Les meilleures sorties Prime Video à venir en juin 2023

Netflix Ce n’est pas la seule plateforme de streaming qui aura plusieurs nouvelles en juin. Prime Video présentera la première de plusieurs films et séries très attendus. Certains sont des adaptations de romans populaires, tandis que d’autres sont les dernières saisons d’émissions bien-aimées. Voir les titres ici.

Le portail Amazon Studios ne lésine pas sur les productions géantes à l’international. Il a d’abord sorti « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » et, en avril, « Citadel », deux des séries les plus chères de l’entreprisepour.

En juin 2023, ce sont les meilleures propositions qui s’ajoutent à son catalogue.

« Ma faute » est l’une des nouvelles séries à venir sur Prime Video (Photo : Amazon Studios)

LES MEILLEURES SÉRIES ET FILMS À VENIR EN PRIME VIDEO EN JUIN 2023

1. « Amour » Saison 2

Première : 2 juin 2023

Dans « With Love » Saison 2, les amis et la famille sont confrontés à cinq grands événements, dont un mariage, une fête de fiançailles, un enterrement de vie de garçon, le 30e anniversaire de Lily et Thanksgiving. Pour sa part, Jorge se retrouve à un carrefour émotionnel après avoir rencontré les parents de son partenaire, Henry, et face à la réalité qu’il ne les aime pas. A travers ces événements et défis personnels, les personnages seront amenés à prendre des décisions qui pourraient changer le cours de leur vie et mettre à l’épreuve leurs relations et leurs liens familiaux.

2. « Ma faute »

Première : 8 juin 2023

« Ma faute » est basé sur le roman de Mercedes Ron et suit l’histoire de Noah, une jeune fille de 17 ans qui doit abandonner tout ce qu’elle sait pour la nouvelle relation de sa mère, qui épouse le millionnaire William Leister. Elle rencontre ainsi Nick, le demi-frère avec qui il sera difficile de vivre, non seulement parce que leurs personnalités se heurtent, mais aussi à cause de l’attirance indéniable, mais interdite, qui existe entre eux.

3. « Barbrava »

Première : 23 juin 2023

« Barrabrava » est une nouvelle série qui met en vedette César et son jeune frère Polaco. Tous deux font partie du brave bar du Club Atlético Libertad del Puerto. Malgré leur amour pour l’équipe, ils sont expulsés du groupe et le tribun le plus dangereux d’Argentine va leur déclarer la guerre.

4. « Faiseur d’os »

Première : 7 juin 2023

« Huesera » est un film d’horreur qui vous tiendra en haleine. L’histoire suit Valeria, qui éprouve la joie de tomber enceinte de son premier enfant, mais son bonheur est rapidement interrompu par une malédiction imposée par un esprit sinistre. Alors que le danger approche et que les relations avec sa famille commencent à se rompre, Valeria est forcée dans un monde effrayant de magie noire qui menace de la consumer complètement.

5. Finale de la saison « Jack Ryan »

Première : 30 juin 2023

À chaque saison, l’agent de la CIA Jack Ryan fait face à un défi majeur qui le pousse à quitter son travail de bureau pour le champ de bataille. A cette occasion, il parvient à intercepter une communication entre terroristes et est contraint de pénétrer à nouveau dans leur monde impitoyable.

AUTRES PREMIÈRES DE JUIN 2023 SUR PRIME VIDEO