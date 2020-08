Les meilleures sorties de jeux vidéo de septembre 2020

Voici tous les jeux vidéo sortis en septembre 2020 et à quoi jouer. Crédit: Square Enix

Eh bien, nous entrons officiellement dans la saison chargée des jeux vidéo. L’année a déjà été assez chargée malgré la pandémie de coronavirus qui a entraîné des fermetures et des mises en quarantaine et l’activité de création de jeux vidéo frappant un mur assez dur.

Vous ne le sauriez certainement pas sur la base de la liste des sorties de jeux vidéo de septembre. Un tas de jeux sont en cours, dont quelques-uns assez gros. Des super-héros aux zombies, des seigneurs intrigants aux skateurs professionnels, il y en a pour tous les goûts en septembre.

Je met en évidence certaines des plus grandes versions (et les jeux que j’attends le plus avec impatience) et je fais le suivi avec la liste complète des versions ci-dessous si vous voulez simplement sauter plus loin. Certains de ces jeux sortiront également sur les systèmes de nouvelle génération, mais pour le moment (évidemment), ils sont tous des versions de la génération actuelle.

Voici tout ce qui sortira en septembre et ce qu’il faut garder à l’œil.

Crusader Kings III – 1er septembre (PC)

Cela fait huit ans que Crusader Kings II sorti comme l’un des jeux de stratégie médiévaux les plus hardcore du marché – un jeu complexe et incroyablement profond de guerre et de politique, de diplomatie et de coups de poignard. En d’autres termes, la chose la plus proche d’un Le Trône de Fer jeu (en esprit, sinon en nom) là-bas.

Maintenant, la suite tant attendue est sur nous. D’après la démo du jeu que j’ai regardée, il aura toujours toute la profondeur de son prédécesseur tout en rendant les choses un peu plus accessibles aux nouveaux arrivants de la série (et / ou du genre).

Spellbreak – 3 septembre (PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC)

Ce jeu vient juste de débarquer sur mon radar et je suis plutôt excité à ce sujet. Je suis toujours à la recherche d’une nouvelle bataille royale amusante à jouer et cela coche beaucoup de cases que je ne savais même pas que je voulais, et quelques-unes que j’ai faites. Par exemple, il s’agit d’un jeu de bataille royale axé sur la magie. Il n’y a pas d’armes à feu, mais il existe un tas de pouvoirs magiques différents que vous pouvez utiliser (et combiner) pour faire des ravages sur vos ennemis.

C’est aussi un jeu croisé, ce qui signifie que je peux jouer au jeu sur ma PS4 pendant que mes enfants jouent sur leurs consoles Nintendo Switch et nous pouvons tous faire équipe avec quelqu’un sur PC ou Xbox One. Espérons que cela arrive aussi à la prochaine génération (en supposant, vous savez, que c’est amusant).

Marvel’s Avengers – 4 septembre (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

C’est le grand. Les Avengers de Marvel est le premier grand jeu Avengers (autre que certains trucs mobiles) pour cette génération de console, alors même que cette génération entre dans sa phase de fin de vie. Je ne suis pas entré dans la version bêta, mais d’après ce que j’ai entendu, les gens l’ont apprécié – les verrues et tout.

J’ai une copie de critique du jeu, donc je vais y plonger lors de sa sortie le 4 septembre. Au lancement, vous pouvez incarner Kamala Khan (alias Mme Marvel), Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor et Hulk, avec plus de héros après le lancement. Il y a une campagne solo, mais l’objectif principal du jeu est le multijoueur coopératif.

Je prédis que ça commence un peu difficile mais rebondit pour devenir un très gros succès.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – 4 septembre (PC, PS4, Xbox One)

La nostalgie est forte avec celui-ci. J’avais l’habitude de passer énormément de temps à jouer aux deux premiers matchs dans la journée et je me suis vraiment bien débrouillé – même si j’ai oublié tous les trucs et mes compétences sont sans aucun doute méchantes rouillées à ce stade.

C’est très bien. Je vais tout apprendre à nouveau. C’est comme monter sur une planche à roulettes. Les deux jeux entièrement remasterisés pour les consoles modernes, la plupart des super vieux morceaux des années 90 de groupes comme Rage contre la machine écouter. Je suis tellement excité de présenter ces jeux à mes enfants. J’ai hâte.

