Les meilleures signatures de Premier League dans FIFA 22

Mi-août. Les bureaux fulminent. Les équipes européennes, si la pandémie le permet, cherchent des renforts pour leurs effectifs. Messi a terminé en France, mais s’il y a une ligue compétitive sur le Vieux Continent, c’est la Premier League. FIFA 22 s’y frotte les mains.

Même une pandémie mondiale ne nous a pas empêchés de vivre la course estivale dans le football. L’année dernière, il était plus timide, mais quand le meilleur joueur du monde change d’équipe, l’univers explose. La ligue anglaise était une autre des destinations possibles de Messi, mais les Britanniques ne sont pas restés immobiles. Les meilleurs transferts de Premier League dans FIFA 22 Ils seront très importants pour les joueurs du simulateur, et pour cette raison ils restent très attentifs, pensant aux liens verts.

La Premier League à court de Messi

Messi a été la bombe de l’été. En quelques jours, il est passé d’un renouvellement d’assurance avec le FC Barcelone à un nouveau joueur du PSG. Il est curieux de voir comment l’Argentin l’année dernière semblait être très proche de Manchester City et comment cette année il est allé, apparemment involontairement, dans la ville lumière.

City ne s’attendait probablement pas à ce changement dans la situation de Messi. Pour cette raison, le champion de la ligue a travaillé pour se renforcer dans d’autres endroits. Il a jeté son dévolu sur le marché intérieur et s’est adjoint les services de Jack Grealish, un joueur britannique qui en Ultimate Team sait donner une bonne chimie avec ses coéquipiers.

Premier League, la meilleure option pour FIFA 22 ?

Si les rumeurs sur l’arrivée d’Harry Kane se réalisent, les deux pourraient constituer un haut point d’attaque pour une équipe qui cherche à atteindre, un an de plus, la Ligue des champions. Quant à FIFA 22, si Grealish et Kane se retrouvaient dans la City, nous aurions un lien vert très utile avec les autres joueurs du club.

Ses voisins de la ville n’ont pas été boiteux non plus. Ils ont pris l’une des cartes défensives les plus utilisées de la FIFA, l’ancien défenseur central du Real Madrid, Raphael Varane. Les joueurs français sont essentiels dans une équipe basée sur le Premier. Nous avons des demi-centres comme Pogba, Kanté ou Sissoko qui apprécieront la présence de la nouvelle recrue United.

Mais Varane n’a pas été la seule star signée par les Diables Rouges. L’Allemand Jadon Sancho a également atteint la Premier League comme un nouveau saut dans sa carrière. Les liens verts seront difficiles à trouver, mais ce qui peut être fait sera fait s’il sort dans l’un des packs de jeux.

Pour les signatures de dernière minute, nous avons une autre surprise : le retour de Lukaku à Chelsea pour 115 millions d’euros. Si le champion des Champions et de la Supercoupe ne manquait pas de troupes, il aura désormais à nouveau le Belge. Difficile à lier en raison de leur nationalité, il faut donc tirer des coéquipiers et, tout au plus, des joueurs de Premier League, mais c’est l’une de ces cartes qui dans la FIFA est beaucoup utilisée les premières semaines.

Nous, les Espagnols, aimons beaucoup parler des nôtres. Normalement pour les attiser, mais ce ne sera pas le cas. En Premier League, il y a plusieurs joueurs de notre pays, et cette année la liste s’étoffe avec une jeune star, Bryan Gil. De Séville, il a fait le saut à Tottenham, et tentera de faire oublier Gareth Bale. Nous n’avons aucun doute qu’il y parviendra et nous sommes déjà impatients de voir sa lettre dans FIFA 22.

Les Spurs ont également fait l’une des signatures de l’année et ont recruté le défenseur argentin Cristian Romero. Il vient de la Seria A italienne, où il a été nommé défenseur de l’année. On dit que Messi avait demandé Romero à Barcelone, mais tout a été oublié après son départ.

FIFA 22 arrivera en octobre pour la génération actuelle et pour le passé. Bien qu’il ne faille pas oublier que pour profiter de toutes les nouvelles, vous devez jouer soit sur PlayStation 5, soit sur Xbox Series X ou S. Bien sûr, la Premier League aura également un rôle de premier plan dans d’autres modes de jeu, tels que le mode Carrière renouvelé.

Là, nous pouvons choisir l’une des équipes de la compétition britannique et atteindre les objectifs fixés. Ou, si nous préférons, nous pouvons créer un joueur et signer pour l’une des équipes de la ligue anglaise.