Les meilleurs bêtisiers de Stranger Things que vous devez regarder avant la première de la saison 4

NETFLIX

La série avec Millie Bobby Brown est sur le point de revenir sur Netflix. Découvrez les moments les plus drôles de la fiction surnaturelle !

©IMDBStranger Things diffusera la quatrième saison sur Netflix.

Une des séries préférées des abonnés de Netflix est sur le point de revenir sur la plateforme avec une nouvelle saison. On parle de choses étrangesla fiction mettant en vedette Millie Bobby Brown que depuis sa création en 2016 est devenu la grande icône du catalogue. Et même si ce sera la quatrième partie, il est inévitable de ne pas se souvenir de la meilleurs moments des trois premières tranches de la fabrication. Découvrez ceux de la première saison ici!

Au début, choses étranges présenté une ville assez petite et endormie appelée Hawkins. Tout se passait normalement jusqu’à ce qu’un enfant, Will Byerinterpreté par Noé Schnappdisparaît provoquant le désespoir de sa mère Joyce (Winona Ryder)le policier Jim HopperDavid Harbour et ses amis Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) et Lucas (Caleb McLaughlin). Dans cette recherche, ils rencontrent Eleven, la fille personnifiée par Bobby Brown, qui les amènera à découvrir une expérience surnaturelle dans un laboratoire secret.

Voici les bêtisiers de la saison 2 ! Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, dans ce nouvel opus, Will est enfin de retour. Cependant, une partie de lui conserve toujours un lien important avec le soi-disant Démogorgon. En ce sens, ils vont devoir s’unir à nouveau pour le sauver. Ils accueillent ainsi l’un des personnages les plus aimés de la série : Maxinterprétée par Évier Sadie.

Comme vous le remarquerez dans la vidéo officielle des outtakes de choses étranges 3, ce dernier volet livré par Netflix a introduit un nouvel été à Hawkins. La curiosité de Dustin provoquera une découverte sur une radio mettant en danger la vie des personnages, les obligeant à unir leurs forces pour combattre le Mind Flayer et ne pas permettre à toute cette aventure de séparer le groupe qui travaille ensemble depuis des années, privilégiant l’amitié et la famille.

Si tous ces bêtisiers vous ont donné envie de voir plus de la série créée par Matt et Ross Duffer, alors vous devrez être très attentif le mois prochain. est-ce le 27 mai la quatrième partie viendra choses étranges, qui aura lieu six mois après la bataille de Startcourt qui a détruit Hawkins. Le groupe d’amis sera séparé pour la première fois, les laissant plus vulnérables que jamais alors qu’une nouvelle menace surnaturelle présente un mystère terrifiant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