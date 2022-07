Les meilleures sorties cette semaine sur Netflix, Disney+, Prime Video et Paramount+

Bien que de grandes premières soient actuellement disponibles au cinéma, les plateformes de streaming sont également prêtes à voir la première de longs métrages uniques et exclusifs de leur service, qui peuvent être appréciés dans le confort de votre maison. Depuis »Persuasion » de Netflixune nouvelle version de l’histoire classique écrite par Jane Austen, jusqu’à l’arrivée de »Le film Bob’s Burgers », la nouvelle production cinématographique de la série animée classique.

Grandes sorties de films sur les plateformes de streaming

Persuasion







film mettant en vedette dakota johnson avec le rôle d’Anne Elliot, une femme amoureuse qui aspire au beau capitaine Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), avec qui elle était autrefois impliquée. Cuando vuelve a su vida normal, ella tendrá que decidir entre darle una nueva oportunidad a su amor y seguir a un nuevo futuro sin él, mientras que también tendrá que lidiar con el hecho de que su familia está luchando con problemas financieros que complican las cosas encore plus.

La production met des costumes d’époque classiques aux côtés de Johnson parlant directement à la caméra dans des monologues qui brisent le quatrième mur, similaires à ce que l’on voit dans le matériel source écrit par Austen. »Persuasion » sera disponible sur Netflix le 15 juillet.

South Park, la guerre du streaming, partie 2







La bataille des plateformes de streaming reprendra à nouveau la ville de South Park, où nous pourrons à nouveau voir l’humour grossier qui caractérise la populaire série animée depuis des décennies. Après les événements de la première partie, la ville chaotique et les enfants sont maintenant confrontés à une sécheresse qui menace de mettre en danger tout ce qui leur est cher.

C’est l’une des nombreuses offres spéciales que les créateurs Pierre mate Oui Trey-Parker continuera à créer avec tous les personnages classiques, en veillant à ce que les fans de »Parc du Sud » aura beaucoup de contenu à apprécier pour les années à venir. Le spécial sera présenté en première le 13 juillet sur Paramount+.

Ne me fais pas partir







L’acteur Jean Cho stars dans ce film triste où l’on voit un père qui devra faire face à ses sentiments alors qu’il devra élever sa fille Wally totalement seul. Interprétée par mia isaacsa fille se présente comme une fille rebelle et tente de donner une direction à sa vie malgré le style parental autoritaire de son père qui masque son insécurité.

Cuando Max descubre que tiene un tumor que probablemente lo matará, ya sea por el paso del tiempo o por una cirugía, decide llevar a Wally a un viaje por carretera para reconectarse con su madre separada para que tenga a alguien que la cuide cuando él se il est allé. Une histoire qui arrivera le 15 juillet sur Amazon Prime Video et qui en fera sans doute pleurer plus d’un.

Le film Bob’s Burgers







La famille Belchers est de retour avec un nouveau film pour le petit écran que vous pouvez regarder depuis votre télévision à la maison. » Le film Bob’s Burgers » continue de prouver que cette famille adorable et hilarante est l’une des meilleures de l’animation. Bien que cela puisse être l’équivalent de deux épisodes extra-longs de la série d’affilée, la façon dont l’histoire est mise en place relie tout d’une manière unique, avec des blagues plus élaborées et des personnages avec plus d’animations et d’éclat que jamais.

»The Bob’s Burgers Movie » arrivera sur la plateforme de Disney+ le 20 juillet prochain.