Les meilleurs et les plus drôles des mèmes pour le nouveau visage de Ricky Martin à la Zac Efron

in

Célébrités

Le chanteur est apparu publiquement avec quelques touches sur son visage et sur Twitter, les internautes ont fait écho en laissant des mèmes amusants.

Célébrités © GettyLes mèmes les meilleurs et les plus drôles pour le nouveau visage de Ricky Martin à la Zac Efron.

Ricky Martin Il est l’une des grandes références de la musique latine et l’un des hommes les plus convoités de la région, mais cette fois ce n’était pas une nouveauté pour une nouvelle représentation sur scène, mais pour sa dernière apparition publique dans laquelle Il est vu avec un visage totalement différent de celui que nous connaissons. Les réseaux sociaux l’ont remarqué et, comme cela arrive souvent, ils ont inondé le web de mèmes. a-t-il été opéré ?

Le chanteur s’est produit samedi dernier au MGM Grand Arena de Las Vegas avec Enrique Iglesias et Sebastian Yatra, au début de l’une des tournées les plus attendues par les fans. C’est là que le public a vibré des grands classiques du Portoricain de 49 ans comme « La bombe », « Vivre la vie folle » et « Comme c’était riche », l’un de ses derniers censillos.

Le retour sur scène avec les spectateurs présents a généré un grand bonheur, qu’il a remercié via son compte Instagram. Là, il écrit : « Quelle bonne fête hier soir. Cette tournée est à ne pas manquer. Je dois remercier les 120 personnes qui travaillent de longues heures pour monter ce spectacle, sur et hors scène. Ingénieurs lumière, ingénieur du son, techniciens, électriciens, géomètres. Merci beaucoup à vous tous. Ce n’est que le début. Rendez-vous cette semaine à Chicago, Boston, Toronto, Montréal, suivez-vous « .

+ Qu’est-il arrivé à Ricky Martin ?

Pour promouvoir cette série de concerts, Ricky approché avec ses collègues pour donner une interview dans laquelle il a été vu sans maquillage et complètement rasé, mais son apparition a généré des milliers de commentaires sur les réseaux, puisqu’apparemment une retouche esthétique a été faite. Jusqu’à présent, le chanteur n’a donné aucune explication sur le changement de son visage, mais les internautes ont déjà rendu leur verdict.

+ Mèmes pour le nouveau visage de Ricky Martin

Les utilisateurs de Twitter ont apporté le nom « Ricky Martin » aux premières tendances dans les pays d’Amérique latine, après la vague de commentaires qui a commencé à arriver. Certains se sont souvenus Mickey Rourke et d’autres à Zac Efron, qui en avril de cette année est également apparu avec un visage complètement différent de ce qui était connu, comme cela s’est produit avec d’autres artistes populaires. Regardez les mèmes !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