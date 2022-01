Les meilleures réactions à la première d’Acapulco Shore 9 sur MTV Latin America

MTV AMÉRIQUE LATINE

La téléréalité est revenue avec Karime et 11 autres participants très drôles. Connaître l’opinion des fans après le lancement de la neuvième saison.

© MTV Amérique latineKarime revient pour la neuvième saison à Acapulco Shore.

¡Côte d’Acapulco 9 Il est déjà ici! Le meilleur télé réalité à partir de MTV Amérique latine Il est revenu avec une nouvelle édition qui a excité les fans et leur a donné envie d’en voir plus. C’est que, cette fois, il s’agit d’une livraison totalement renouvelée : les vacances passent en Carthagène (Colombie), arrivée nouveaux entrants et les fêtes sont plus amusantes que jamais. Voyez comment les fans de la série ont réagi !

Ce mardi 18 janvier la neuvième saison est arrivée pour les deux la télé dans des pays comme le Mexique, la Colombie, le Chili et l’Argentine, ainsi que pour le streaming via le service de Paramount+. C’est pourquoi aucun des téléspectateurs n’avait d’excuses pour le regarder et ils l’ont apprécié, tout en commentant sur les réseaux sociaux leurs opinions sur les nouveaux visages, ainsi que les mèmes classiques avec les phrases hilarantes de leurs protagonistes.

L’émission n’a qu’un objectif : battre année après année son record d’audience. Et le garçon l’a-t-il fait ! Une fois de plus Côte d’Acapulco est revenu plein de controverse et, pour la première fois, avec des parties en dehors du territoire mexicain. Non seulement cela a fonctionné comme une attraction pour les fans, mais aussi les nouveaux membres de la famille et les invités de luxe, ont attiré les adeptes de la téléréalité dès ce premier épisode.

Cette fois il est revenu Karimé pour la neuvième saison consécutive, avec les participants déjà classiques de la téléréalité. Il s’agit de Chili, Jacky, Beni, Jaylin, Fernanda, Isa et Alba, un groupe inséparable qui a encore une fois réussi à conquérir les téléspectateurs. Aussi, ils ont intégré Carlos et Santiago, avec Nati et José Ils sont arrivés pour représenter la Colombie à l’intérieur de la maison. En tant qu’invités spéciaux, Rocio, Jey et Altafulla Ils auront également leur moment d’attention dans le programme.

Tout cela est revenu accompagné d’un contenu faisant partie de la même émission de téléréalité que Shore Dynamics, Shore Studio, Scènes censurées, Extended Greens, What’s on My Phone et Shore Spy, qui développent tout ce qui est vu dans les épisodes diffusés le mardi. De même, chez Paramount+, vous pouvez désormais profiter d’autres programmes du même univers, tels que Super Shore, AcaPlay et MAWY, Jersey Shore, Geordie Shore, Floribama ShoreHey rive de la rivière.

+ Réactions à la première d’Acapulco Shore 9

