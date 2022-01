Les meilleures suites de films à venir en salles en 2022

Les suites ont toujours été un facteur clé dans les films, car on s’attend souvent à ce qu’elles surpassent les premières, et bien qu’elles ne réussissent pas souvent, voir un deuxième volet d’un film qui nous a surpris au début augmente toujours nos attentes et nous fait attendre pour quand ils sortiront. Actuellement, Hollywood réalise diverses suites, spin-offs et même préquelles, afin d’élargir l’univers de certaines franchises, le calendrier de sortie 2022 regorge donc de seconds volets.

Ensuite, nous présentons la liste des nouveaux films qui arriveront cette année à la fois sur les panneaux d’affichage du cinéma :

Première de Sonic the Hedgehog 2 : 8 avril 2022.

Si vous avez aimé le live-action de »Sonic l’hérisson » en 2020, alors vous devriez savoir que »Sonic Le Hérisson 2 » vient cette année, qui prendra encore plus de jeux vidéo originaux de hérisson bleu, car il amènera plus de gens de son monde à la vie réelle à l’écran. Il continuera même avec ce que nous avons pu voir dans la scène post-crédits du premier opus.

Nous allons maintenant voir la transformation d’Eggman, joué par Jim Carrey, chez le docteur à moustache que l’on aperçoit dans les jeux, ainsi que la présence de ses compagnons Miles » Tails » Prower Oui jointures.

Doctor Strange dans le multivers de la folie Première : 6 mai 2022.

Étant une suite de la bande solo de Docteur étrange, ce nouvel opus traitera du chaos qui s’est formé dans le multivers à travers la série présentée par merveille dans Disney+ Quoi »WandaVision » Oui « Loki », et même le dernier film de Peter Parker « Spider-Man : Pas de retour à la maison ».

Nous présentant une variante presque démoniaque de Doctor Strange, ainsi qu’une Wanda transformée presque complètement en Scarlet Witch, cet opus sera ce qui se rapproche le plus d’un film d’horreur que nous verrons dans Marvel, selon les réalisateurs.

Première de Jurassic World Dominion : 10 juin 2022.

Apportant le trio original de « Parc jurassique » avec Sam Neill, Laura Dern Oui Jeff Goldblum, »World Dominion » nous montrera à quoi ressemble un monde où les humains et les dinosaures coexistent. Le film sera réalisé par Colin Trevor, directeur principal de » Jurassic World ».

Thor: Love and Thunder Première: 8 juillet 2022.

Dans la continuité du précédent film sur le dieu du tonnerre » Thor : Ragnarök », racontera l’histoire de la façon dont Jane Foster devient le super-héros titulaire, en plus d’avoir balle chrétienne comme antagoniste. »Love and Thunder » comprendra également les Gardiens de la Galaxie, ainsi qu’un rôle plus important pour la personne de Valkyrie.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 1 Premiere: 7 octobre 2022

Étant la suite du film d’animation aimé par beaucoup, »Spider-Man: dans le Spider-Verse », ce nouvel opus sera divisé en deux parties, pour rendre justice à la saga de Miles Morales et ses camarades araignées du multivers. Dans les mots du producteur Phil Seigneur, « Chaque dimension du film aura un style différent et radical qui se différenciera des autres, chacune étant dessinée par des artistes différents. »

Halloween Ends Premiere: 14 octobre 2022

Laurie Strode, interprétée par Jamie Lee Curtis, affrontera Michael Myers une dernière fois, puisqu’il s’agira du troisième et dernier film réalisé par »Halloween » pour David Gordon. Ces bandes ont été bien accueillies pour avoir montré un côté avec plus de poids émotionnel dans la franchise de tueur en série, ce sera donc l’une des fins qui mettra le protagoniste de l’histoire dans les cordes.

Black Panther : Wakanda Forever Première : 11 novembre 2022

La suite de Panthère noire continuera sans l’acteur Chadwick Boseman, malheureusement décédé en 2020. Le réalisateur Ryan Coogler assuré que l’histoire sera une manière honorable de poursuivre l’héritage de T’Challa, avec les débuts de Riri Williams comme Ironheart, promettant une série de scènes pleines d’action et de passion même en l’absence de Boseman.

Creed III Première : 23 novembre 2022

« croire » non seulement c’était l’un des meilleurs drames sportifs de la dernière décennie, mais il a lancé une suite à « Rocheux » qu’elle pouvait se débrouiller toute seule. « Credo III » cette année continuera l’histoire d’Adonis Creed dans la continuité de « Creed II », avec Michael B Jordan retour sur papier.

Avatar 2 Première : 16 décembre 2022

Bien qu’il s’agisse d’une suite à Avatar, 13 ans ont dû s’écouler avant de pouvoir voir la suite tant attendue du film du réalisateur James Cameron. Le réalisateur compte enchaîner avec encore plus de volets de la saga, mais il faudra patienter pour voir si ce nouvel opus parvient à se vendre mieux que le premier, devenu l’un des films les plus vendus au cinéma.

Aquaman et le royaume perdu Première : 16 décembre 2022

Le directeur james blême Il nous ramènera sous la mer, étant une suite de la bande Aquaman 2018 publiée. Ce nouvel opus s’inspirera du film d’horreur »Planet of the Vampires », mettant l’accent sur la mythologie de la franchise et nous montrant une civilisation perdue.