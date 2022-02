Les meilleures sorties à faire à la Saint-Valentin

célébrations

La date est spéciale pour passer du temps avec votre partenaire, puis nous vous indiquons les endroits où vous pouvez aller.

© PixabaySaint Valentin : les sorties à faire

le Jour des amoureux Il est célébré chaque 14 février dans le monde entier et chaque couple prévoit de faire une activité ce jour spécial pour célébrer ensemble. De cette façon, dans Spoiler, nous vous indiquons les activités que vous pouvez faire pour passer un bon moment

Sortie au cinéma :

Aller au cinéma pour voir une première avec votre partenaire ce jour-là est l’une des options à faire ensemble. Le pop-corn et les sodas sont les meilleurs repas qui puissent être préparés. Après le cinéma, pourquoi ne pas essayer d’aller dans un restaurant ou un bar près du centre commercial pour découvrir des plats que vous n’avez jamais goûtés auparavant.

Journée pique-nique :

Si vous êtes le type de couple qui aime la nature, un pique-nique est une autre option qui peut être faite, et les endroits idéaux sont sans aucun doute une place, un parc ou une forêt pas trop loin de la ville. En ce qui concerne la nourriture, le sanwish et le soda sont les meilleurs combos, mais vous ne pouvez pas manquer le répulsif pour que les insectes qui se trouvent dans l’endroit ne mordent pas et un écran solaire pour prendre soin du soleil.

Dîner romantique dans un restaurant ou un bar

Au cas où les deux auraient travaillé pendant la journée, un bar ou un restaurant est sans aucun doute l’une des options dont ils disposent pour célébrer cette journée. Les deux peuvent chercher le bar ou le restaurant qui leur convient le mieux pour passer ce temps ensemble après une journée de travail compliquée.

une escapade le temps d’un week-end

Si vous aimez à la fois voyager et aventurer, sélectionner un lieu que vous souhaitez visiter, découvrir ses coutumes, sa culture et ses paysages est l’une des idées qui font également partie de la liste. Cela ne fait jamais de mal de se détendre avec votre partenaire et d’oublier la routine du travail ou des études.

Pourquoi cette date est-elle célébrée ?

La date a une origine chrétienne et surgit pour célébrer les bonnes actions accomplies par saint Valentin de Rome, qui étaient liées à l’amour et à l’amitié. L’histoire indique que « Saint Valentin » C’était un saint qui vivait à Rome.

Dans les coutumes de la Saint-Valentin, il existe divers symboles et objets qui, au fil du temps, se sont imprégnés de la culture populaire de la fête, par conséquent plusieurs d’entre eux sont toujours associés à l’amour, les principaux sont : cupidon, roses, coeurs et chocolats.

Du point de vue populaire, la Saint-Valentin est considérée comme une occasion de célébrer l’amour et l’affection, quelle que soit la religion pratiquée, quelle que soit l’orientation sexuelle de ses participants. Les festivités ont changé au fil des siècles, le Moyen Âge étant la période où la Saint-Valentin serait accentuée par l’amour courtois où le sentiment d’affection s’exprimait de manière sincère et noble et avec des déclarations poétiques romantiques et des références au cœur et au dieu romain. Cupidon

