Taylor-Joy