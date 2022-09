Les meilleures réactions et mèmes à la première de Cobra Kai sur Netflix

NETFLIX

La cinquième saison mettant en vedette Ralph Macchio et William Zabaka est arrivée en streaming. Découvrez l’avis des fans sur les réseaux sociaux !

©NetflixCobra Kai a créé sa cinquième saison en streaming.

Une nouvelle saison de cobra kai j’arrive à Netflix et avec lui des réactions et des mèmes sans fin de la part des fans. C’est que -depuis sa première originale en 2018- la fiction basée sur la franchise de Karate Kid a rassemblé des fans fidèles à travers le monde. Vous n’avez pas à vous considérer comme un cinéphile original pour profiter de cette série mettant en vedette Ralph Macchio et William Zabaka qui fait déjà parler avec son cinquième opus. Découvrez les meilleurs mèmes !

Créée par Jon Hurwtiz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, la production américaine est arrivée avec un objectif clair : faire revivre l’essence de ce phénomène inoubliable. En ce sens, aux accents nostalgiques mais créant une histoire originale, il se déroule 30 ans après la 1984 Championnat de karaté All Valley. Et, bien sûr, a continué le conflit inévitable entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrenceavec Macchio et Zabka reprenant leurs rôles originaux.

Comment se passe la cinquième saison ? Dès aujourd’hui, ils sont disponibles 10 nouveaux épisodes qui ne dépassent pas 40 minutes. « Après les résultats étonnants du championnat de karaté All Valley, la saison 5 démarre avec Terry Silver déterminé à étendre l’empire Cobra Kai et à tenter d’imposer son style de karaté à la ville. » explique le synopsis officiel publié par le N rouge.

Et poursuit : « Kreese est derrière les barreaux et Johnny Lawrence a suspendu le karaté pour se concentrer sur la réparation de tous les dégâts qu’il a causés. Ainsi, Daniel LaRusso n’a d’autre choix que de recourir à une vieille amitié”. La vérité est que l’arrivée de ce nouvel opus sur la plateforme de streaming a généré toutes sortes de réactions de la part des utilisateurs. Si certains d’entre eux ont été déçus par le niveau de la saison, beaucoup d’autres considèrent que la série ne fait que s’améliorer.

Malgré les différentes opinions générées Cobra Kai 5, il y a quelque chose qui est indiscutable : les fans attendaient vraiment ce nouveau volet. Non seulement son intrigue est captivante, mais le casting composé de Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio, Peyton List et Thomas Ian Griffith faire de la série l’une des meilleures propositions du catalogue.

+ Les meilleurs mèmes pour la première de Cobra Kai 5

