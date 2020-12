Les meilleurs écouteurs sans fil à offrir pour Noël

Parmi les nombreuses catégories de cadeaux qui peuvent être offertes à Noël, les technologiques ont toujours connu un succès considérable, et cette année le casque sans fil le bluetooth est particulièrement populaire. Le choix – en ligne et hors ligne – ne manque certes pas, mais les produits les plus attractifs se comptent peut-être sur les doigts d’une main. C’est ici certains des meilleurs pour la qualité audio, la capacité d’annuler le bruit ambiant via le logiciel, la polyvalence et la conception.

Sony WH-1000XM4

Ceux produits par la maison japonaise font sans aucun doute partie des meilleurs écouteurs sans fil actuellement disponibles sur le marché. Les critiques les louent à 360 degrés, de la qualité de construction et de la légèreté aux fonctions avancées et efficaces d’annulation du bruit. A bord, les fonctionnalités supplémentaires ne manquent pas telles que l’association de plusieurs appareils d’écoute, le contrôle des pistes avec reconnaissance vocale et un système pour améliorer la qualité audio des pistes compressées. Malheureusement, le prix n’est pas bas: la maison de production les vend à environ 380 euros, même en ligne et dans les magasins physiques, ils sont disponibles avec plusieurs dizaines d’euros de réduction.

Bose Noise Cancelling 700

Un autre nom impossible à omettre parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché est celui de Bose. Avec le modèle NC 700, le constructeur américain a produit un gadget au design extrêmement élégant et à la fois très particulier, avec les deux pavillons qui coulissent sur le bandeau pour mieux s’adapter à l’auditeur mais ne se replient pas sur la structure. La qualité audio est très bonne mais pas inégalée, tandis que parmi les aspects mémorables, il y a une annulation active du bruit capable de protéger toute perturbation de l’expérience d’écoute. Arrivé sur le marché l’année dernière, parmi les atouts on peut citer le prix moins de 300 euros qui ont maintenant atteint après des mois de rester en ligne et dans les magasins.

Apple AirPods Max

Avec le dernier gadget de la gamme AirPods, Apple a réussi à justifier l’existence d’un appareil résolument cher, c’est-à-dire 629 euros. Les premières critiques qui ont émergé sur les écouteurs de la maison Cupertino parlent d’un produit de haute qualité tant du point de vue de la conception et des matériaux de construction, que de celui de la qualité de l’audio reproduit et des nombreuses fonctions supplémentaires. Le problème n’est qu’un: les AirPods Max sont devenus un autre en quelques jours objet de désir également pour le créneau d’acheteurs potentiels auquel il vise. Offrir ou vous offrir pour Noël une commande sur le site Web du fabricant mettra les écouteurs sur la route au plus tôt au printemps prochain.

Casque Surface 2

Microsoft n’est certes pas une entreprise renommée dans le monde des produits audio, mais avec ses Headphones 2, elle a réussi à proposer un accessoire polyvalent et de haute qualité, qui pour une grande partie du public peut s’avérer capable de rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie. sans exceller. La qualité audio et la réduction du bruit ne sont pas de premier ordre, mais elles peuvent toujours surprendre tous ceux qui recherchent une bonne paire d’écouteurs sans fil pour une écoute quotidienne. Le secteur audio s’accompagne d’un système d’association multi-appareils rapide et fiable, d’un ajustement plus que bon et d’une autonomie en ligne avec celle des produits opposés. Le tout à un prix légèrement plus abordable de 279 euros.