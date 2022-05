Les meilleurs cadeaux à faire pour la fête des Mères

in

La fête des Mères approche et vous ne savez pas ce que vous allez offrir à celle-ci. Chaque année vous vous demandez ce qui fera plaisir à votre mère et comment vous pourriez la surprendre. Vous avez hâte de trouver un cadeau original qui saura lui plaire.

Les cadeaux classiques

Les cadeaux et attentions, que vous lui ferez en ce jour, feront toujours plaisir à votre mère. Vous pouvez donc partir sur les cadeaux classiques qui sont toujours validés et marque un sans-faute.

Les fleurs et chocolats

Il n’y a aucun moment de l’année où les fleurs et le chocolat ne sont pas de bons cadeaux. En effet, il est toujours très plaisant de recevoir de bonnes confiseries et de les savourer après un repas, avec un petit café ou encore en signe de réconfort. Offrir des fleurs est toujours un bon cadeau qui décorera la pièce en plus de faire la joie de celle qui les reçoit.

En la saison printanière, il est possible de faire un beau bouquet coloré ou avec des fleurs claires. Peu importe la composition choisie, elle fera la joie de votre mère.

Les bijoux ou les soins

Dans les cadeaux classiques que l’on peut faire pour ce jour, les bijoux sont aussi très efficaces. Que cela soit un collier, un bracelet ou des boucles d’oreilles, cela fonctionne généralement bien. Il est possible d’en trouver certains que l’on peut faire graver ou qui sont dédiés à ce jour-là. Quoi de mieux pour marquer le coup.

Cela procurera une belle émotion à celle que l’on célèbre en ce jour spécial.

Les soins de peau ou esthétique ou les massages sont généralement aussi très appréciés. Vous lui offrez ainsi un moment où elle pourra être bichonnée et se détendre. Vous pouvez choisir des packs dans ces cas qui regroupent plusieurs prestations pour passer une journée unique.

Un cadeau personnalisé

Vous pouvez aussi opter pour un cadeau plus personnalisé et original que ceux cités précédemment. Ajouter une touche personnelle est une jolie preuve d’affection.

L’album photo

L’album photo est un cadeau personnalisé des plus sympathiques à recevoir. Vous pourrez donc créer un joli livre ou vous pourrez regrouper les plus beaux souvenirs partagés avec votre mère. Cette dernière ressentira une vive émotion à la redécouverte de tous ces moments précieux. Il est possible de le personnaliser comme on le souhaite en y intégrant un petit texte ou en mettant une couleur de fond qui fera plaisir.

Vous avez la possibilité d’en créer en ligne avec plusieurs formats possibles. Vous en trouverez pour des prix tout à fait abordables. Avec FlexiLivre vous pouvez en créer avec une touche d’originalité.

L’album photo 3D de FlexiLivre

L’album photo 3D est le nouveau bijou de l’entreprise FlexiLivre. Ce dernier vous permettra de voir de vieux souvenirs prendre réalité. Vous n’aurez qu’à mettre des lunettes 3D et vous pourrez voir vos photos sous une tout autre perspective. Le but est de vous replonger de manière presque réelle dans les moments partagés.

Pour faire un album photos 3D, rendez-vous sur le site internet de FlexiLivre et dans la catégorie “Album photo 3D”. Une fois arrivé, vous pouvez commencer la création de celui-ci. Vous n’avez qu’à importer vos photos et la magie apparaît. FlexiLivre vous fera des recommandations au préalable avant de commencer le livre pour que la qualité des photos soit optimale.

Vous avez le choix entre trois formats possibles :

Carré

Paysage

Portrait

Il y a également plusieurs couvertures possibles :

Les souples

Les rigides

À spirale

Le carnet agrafé

Vous pourrez placer les photos comme bon vous semble.

Il est possible d’ajouter un coffret-cadeaux réalisés avec des matériaux entièrement recyclables. Vous recevrez très rapidement votre création et cela fera la joie de votre mère. Vous aurez l’occasion de profiter de ce cadeau ensemble, avec les deux paires de lunettes envoyées avec l’album photo.

Choisissez FlexiLivre

Créée en 2013, l’entreprise veut être proche de ses clients et évoluer dans une démarche toujours plus écologique. Les albums sont par ailleurs imprimés et fabriqués en France.

Son but est d’avoir une plateforme pratique et simple avec des prix abordables. Le papier utilisé est du papier PEFC. Celui-ci est issu de forêts gérées durablement et garanti ainsi le respect de celles-ci.