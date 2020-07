Les meilleurs drames d’amour pour garçons: diffusez-les pour vous sentir chaud et flou à l’intérieur

Vingt gayteen sont peut-être finis, mais cela ne veut pas dire que votre amour pour yaoi doit disparaître. Il existe de nombreux contenus de premier ordre pour les garçons asiatiques disponibles sur une multitude de services de streaming à découvrir et à apprécier. Regarde juste combien de personnes sont tombées amoureuses de L’Indompté après avoir été mis sur Netflix.

Donc, si vous êtes désespéré pour de nouveaux drames d’amour pour garçons, ces émissions s’intégreront parfaitement dans votre programme de bingewatching. Procurez-vous une couverture confortable et réchauffez-vous pour ces relations – nous sommes sûrs que vous expédierez pendant des jours.

Lovesick: la série

Qui n’aime pas soudoyer quelqu’un dans une relation contre de l’argent? Malade d’amour emmène deux étudiants du fictif Friday College qui se réunissent pour une fausse relation avec des avantages mutuels. Bien sûr, rien ne reste faux pour toujours et les deux commencent à développer de vrais sentiments l’un pour l’autre.

Vous pouvez diffuser Lovesick: la série la première saison sur Netflix, mais la deuxième saison n’est pas encore arrivée sur la plateforme.

Les hormones

Pas une série d’amour strictement de garçon, mais Les hormones est l’un des rares à avoir réellement une relation BL comme l’une de ses principales relations dans la série. Avec des drames comprenant la violence, le sexe chez les adolescents et l’homophobie, c’est une belle rupture avec les intrigues homophobes stéréotypées des drames BL normaux.

Vous pouvez vous gaver les trois saisons de Les hormones sur Netflix.

Humeur Indigo

Bien que très sexuel, Humeur Indigo entretient une relation très attentionnée et examine de près l’industrie de la pornographie tout en donnant une relation émouvante avec BL. Deux hommes travaillent comme écrivains érotiques, au grand désarroi de ceux qui sont dans leur vie, et doivent choisir entre le travail et l’amour. Mais les deux trouvent la paix ensemble, quelle que soit la suite pour eux.

Saison 2 de Pornographe, Humeur Indigo est disponible sur Viki pour diffuser.

M. X et moi

Tout basé sur des histoires vraies, M. X et moi présente quatre histoires BL différentes à suivre dans sa première saison. La deuxième saison a cependant changé de vitesse. car il se concentrait sur une relation individuelle entre un garçon tombant amoureux de son meilleur ami hétéro.

Les deux saisons de M. X et moi sont disponibles pour diffuser sur Hotpot TV.

L’expéditeur

C’est le rêve de toutes les fangirl: sauter dans le corps de quelqu’un dans leur vaisseau et en faire un canon. L’expéditeur permet littéralement au rêve d’une jeune fangirl de se réaliser lorsqu’elle se réveille dans le corps de l’un des garçons aînés sur lesquels elle a littéralement écrit une fanfiction, en les associant à leur meilleur ami.

Vous pouvez regarder la première saison de L’expéditeur sur la chaîne YouTube de GMMTV.