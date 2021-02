Les meilleures recettes de bœuf, de poulet et de chili végétarien à préparer pour la Journée nationale du chili

Lorsque le temps est froid, la première chose que nous voulons prendre – à part un pull – est un bol de piment chaud.

Il n’y a vraiment rien de plus copieux et réconfortant qu’un grand bol de chili fumant garni généreusement de fromage, de crème sure et d’autres fixations. Que vous soyez véhément végétalien ou follement carnivore, ces recettes de chili seront toujours là pour réchauffer vos mains et votre cœur de cette semaine jusqu’au printemps apporte des températures plus tièdes.

Et heureusement pour ceux qui préfèrent les bananes aux haricots, jeudi se trouve être la Journée nationale du Chili. Et nous avons juste la chose à célébrer: 23 recettes de chili super satisfaisantes.

Recettes de chili au boeuf

Nathan R. Congleton / AUJOURD’HUI

Il est difficile de se tromper avec ce classique. Une recette qui n’implique aucun ingrédient inhabituel, c’est facile et pas extrêmement épicé. Ce plat est tout ce dont nous avons vraiment besoin pour un repas vraiment réconfortant.

Andrea Behrends et Helene Dujardin

Il y a du piment, puis il y a du piment du gril. La cuisson des ingrédients dans un four hollandais ouvert et brûlant dans un gril couvert permet aux ingrédients d’obtenir à la fois un brunissage savoureux sans perdre de jus naturel aux flammes et beaucoup de saveur fumée. Le résultat est un piment complexe et délicieux. Il est formidable seul dans un bol avec vos garnitures préférées, ou comme élément clé d’un hot-dog ou d’un morveux.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Cette recette qui regorge de bœuf et de haricots est un classique pour les autochtones de Cincinnati. C’est fondamentalement juste un chili épicé ordinaire, seulement il est servi sur des spaghettis! Ne le frappez pas avant de l’essayer. Le riz pourrait bien devenir une chose du passé.

Kristina Veltri

Parfois, dans la vie, il est nécessaire de combiner deux de vos plats préférés en un seul. Dans le cas du Chili Mac de Sarah Grueneberg, c’est une union très heureuse. Le combo de pâtes crémeuses au fromage garnies de chili copieux de style texan, d’oignons verts et de coriandre est si bon que vous ne pourrez jamais revenir au chili seul.

Casey Barber

Qui n’aime pas une bonne recette de copieur de restauration rapide? Prenez le contrôle de l’heure du dîner avec cette recette de piment facile à préparer à l’avance, remplie de bœuf, de haricots et de légumes, tout comme son homologue Wendy.

Cette recette comprend un ingrédient secret: les pépites de chocolat! Servez ce délicieux chili dans des verres à l’ancienne et offrez à vos invités une pléthore de garnitures au choix.

Ree Drummond

Un chili très savoureux et polyvalent est toujours bon à préparer car il peut être apprécié seul ou dans le cadre d’autres recettes. Ree Drummond aime le servir sur des hamburgers, sur des nachos au fromage ou avec du pain de maïs fraîchement sorti du four lorsqu’elle prépare le dîner au ranch.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Ce chili rassemble toutes les saveurs terreuses, épicées et charnues dont les gens raffolent lorsque le temps n’est pas idéal. L’avocat crémeux ajoute également un élément rafraîchissant à ce plat chauffant.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

« Mon bar local à Brooklyn, New York accueille un chili à cuire à chaque Super Bowl », dit Adam Richman. «Un an, un gars a apporté du piment avec des morceaux de steak au lieu du bœuf haché traditionnel.

«Même si son chili n’a pas gagné, la texture seule, même la nouveauté d’avoir d’énormes morceaux de steak, l’a fait ressortir. De plus, avec la douceur et la richesse des saveurs créées par la combinaison de cacao et de sauce aux huîtres , le café et la bombe umami qu’est l’assaisonnement Maggi, ce chili sera celui dont les gens se souviendront longtemps. «

Recettes de poulet et de chili à la dinde

Joy Bauer

Alors qu’une variété traditionnelle à base de tomates fait toujours son entrée, la salsa verte est parfois le moyen de séduire tous les amateurs de piment. La salsa verde est faite de tomatillos, qui sont généralement plus fermes que les tomates, et d’une teinte verte brillante et vibrante à maturité. Avec du poulet râpé, des haricots dodus et de la courge douce, ce plat est irrésistible.

