Les meilleures sorties de cette semaine sur Netflix, Prime Video, HBO MAX et Disney +

Le week-end peut être le moment idéal pour se reposer, mais aussi pour profiter les meilleures séries et films disponible en streaming. Si vous cherchez quelle production vous pouvez voir ces jours-ci, nous vous invitons ici à revoir le 11 ajouts les plus remarquables dans les catalogues de Netflix, Amazon Prime Vidéo, HBO Max et Disney+. Vous ne pouvez pas les manquer !

+ Sorties sur Netflix

– Gueule de la nuit (film)

Jeter: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry et Megan Fox.

Terrain: Un chauffeur récupère deux femmes qui passent une soirée. Mais, découvrant la vraie nature de ses passagers, son seul destin sera de se battre pour sa vie.

– Sex, love and Goop lab (Série)

Jeter: Gwyneth Paltrow.

Terrain: Dans cette émission de téléréalité, un groupe de couples audacieux part à la recherche d’une plus grande intimité et d’un sexe plus agréable dirigé par Gwyneth Paltrow et une équipe d’experts.

– Insiders (Série)

Jeter: Najwa Nimri.

Terrain: Douze personnes pensent être en finale pour participer à une émission de téléréalité. En fait, ils les ont filmés en cachette tout le temps, avec cent mille euros en jeu.

– Locke & Key – Saison 2 (Série)

Jeter: Darby Stanchfield, Connor Jessup et Emilia Jones.

Terrain: Après le meurtre de leur père, trois frères emménagent avec leur mère dans la maison où il a grandi : un manoir plein de clés magiques qui détiennent des pouvoirs et des secrets.

– Maya et les Trois (Minisérie)

Jeter: Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias et Diego Luna.

Terrain: Une princesse vivace au cœur de guerrier se lance dans une mission pour accomplir une ancienne prophétie et sauver l’humanité de la colère des dieux vengeurs.

+ Premières sur HBO Max

– Succession – Saison 3 (Série)

Jeter: Sarah Snook, Brian Cox et Kieran Culkin.

Terrain: Un drame cinglant et hilarant de HBO explore la politique, l’argent et le pouvoir à travers les yeux d’une famille plutôt dysfonctionnelle.

+ Sorties sur Disney +

– Under Wraps: A Mummy in Halloween (Film)

Jeter: Malachi Barton, Christian J. Simon et Sophia Hammons.

Terrain: Trois amis ressuscitent accidentellement une momie qu’ils trouvent dans le sous-sol d’un voisin. Ils l’appellent Harold et doivent se précipiter pour le ramener à son lieu de repos avant minuit le jour d’Halloween.

– Alvin et les Chipmunks : Aventure sur roues (Film)

Jeter: Jason Lee, Tony Hale et Kimberly Williams-Paisley.

Terrain: Alvin, Simón et Teodoro décident de partir en voyage à Miami en mission pour garder la famille unie. Après une série de confusions et de malentendus, le trio soupçonne Dave de se marier… pour s’en débarrasser plus tard !

– Les secrets de l’ingénierie (série)

Jeter: Richard Hammond.

Terrain: Richard Hammond découvre des connexions d’ingénierie derrière des projets mondiaux avancés. Les structures sont des joyaux de haute technologie, mais il découvre qu’une variété d’inventions et d’idées inattendues se cachent dans leur ADN, couvrant toute l’histoire et provenant du monde entier, et qui ont d’abord dû être inventées pour voir le jour.

+ Sorties sur Amazon Prime Video

– Un loup-garou parmi nous (film)

Jeter: Sam Richardson, Milana Vayntrub et George Brasil.

Terrain: Remake du jeu vidéo où des loups-garous attaquent une petite ville.

– Young Sheldon – Saison 4 (Série)

Jeter: Ian Armitage, Zoe Perry et Lance Barber.

Terrain: Young Sheldon : The Series est une comédie qui nous montre un jeune Sheldon Cooper au milieu de ses difficultés dans l’est du Texas.

