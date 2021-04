Les meilleurs et les plus drôles mèmes sur la petite amie d’Henry Cavill

Henry Cavill a révolutionné les réseaux ce mercredi, mais pas précisément à cause de son grand talent artistique. L’acteur de 37 ans a été surpris en train de marcher dans les rues de Londres avec son chien et une femme avec qui il se tenait la main.. Les images ont confirmé la nouvelle relation de l’artiste et en ont fait une tendance car elles ont provoqué toutes sortes de réactions chez les fans. Parmi eux se trouvent des mèmes drôles. Découvrez le meilleur!

L’interprète de Superman garde généralement sa vie amoureuse un mystère car il essaie de se protéger des médias. Sa dernière relation connue remonte à 2018, lorsqu’il a rompu avec l’actrice risquée Lucy Cork qu’il a rencontré lors du tournage de Mission Impossible 6: Fallout. Depuis, il y a trois ans où les femmes qui sortent avec l’acteur ne se sont pas révélées et c’est pourquoi les photos fournies par lui Courrier quotidien a éclaté.

Je marcherai aussi avec le masque au sol au milieu de la pandémie, pour que tout le monde sache que je mange Henry Cavill pic.twitter.com/LUIzl3uWtV – ANNY (@annypaula_)

7 avril 2021





La star britannique ne s’est pas exprimée à ce sujet sur ses réseaux sociaux, et les photos n’ont pas non plus réussi à élucider l’identité de sa petite amie. Même si pour le moment elle est une parfaite inconnue, Le couple de Cavill a généré beaucoup de sensations chez les fans. Un sondage Spoiler est très divisé car le 46% est content de la nouvelle parade nuptiale, mais au 29% Il n’aime pas du tout ça.

« Réaliser qu’Henry Cavill a une petite amie et que ce n’est pas moi », « La petite amie d’Henry Cavill est la préférée de Dieu », « Le jour que nous craignions le plus est arrivé: Henry Cavill a une petite amie », était le ton des commentaires amusants du fandom le plus jaloux de la nouvelle choquante.

D’un autre côté, il y avait des fans qui voyaient le problème d’un autre côté et ils ont compris la raison pour laquelle l’acteur est de retour à Londres. Ils rêvent qu’il enregistre Le flash: le film de Andy Muchietti qui a déjà confirmé des participations à Affleck et Michael Keaton. L’espoir est que la version de Caviill de Superman rejoigne le blockbuster qui a récemment commencé le tournage.

Les meilleurs mèmes sur la petite amie d’Henry Cavill