AUJOURD’HUI

Ce chili au poulet est un repas plus sain et ne manque pas de saveur. C’est génial de préparer un dimanche paresseux ou une fête amusante sur le hayon. Pour une touche amusante, nous vous recommandons de garnir de chips tortilla croquantes.

Nathan R. Congleton / AUJOURD’HUI

Ce chili verde au poulet copieux est une merveille unique. Servez-le dans des bols ou transformez-le en un plateau de nachos sur le dessus.

Pour un plat de fête qui plaira à la foule, préparez la poitrine de poitrine frottée au café de Matt Abdoo, puis ajoutez-la à une base de chili aux haricots noirs épicé. Essayez aussi la poitrine seule. La viande délicieuse et tendre est également excellente dans les sandwichs.

AUJOURD’HUI

Le chili aux trois haricots de Katherine Heigl pourrait aussi bien être appelé piment aux trois viandes. Il offre une gamme savoureuse de saveurs et vous obtiendrez beaucoup de protéines des haricots, du bœuf, du bacon et des saucisses épicées.

Recettes de chili à la mijoteuse et Crock-Pot

Grace Parisi / AUJOURD’HUI

Les anchos et les chipotles donnent à ce plat une double dose de fumée et de chaleur. L’un est doux et fruité (ancho), et l’autre est chaud et fumé (chipotle). Les tortillas de maïs frais sont réduites en purée avec les tomates, le bouillon et les chipotles, ce qui épaissit la base en une sauce soyeuse et savoureuse.

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Ce chili au poulet et aux haricots blancs copieux et délicieux est un jeu d’enfant à préparer. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans une mijoteuse et de laisser mijoter.

Maggie Shi

Le piment chipotle haché ajoute une chaleur subtile et fumée qui est adoucie par la bière blonde qui mijote avec le reste des ingrédients. La sauce de soja peut sembler un ajout surprenant au piment, mais elle confère une agréable salinité, ainsi que beaucoup d’umami, au plat fini.

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Que vous ayez besoin d’un repas le jour du match pour une grande foule affamée ou que vous vouliez simplement quelque chose de chaud et de douillet par temps froid, ce chili à la dinde à la mijoteuse plaira à coup sûr à une variété de papilles gustatives.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Pour quelqu’un qui aime le chili mais n’aime pas les plats très lourds, cette recette est excellente à essayer. Il est plein de protéines copieuses, mais il est en fait sans viande. Au lieu de cela, il contient du chou frisé, de la patate douce et des morceaux d’avocat frais. C’est le piment de tous les piments pour la lumière dans l’âme.

Recettes de chili végétariennes et végétaliennes

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

C’est l’une des recettes de chili les plus simples et les plus nourrissantes qui soient. Cela ne prend que 10 minutes à assembler et c’est merveilleusement copieux – et satisfaisant, même si vous aimez généralement la viande. C’est un excellent plat à préparer si vous nourrissez beaucoup de monde, car il est sans gluten.

Le chili vegan Firehouse de Chloe Coscarelli est facile, sain et – comme son nom l’indique – sans produits laitiers et complètement sans viande. Il est parfait pour un repas d’hiver en semaine lorsque vous avez envie de quelque chose de nourrissant et riche en protéines. Oh, et cela ne prend que 15 minutes environ pour cuisiner.

Ashely McLaughlin / Oh elle brille tous les jours

Avec des lentilles fumées et des haricots rouges riches en protéines, ce chili est sain et pourtant totalement décadent en raison de la délicieuse sauce au fromage. Ce plat est également un excellent apéritif car il est servi sur des chips tortilla.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Cette recette est une excellente façon de manger vos frites avec un peu de nutrition supplémentaire. (Des frites qui sont un repas complet? Oui, s’il vous plaît!) Le fromage est fait de noix de cajou et le piment est fait de lentilles et de champignons. Idéal pour une fête du Super Bowl ou pour une nuit de semaine moyenne!