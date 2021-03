Les «  meilleurs bagels  » proviennent du magasin de bagels que vous aimez

Le «meilleur bagel» pour la plupart d’entre nous est le bagel que nous pouvons obtenir un dimanche matin pour notre famille ou alors que nous nous précipitons à la porte pour essayer de faire une réunion en semaine. Avoir plus d’excellents bagels dans plus d’endroits est certainement quelque chose à célébrer.

Alors, pourquoi le titre? Pourquoi, alors que les restaurants essaient simplement de rester à flot, le journal officiel de New York se moque-t-il de ses lecteurs locaux assiégés et des restaurants qui ont tant besoin de son approbation? Ne pouvons-nous pas défendre une vague nationale de bons bagels sans dénigrer la maison historique et culturelle de cette icône? Les New-Yorkais, comme tant de gens à travers le pays, ont déjà beaucoup perdu pendant cette pandémie – est-ce trop demander que nous puissions garder notre fierté dans les bagels?

Le titre est particulièrement flagrant à cette époque où de nombreuses publications tentent de donner un crédit et un contexte appropriés aux recettes et aux histoires sur les aliments profondément ancrées dans le récit d’une culture. Et il n’y a vraiment pas de nourriture plus essentielle à l’identité juive américaine que les bagels de New York.

Lorsque mon arrière-grand-père a fui la Russie en laissant derrière lui tout ce qu’il savait pour venir en bateau à New York à l’âge de 12 ans, il a été accueilli par une population foisonnante de Juifs partageant les mêmes idées. Et ils étaient tous tellement obsédés par les bagels que les boulangers se sont syndiqués, avec près de 300 boulangers représentés et des membres convoités ne passant que par les fils des membres actuels. Les bagels étaient mis en boucle et empilés sur des bâtons et transportés dans les rues du Lower East Side, se vendant rapidement. C’était bon marché, cela rappelait leur ancien pays, mais c’était uniquement New York.

Les bagels polonais et d’Europe de l’Est sur lesquels ils étaient basés étaient beaucoup plus petits et plus durs – et ils n’ont certainement jamais mis du lox ou un schmear de fromage à la crème sur leur bagel, comme les New-Yorkais ont commencé à le faire dans les décennies suivantes. Non, le bagel que nous connaissons et aimons aujourd’hui appartient au plus profond des veines des New-Yorkais et des Juifs. Les bagels existent toujours en Europe de l’Est. Montréal a son propre style de signature (également vraiment excellent). Mais le bagel en croûte pâteux, moelleux, brillant, bouilli puis cuit au four, frais et croquant que les Américains connaissent et adorent est une création juive et new-yorkaise.

Donc, même si j’applaudis les bagels californiens (qui, je suis sûr, sont également excellents), et même si Bagel Nation aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mes « meilleurs bagels » sont ceux que je peux obtenir localement, au centre-ville de New York City, près de l’endroit où mon arrière-grand-père aurait livré du lait et mangé des bagels avant son éventuel déménagement dans le sud pour ouvrir une épicerie et vivre sa version du rêve américain.

Mes « meilleurs bagels » sont les Tompkins Square Bagels, Tal Bagels et Bagels on the Square, que je peux commander pour être livrés un matin de week-end et les faire arriver encore chauds du four. Mes « meilleurs bagels » sont toujours de Russ & Daughters, avec leur incroyable lox tranché à la main sur le dessus. Mes « meilleurs bagels » à Brooklyn sont chez Gertie, où Melissa Weller a vraiment perfectionné à peu près toutes les formes de pâtisserie.

Pour un Upper West Sider, leurs « meilleurs bagels » pourraient être Absolute Bagels, possédés et gérés par un New-Yorkais thaïlandais qui a fait son apprentissage dans les années 1980 avec des boulangers juifs avant de posséder sa propre place. Une amie du Queens m’a dit que son meilleur endroit pour les bagels était Utopia Bagels, l’institution bien-aimée de 40 ans. Les «meilleurs bagels» sont ceux dont vous dépendez et que vous aimez. Nous avons tellement de chance de pouvoir choisir parmi autant de bagels incroyables, peu importe où nous vivons – et nous devons remercier les Juifs de New York pour cela.

