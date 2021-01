Les meilleurs accessoires Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra que vous devez avoir

Samsung a officiellement lancé jeudi ses derniers smartphones de la série Galaxy S21, notamment les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Tous les derniers smartphones phares de la série Galaxy S21 présentent des spécifications haut de gamme, notamment des écrans Quad HD + Dynamic AMOLED 2X Infinity-O avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz, un indice IP68, une protection Corning Gorilla Glass Victus, le SoC Exynos 2100 de Samsung pour le monde entier marché et (Snapdragon 888 aux États-Unis) jusqu’à 8K à l’enregistrement vidéo 24fps et plus.

Les trois téléphones sont également livrés avec une grande batterie puissante qui prend également en charge la charge rapide USB PD 3.0 et également la charge rapide sans fil 2.0 à 10W ainsi que le PowerShare sans fil pour la charge sans fil inversée. Mais si vous avez hâte d’étendre les capacités de votre appareil Galaxy S21 et d’en tirer le meilleur parti, vous pouvez consulter les meilleurs accessoires que j’ai énumérés dans cet article ci-dessous.

La série Samsung Galaxy S21 est livrée avec des accessoires vraiment sympas qui valent la peine d’être vérifiés si vous possédez un appareil de la série Galaxy S21. Vérifions-les ci-dessous.

Galaxy Buds Pro pour Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra

Samsung a lancé jeudi le nouveau Galaxy Buds Pro aux côtés de la série Galaxy S21. Le nouveau Galaxy Buds Pro est une paire de deux véritables écouteurs sans fil qui, selon Samsung, sont dotés d’une technologie de qualité professionnelle. Découvrez ci-dessous quelques-unes des principales caractéristiques, spécifications et prix du nouveau Galaxy Buds Pro.

S Pen

La nouvelle série Samsung Galaxy S21 est la première série S à prendre en charge le S-pen. Notamment, le Galaxy S21 Ultra est le seul appareil compatible avec le Galaxy S-Pen. Samsung, aux côtés de la série Galaxy S21, a également annoncé le S Pen Pro (vendu séparément) – un modèle plus grand du S Pen.

Le S-Pen pro fonctionne avec le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G et sera disponible à l’achat plus tard cette année, tandis que le S-pen est disponible à partir du lancement de la série Galaxy S21.

Galaxy SmartTag, traqueurs Galaxy SmartTag +

En tant qu’autre accessoire intéressant pour vos appareils de la série Galaxy S21, le Samsung lors de son événement Unpacked 2021 a lancé Galaxy SmartTag, Galaxy SmartTag + Trackers pour vous aider à trouver vos objets faciles à perdre tels que vos clés, votre portefeuille, vos sacs ou même votre animal de compagnie en utilisant votre Téléphones de la série Galaxy S21.

Prix ​​- Le Samsung Galaxy SmartTag est livré avec un prix de 29,99 € (environ 2200 Rs), tandis que le Galaxy SmartTag + sera disponible à 39,99 € (environ 2900 Rs).

Duo de chargeur sans fil

Le chargeur sans fil Duo est livré avec une charge rapide de 9 W que vous pouvez utiliser pour charger simultanément vos montres Galaxy, les smartphones de la série Galaxy S21 ou vos écouteurs Galaxy. Le chargeur sans fil Duo est disponible en deux options de couleur noir et blanc (vendus séparément).

Chargeur sans fil

Le chargeur sans fil est également livré avec une charge rapide sans fil de 9 W avec des voyants LED pour vous informer lorsque votre batterie est complètement chargée. Le chargeur sans fil est livré avec un facteur de forme mince avec une conception à coins coupés carrés. Le chargeur sans fil est également disponible en deux options de couleur noir et blanc.

Adaptateur de voyage 25W Chrager pour Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra

L’adaptateur de voyage de 25 W de Samsung est livré avec une charge ultra-rapide de 25 W dans un design à 3 et 2 broches et des options de couleur noir et blanc. Vous pouvez utiliser l’adaptateur de voyage 25 W pour charger n’importe lequel de vos appareils compatibles USB PD 3.0.

Modèles compatibles – Galaxy S10 5G, A80, A70 et futurs appareils compatibles

Interface – USB Type-C

– traits – Charge ultra rapide max. 25 W, PD 3,0 PPS max. 25 W

Prime

Samsung propose également une offre à durée limitée dans laquelle vous pouvez obtenir la montre Galaxy Watch Active 2 d’une valeur de 23990 ₹ à 990 ₹ pour l’achat du Galaxy S21 Ultra 5G. Achetez le Galaxy S21 + 5G et obtenez des Galaxy Buds Live d’une valeur de 11 990 ₹ à 990 ₹. Samsung propose également un Galaxy SmartTag gratuit avec chaque achat de téléphone de la série Galaxy S21.

Conclusion

Ce sont les meilleurs accessoires pour vos smartphones de la série Samsung Galaxy S21 que vous pouvez acheter pour tirer le meilleur parti de vos appareils Galaxy S21. Dites-moi lequel des accessoires ci-dessus vous semble le plus utile?