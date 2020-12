Les meilleurs autocollants WhatsApp pour féliciter la nouvelle année

Ces packs d’autocollants vous permettront d’être le plus original

2021 est là, qui allait nous le dire après un année si rude qu’elle a marqué nos vies de façon irrémédiable à jamais. C’est précisément pour cette raison que les vœux de Noël ont acquis une valeur particulière car, bien que se souvenir de nos proches ait toujours été important, probablement en 2020, cela a une signification encore plus profonde.

Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de féliciter la plupart d’entre eux en personne, car les restrictions à la mobilité restent à l’ordre du jour, mais il y aura toujours d’autres mécanismes de communication qui nous permettront de le faire. C’est là que les applications de messagerie émergent et, en particulier, WhatsApp.

L’application Facebook est la plus utilisée au monde et, par conséquent, nous allons vous proposer des packs d’autocollants avec lesquels félicitez la nouvelle année de la manière la plus amusante. Attentif!

Ce pack d’autocollants comprend un total de 39 packs différents avec lesquels vous obtiendrez tous les éléments de Noël nécessaires pour décorer votre salutation. Il est entièrement gratuit et peut être installé individuellement si vous ne voulez pas tous les obtenir, comme Pokémon.

Une autre recommandation est ce pack d’autocollants spécialement conçu pour accueillir la nouvelle année. Il contient différents autocollants avec les mots « bonne année », des éléments typiques de Noël, d’autres images plus aimantes, merci … avec lui, vous ne manquerez de rien.

Comme nous le voyons dans l’image, cette application propose également une liste intéressante d’autocollants de Noël, avec le Père Noël sous diverses formes et accompagnés des objets les plus représentatifs de Noël. Il a différents packs qui peuvent être ajoutés séparément et des cartes de vœux amusantes.

L’un des packs les plus téléchargés est celui-ci. En plus de faire des représentations de Noël avec différentes émoticônes communes dans nos conversations quotidiennes, il comprend une multitude de packs de thèmes différents. Ils sont faciles à partager et à installer, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas les essayer.

Il y a beaucoup plus de packs disponibles, nous vous laissons donc une liste avec plus d’options:

Comment installer des autocollants sur WhatsApp

Obtenir vos autocollants WhatsApp est très simple. Assez avec téléchargez le pack que vous aimez le plus et il se synchronisera automatiquement avec l’application. Dans WhatsApp, dans la zone du clavier à côté des emojis, Tous les packs d’autocollants seront téléchargés. Pour éliminer ceux que vous n’aimez pas, faites simplement disparaître l’application du pack d’autocollants mobiles.