Si vous ne les avez pas joués dans la journée, vous allez vous régaler.

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning – 8 septembre (PS4, Xbox One, PC)

Je dois dire, juste écrire les mots Royaumes d’Amalur ramène des souvenirs d’une époque plus simple. C’était un jeu décent imprégné de controverses et de scandales et il n’est jamais devenu le succès que ses créateurs espéraient.

THQ Nordic a racheté les droits et les a remasterisés pour les consoles modernes en tant que Reckoning version. Je vais peut-être faire un tour, mais je dois admettre que la bande-annonce de gameplay n’a tout simplement pas l’air géniale. Pas vraiment une amélioration de la qualité. Tant pis. C’est un RPG d’action amusant qui vaut le détour.

Crysis Remastered – 18 septembre (PC, PS4, Xbox One)

Hé, en parlant de remasters, l’un de mes tireurs à la première personne préférés arrive sur les consoles modernes. Crysis n’est pas un très gros jeu – on l’appelle généralement une démo technologique glorifiée – mais quel jeu. Les graphismes m’ont époustouflé à l’époque, et honnêtement, ils sont toujours impressionnants des années plus tard.

Celui-ci s’est heurté à des pierres d’achoppement lorsque les gens ont souligné à juste titre que le remaster n’était pas aussi beau que l’original à certains égards, et le jeu a été retardé (un peu) pour améliorer la qualité. La dernière bande-annonce me fait espérer que le remaster en vaudra la peine d’attendre.

Serious Sam 4 – 24 septembre (PC, Stadia)

Les jeux Serious Sam sont tous consacrés à de grosses explosions, des tonnes d’ennemis, des armes à feu plus grandes que nature et des batailles. Serious Sam 4 semble que ce ne soit pas une exception. C’est aussi une préquelle des autres jeux, donc c’est amusant. Je m’aime quelques préquelles.

Dans la bande-annonce la plus récente, nous voyons Sam dans un mech affronter des hordes de méchants. Ça me semble un bon amusement d’évasion.

Mafia: Definitive Edition – 25 septembre (PC, PS4, Xbox One, Stadia)

L’un des jeux que j’attends le plus en septembre est le remake de Mafia, un jeu de gangsters du monde semi-ouvert sorti pour la première fois en 2002.

J’ai en fait un aperçu du jeu – vous pouvez lire mon aperçu ici – et j’en ai aimé presque chaque minute, à l’exception du niveau de la piste de course dont j’ai enregistré et fait une vidéo (ci-dessous). À part ce niveau, cependant, c’est juste un jeu fantastique basé sur une histoire qui se déroule dans une ville américaine fictive de l’ère de la prohibition. Les gangsters, les poursuites en voiture, la romance, les fusillades, c’est tout. J’ai hâte de tout jouer.

DreamWorks Trollhunters Defenders of Arcadia – 25 septembre (PC, PS4, Xbox One, Switch)

D’accord, pour être honnête, je n’ai aucune idée si ce jeu sera bon ou mauvais, qu’il s’agisse d’un effort de licence rapide et sale d’une émission de télévision Netflix populaire ou d’un travail d’amour. Mais j’aime vraiment Chasseurs de trolls et je veux vraiment que ce jeu soit bon ne serait-ce que parce que je pense que ce serait un jeu de plateforme sympa pour mon enfant de dix ans.

Et le ou les spectacles sont tellement géniaux. Regardez-le si vous ne l’avez pas déjà fait.

The Walking Dead: Onslaught – 29 septembre (PC VR, PSVR)

Il existe déjà un très bon VR très performant Les morts ambulants jeu là-bas. The Walking Dead: Saints & Sinners est un excellent jeu, même pour quelqu’un comme moi qui n’est pas passionné par la VR en général.

Donc je ne suis pas sûr que nous ayons besoin Assaut mais si c’est même proche d’aussi haute qualité que Saints et pécheurs Je serais heureux. Les zombies et la réalité virtuelle vont de pair comme le beurre de cacahuète et la gelée.

Celui-ci est plus directement lié à l’émission télévisée que Saints et pécheurs, avec des personnages comme Daryl et Michonne. Et oui, ça n’a pas l’air aussi bien à en juger par la bande-annonce. C’est la vie.

