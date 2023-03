Les meilleures versions de Netflix qui arriveront en avril 2023

Mars est presque terminé, ce qui signifie que le nouveau mois ne sera pas seulement une excuse pour commencer à s’entraîner, mais il apportera également nouvelles versions de Netflix en avril 2023. Compte tenu du grand nombre de productions qui sont actuellement lancées, nous résumons ici quelles sont les nouvelle série et des films de la plateforme qui valent la peine d’être regardés.

Le troisième mois de l’année était plein de des premières importantes telles que la partie 2 de « La gloria » et « You » saison 4comme le deuxième volet de « Ombre et os ». Pour ne citer que quelques titres.

Avril ne fera pas exception, car les films arrivent et Série originale de Netflix que le public attend avec impatience, mais aussi des classiques à déguster dans le confort de votre foyer.

LES MEILLEURES PREMIÈRES NETFLIX EN AVRIL 2023

1. « Le dernier royaume : les sept rois doivent mourir »

Première : 14 avril 2023

Les fans de la série Viking « The Last Kingdom » attendent avec impatience la première de la bande, qui sert de suite à l’émission créée par Stephen Butchard. Après la mort du roi Edouard, l’unification de l’Angleterre est en danger. Par conséquent, Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) et son groupe doivent combattre les envahisseurs et les héritiers rivaux.

2. « Un endroit calme : deuxième partie »

Première : 30 avril 2023

« A Quiet Place Part II » est la suite tant attendue du film à succès réalisé par John Krasinski. Après un long retard dû à la pandémie de COVID-19, la suite de l’histoire du monde post-apocalyptique est sortie en 2021, mais sera désormais disponible pour les abonnés Netflix. Cette deuxième édition montre membres restants de la famille Abbott maintenant qu’ils ont découvert un moyen de lutter contre les insectes géants qui vous identifient par le son.

3. « Faiseur de reines »

Première : 14 avril 2023

« Queenmaker » est une série coréenne originale de Netflix qui nous rappelle le meilleur de « House of Cards » et « Mrs. Amérique ». Le drame a deux femmes principales qui ont dû lutter et travailler de différentes manières. Hwang Do He est une femme d’affaires prospère qui s’avère inestimable pour son conglomérat. Pendant ce temps, Oh Seung Sook est une avocate plus terre-à-terre qui travaille comme dirigeante dans différents syndicats et associations de travailleuses. Cependant, Do He entreprend maintenant de faire de Seung Sook le maire de Séoul, et il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas réussi.

4. « Parler »

Première : 6 avril 2023

Glenn de « The Walking Dead » a-t-il été relancé dans une tragi-comédie asiatique ? Ben en fait c’est Steven Yeun qui joue dans « Bronca » (« Bœuf » en anglais) avec Ali Wong. La nouvelle série Netflix tourne autour d’eux, dont les vies se croisent dans un accident de voiture et les frustrations personnelles feront tout dégénérer, provoquant des situations très cocasses. Il est important de mentionner que l’une des sociétés productrices est A24qui a récemment remporté les récompenses les plus importantes aux Oscars 2023 avec « Tout partout en même temps » et « La Baleine ».

5. « Sucer »

Première : 7 avril 2023

Au début, « Chupa » semble être un film d’horreur avec une légende urbaine mexicaine qui allait chasser des enfants. Cependant, Jonás Cuarón et le reste de son équipe ont opté pour transformer le Chupacabra en une adorable créature que certains adolescents doivent protéger de ceux qui veulent exploiter leur pouvoir.

6. « La signature »

Première : 4 avril 2023

Si vous cherchez une nouvelle émission de téléréalité qui vous apporte quelque chose de léger, mais divertissant, « La firma » pourrait être l’option pour vous, surtout si vous êtes fan de musique urbaine. Le programme du concours réunit de jeunes artistes de différents pays qui Ils doivent impressionner des juges comme Rauw Alejandro, Nicki Nicole et Yandel pour mériter la signature du contrat qui pourrait booster leur carrière.

7. « Cavalier fantôme : Cavalier fantôme »

Première : 1er avril 2023

« Ghost Rider: The Ghost Rider » (« Ghost Rider » dans son titre original) est un classique de 2007 mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle du célèbre Johnny Blaze, l’un des anti-héros les plus stylés de Marvel. Le cascadeur à moto a vendu son âme pour sauver la vie de quelqu’un qu’il aimait, maintenant il a la capacité de se transformer en un crâne enflammé qui agit comme le justicier de la nuit.

8. « Scarface »

Première : 1er avril 2023

« Scarface » (« Scarface » en anglais) est également un autre classique qui s’ajoute à la plateforme de streaming pour la commodité des utilisateurs. Vous avez probablement déjà vu l’histoire de l’ascension et de la chute du gangster Tony Montana (Al Pacino), si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons de réserver 170 minutes de votre temps pour ce grand film réalisé par Brian De Palma.

AUTRES SÉRIES EN PREMIÈRE EN AVRIL 2023 SUR NETFLIX

« A Sailor at War » arrive le 2 avril 2023

La saison 2 de « VINLAND SAGA » arrive le 3 avril 2023

« Shin, avocat spécialisé en divorce » à venir le 8 avril 2023

« Un homme de Floride » arrive le 13 avril 2023

« Obsession » arrive le 13 avril 2023

La saison 8 de « The Real Housewives of Beverly Hills » arrive le 15 avril 2023

La saison 13 de « Keeping Up with the Kardashians » arrive le 15 avril 2023

La saison 7 de « Workin’ Moms » arrive le 26 avril 2023

« L’amour après l’amour » arrive le 26 avril 2023

La saison 2 de « Sweet Tooth » arrive le 27 avril 2023

La saison 2 de « Welcome to Eden » arrive en avril 2023

« Welcome to Eden » n’a pas encore confirmé la date exacte de sa première (Photo : Netflix)

AUTRES FILMS EN PREMIÈRE MONDIALE EN AVRIL 2023 SUR NETFLIX