Baldur’s Gate 3 – 30 septembre (PC, Stadia)

Je vais toujours me référer à ce jeu comme Divinity Original Sin Baldur’s Gate Edition simplement parce que Larian a laissé sa marque si clairement sur le jeu, il se sent presque plus comme Divinité que D&D. Et c’est très bien – du moins maintenant qu’ils ont changé le temps!

Lorsque le jeu a été annoncé pour la première fois, le narrateur et les choix de dialogue étaient tous au passé, ce qui n’est tout simplement pas la façon dont vous jouez un rôle. J’aime que mes romans soient au passé (désolé Jeux de la faim) mais quand je joue à un RPG, je ne veux pas décrire mon passé actions je veux dire ce que je vais faire maintenant.

Larian a écouté la communauté (et la vôtre vraiment) et a tout réécrit. Bravo!

Maintenant, nous avons juste besoin d’un nouveau Alliance sombre de Baldur’s Gate jeu avec la coopération de canapé et le monde sera – si ce n’est pas bien – encore un peu meilleur qu’avant.

Voici tout (eh bien, d’accord, plus) des jeux sortis en septembre 2020:

Sorties de jeux vidéo de septembre 2020

Ary et le secret des saisons [PC, PS4, XBO, Switch] – 1er septembre

Crusader Kings 3 [PC] – 1er septembre

The Elder Scrolls Online: DLC Stonethorn [PS4, XBO] – 1er septembre

Tueur à gages [Stadia] – 1er septembre

Hitman 2 [Stadia] – 1er septembre

MX vs VTT tout-en-un [Switch] – 1er septembre

Cook-Out: Un conte de sandwich [PC VR] – 3 septembre

WRC 9 [PC, PS4, XBO] – 3 septembre

Doraemon histoire des saisons [PS4] – 4 septembre

Les Avengers de Marvel [PC, PS4, XBO, Stadia] – 4 septembre

NBA 2K21 [PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia] 4 septembre

Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 [PC, PS4, XBO] – 4 septembre

AVICII Invector Encore Edition [Switch] – 8 septembre

Royaumes d’Amalur: Reckoning [PC, PS4, XBO] – 8 septembre

OkunoKA Madness [PC, PS4, XBO, Switch] – 8 septembre

The Outer Worlds: Peril On Gorgon DLC [PC, PS4, XBO] – 9 septembre

Bataille de primes [PC, PS4, XBO, Switch] – 10 septembre

Redneck Ed: Spectacle de monstres astro [PC] – 10 septembre

Dérive inertielle [PC, PS4, XBO, Switch] – 11 septembre

BPM: balles par minute [PC] – 15 septembre

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 (PES 2021) [PC, PS4, XBO] – 15 septembre

Spelunky 2 [PS4] – 15 septembre

Dynastie médiévale [PC] – 17 septembre

Meneur de train [PC, PS4, XBO] – 17 septembre

Crysis Remastered [PC, PS4, XBO] – 18 septembre

Earth Defense Force 5 [PS4] (Détail) – 18 septembre

Champs de bataille WWE 2K [PC, PS4, XBO, Switch, Stadia] – 18 septembre

Bonjour voisin [Stadia] – 20 septembre

13 Sentinelles: Aegis Rim [PS4] – 22 septembre

Déroulé! [PC, PS4, XBO, Switch] – 23 septembre

Mise à jour coopérative du jeu Untitled Goose [PC, PS4, XBO, Switch] – 23 septembre

Passer sous [PC, PS4, XBO, Switch] – 24 septembre

Petit grand atelier [XBO] – 24 septembre

Serious Sam 4 [PC, Stadia] – 24 septembre

Larmes d’Avia [PC, XBO] – 24 septembre

Ampersat [PC] – 25 septembre

DreamWorks Trollhunters Defenders of Arcadia [PC, PS4, XBO, Switch] – 25 septembre

Mafia: édition définitive [PC, PS4, XBO, Stadia] – 25 septembre

Zengeon [Switch] – 25 septembre

Umihara Kawase BaZooKa! [PS4, Switch] – 29 septembre

The Walking Dead: Assaut [PC VR, PSVR] – 29 septembre

Porte de Baldur 3 [PC, Stadia] – 30 septembre

C’est tout les gens! Quels jeux attendez-vous le plus en septembre? Faites-moi savoir sur Twitter ou Facebook.

